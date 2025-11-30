Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Футболист «Балтики» Бевеев считает текущий сезон лучшим в своей карьере

сегодня, 14:09

Текущий сезон является лучшим в карьере защитника калининградского футбольного клуба «Балтика» Мингияна Бевеева.

В октябре Бевеев дебютировал за сборную России, всего на данный момент он провел за национальную команду 4 матча. В 20 играх нынешнего сезона в составе «Балтики» защитник забил 1 мяч и отдал 1 результативный пас.

«Мне сегодня исполнилось 30 лет. Сказал бы молодым ребятам, что нужно терпеть, работать, не опускать руки, в сборную в 30 лет [реально] попасть, с клубом идти не в подвале таблицы, а бороться за что-то, — сказал Бевеев. — Для меня этот сезон складывается пока как самый лучший в карьере».

Бевеев выступает за «Балтику» с июля 2025 года. Ранее он играл в том числе за екатеринбургский «Урал», красноярский «Енисей», «Камаз» из Набережных Челнов.

Подписывайся в Телеграм
Все новости
Колумбийский футболист «Балтики» Андраде счастлив жить в Калининграде
Сегодня, 13:34
Бевеев выделил главное качество тренера Талалаева
Сегодня, 13:01
Андраде считает, что «Балтика» может выиграть РПЛ в этом сезоне
Сегодня, 12:32
Дмитриев рассказал об изменениях в «Спартаке» после прихода Романова
Вчера, 23:59
Футболист «Спартака» Солари чувствует злость от проигрыша «Балтике»
Вчера, 23:11
Удаление игрока «Балтики» не повлияло на ход матча со «Спартаком» — Романов
Вчера, 22:59
 
Сортировать
Все комментарии
Пончик Плантаций
Пончик Плантаций ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 15:55
надо бы провести аналитику на стремление, интересно было бы посмотреть
если есть инструменты дерзайте
Alex_67
Alex_67 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 15:45
Кстати, он швыряет точнее других, но не дальше. В Акроне есть дальнобойщик, забыл его фамилию...
K_SY116
K_SY116
сегодня в 15:32
Мингиян красава !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 15:05, ред.
Мне порой кажется, что у наших нац. меньшинств больше стремления к результату, нежели у русских. Татары, башкиры, калмыки, мордва ... - надо бы попробовать иной вектор отбора в сборную. Время на эксперименты уйма. Почему нет ??
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 15:00
Бевеев официально единственный в мире футболист -калмык, игравший за сборную страны, состоящую в рейтинге ФИФА. Парень фанатично предан футболу.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 14:57, ред.
До сих пор под сомнением его игра ногами..., но руками он играет (швыряет) отменно !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 