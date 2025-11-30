Андраде считает, что «Балтика» может выиграть РПЛ в этом сезоне

Футболисты калининградской «Балтики» способны выиграть Мир — Российскую премьер-лигу (РПЛ) в этом сезоне. Такое мнение высказал защитник калининградцев Кевин Андраде.
«Балтика» с 32 очками после 17 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
«Конечно, да. Мы, болельщики верим в это, мы много работаем, чтобы этого достичь, — сказал Андраде. — Думаю, что мы показали, что способны конкурировать с грандами российского футбола. Мы счастливы и довольны тем, что так высоко идем».
Также Андраде рассказал о работе с главным тренером команды Андреем Талалаевым. «Думаю, что он амбициозен и нацелен показать максимум в турнире, он очень страстный, когда дело касается игры, — сказал Андраде. — Он всегда выкладывается максимум на тренировках, на играх, это очень хорошо для нас. Думаю, это помогает нам прогрессировать».
вышел зайчик погулять))))).
Весна покажет ху есть кто. Удачи ЦСКА.
