Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

В «Балтике» считают, что эмоциональность Талалаева помогает команде

сегодня, 22:02

Эмоциональность главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева помогает футболистам команды добиваться результатов. Такое мнение высказал генеральный директор клуба Равиль Измайлов.

В субботу «Балтика» дома обыграла московский «Спартак» со счетом 1:0 в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В первом тайме был удален полузащитник калининградской команды Ираклий Манелов, а вскоре после этого красную карточку получил Талалаев.

«Эта победа стала особенной для всего Калининграда. Матч получился драматичным, остались в меньшинстве, удалили Андрея Викторовича [Талалаева]. Тем не менее команда смогла показать характер, добыла победу дома для своих болельщиков. К тому же в соперниках у нас был „Спартак“. С точки зрения турнирных задач команды находились рядом, и для нас важно было забирать три очка, чтобы остаться в верхней пятерке», — сказал Измайлов.

В протоколе матча на сайте РПЛ отмечено, что Талалаев получил красную карточку за оскорбительный жест в сторону резервного судьи.

«Да, нарушение было, у нас очень эмоциональный тренер, и мы это знаем. Где-то эти эмоции мешают, как в данном случае, в то же время эмоциональность Андрея Викторовича заряжает всех, кто его окружает, в том числе помогает команде давать те результаты, которые мы имеем», — добавил генеральный директор «Балтики».

«Балтика» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Мы держим в голове, что наша команда способна побеждать любого соперника. Конечно, с такими результатами мы уже нацеливаемся на борьбу за медали», — отметил Измайлов.

Подписывайся в Телеграм
Все новости
Черчесов похвалил игроков «Ахмата» после победы над «Динамо»
Сегодня, 21:13
Футболист «Балтики» Бевеев считает текущий сезон лучшим в своей карьере
Сегодня, 14:09
Колумбийский футболист «Балтики» Андраде счастлив жить в Калининграде
Сегодня, 13:34
Бевеев выделил главное качество тренера Талалаева
Сегодня, 13:01
Андраде считает, что «Балтика» может выиграть РПЛ в этом сезоне
Сегодня, 12:32
Дмитриев рассказал об изменениях в «Спартаке» после прихода Романова
Вчера, 23:59
 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 