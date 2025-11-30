«Фламенго» в четвертый раз выиграл Кубок Либертадорес

1764473434

сегодня, 06:30

Футболисты бразильского «Фламенго» со счетом 1:0 победили бразильский «Палмейрас» в финальном матче Кубка Либертадорес — главного клубного турнира Южной Америки. Встреча прошла на стадионе «Монументаль» в Лиме (Перу).

В составе победителей гол забил Данило (67).

За «Палмейрас» выступают бразильские защитники Бруно Фукс и Келлвен, ранее игравшие за московский ЦСКА , а также бразильский защитник Мурило, который был игроком московского «Локомотива». В составе «Фламенго» выступают бывшие игроки московского «Динамо» колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль, уругвайский защитник Гильермо Варела, а также бразильский защитник Айртон, выступавший за московский «Спартак».

«Фламенго» в четвертый раз завоевал Кубок Либертадорес, ранее команда выигрывала трофей в 1981, 2019 и 2022 годах. На счету «Палмейраса» три победы в турнире (1999, 2020, 2021). Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский «Индепендьенте», выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года, участие в нем принимают лучшие клубы стран Южной Америки. В прошлом году победителем турнира стал бразильский «Ботафого», переигравший в финале «Атлетико Минейро» из Бразилии.