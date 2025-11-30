Top.Mail.Ru
 
 
 
Колумбийский футболист «Балтики» Андраде счастлив жить в Калининграде

сегодня, 13:34

Калининград является прекрасным городом, в котором приятно жить. Такое мнение высказал колумбийский защитник «Балтики» Кевин Андраде.

Андраде выступает за «Балтику» с января 2024 года.

«Прекрасный город, приятные люди. Я очень счастлив, думаю, это очень важно для игры в футбол», — отметил Андраде.

Также футболист рассказал о разнице жизни в России и Колумбии. «Это очень разные страны. Здесь другая культура, другой климат. У нас в Колумбии нет четырех сезонов в году, наша страна всегда теплая», — добавил он.

