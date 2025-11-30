Футболист «Балтики» Бевеев считает текущий сезон лучшим в своей карьере

1764500973

сегодня, 14:09

Текущий сезон является лучшим в карьере защитника калининградского футбольного клуба «Балтика» .

В октябре Бевеев дебютировал за сборную России, всего на данный момент он провел за национальную команду 4 матча. В 20 играх нынешнего сезона в составе «Балтики» защитник забил 1 мяч и отдал 1 результативный пас.

«Мне сегодня исполнилось 30 лет. Сказал бы молодым ребятам, что нужно терпеть, работать, не опускать руки, в сборную в 30 лет [реально] попасть, с клубом идти не в подвале таблицы, а бороться за что-то, — сказал Бевеев. — Для меня этот сезон складывается пока как самый лучший в карьере».

Бевеев выступает за «Балтику» с июля 2025 года. Ранее он играл в том числе за екатеринбургский «Урал», красноярский «Енисей», «Камаз» из Набережных Челнов.