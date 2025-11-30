Андраде считает, что «Балтика» может выиграть РПЛ в этом сезоне

1764495135

сегодня, 12:32

Футболисты калининградской «Балтики» способны выиграть Мир — Российскую премьер-лигу ( РПЛ ) в этом сезоне. Такое мнение высказал защитник калининградцев .

«Балтика» с 32 очками после 17 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ .

«Конечно, да. Мы, болельщики верим в это, мы много работаем, чтобы этого достичь, — сказал Андраде. — Думаю, что мы показали, что способны конкурировать с грандами российского футбола. Мы счастливы и довольны тем, что так высоко идем».

Также Андраде рассказал о работе с главным тренером команды Андреем Талалаевым. «Думаю, что он амбициозен и нацелен показать максимум в турнире, он очень страстный, когда дело касается игры, — сказал Андраде. — Он всегда выкладывается максимум на тренировках, на играх, это очень хорошо для нас. Думаю, это помогает нам прогрессировать».