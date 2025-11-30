Голевая передача Месси помогла «Интер Майами» выйти в финал плей-офф MLS

1764478049

сегодня, 07:47

«Интер Майами» одержал победу со счетом 5:1 над «Нью-Йорк Сити» в домашнем матче полуфинальной стадии плей-офф Главной футбольной лиги ( MLS ).

У победителей голы забили Тадео Алленде (14, 23, 89-я минуты), Матео Сильветти (67) и Теласко Сеговия (83). В составе проигравших отличился Джастин Хак (37).

Благодаря хет-трику Алленде возглавил список лучших бомбардиров турнира с 8 голами. Второе место по этому показателю занимает его партнер по команде (6), который в прошедшей встрече записал на свой счет голевую передачу. Аргентинский нападающий упрочил лидерство в списке лучших ассистентов нынешнего розыгрыша плей-офф. Теперь на его счету 7 результативных пасов.

В финале «Интер Майами» сыграет против «Ванкувера», который в полуфинале победил «Сан-Диего» (3:1). Финальный матч состоится 6 декабря на домашнем стадионе «Интер Майами».