В «Балтике» считают, что эмоциональность Талалаева помогает команде

сегодня, 22:02

Эмоциональность главного тренера калининградской «Балтики» помогает футболистам команды добиваться результатов. Такое мнение высказал генеральный директор клуба Равиль Измайлов.

В субботу «Балтика» дома обыграла московский «Спартак» со счетом 1:0 в матче 17-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). В первом тайме был удален полузащитник калининградской команды Ираклий Манелов, а вскоре после этого красную карточку получил Талалаев.

«Эта победа стала особенной для всего Калининграда. Матч получился драматичным, остались в меньшинстве, удалили Андрея Викторовича [Талалаева]. Тем не менее команда смогла показать характер, добыла победу дома для своих болельщиков. К тому же в соперниках у нас был „Спартак“. С точки зрения турнирных задач команды находились рядом, и для нас важно было забирать три очка, чтобы остаться в верхней пятерке», — сказал Измайлов.

В протоколе матча на сайте РПЛ отмечено, что Талалаев получил красную карточку за оскорбительный жест в сторону резервного судьи.

«Да, нарушение было, у нас очень эмоциональный тренер, и мы это знаем. Где-то эти эмоции мешают, как в данном случае, в то же время эмоциональность Андрея Викторовича заряжает всех, кто его окружает, в том числе помогает команде давать те результаты, которые мы имеем», — добавил генеральный директор «Балтики».