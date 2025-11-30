Бевеев выделил главное качество тренера Талалаева

1764496889

сегодня, 13:01

Главный тренер калининградской «Балтики» отличается от других навязыванием дисциплины. Об этом рассказал защитник команды .

Талалаев возглавил «Балтику» в сентябре 2024 года.

«Я бы выделил у Андрея Викторовича дисциплину. Каждый должен заниматься своим делом, — сказал Бевеев. — Мы об этом говорим, тренерский штаб, персонал, футболисты выполняют то, что должны. И это большая заслуга Андрея Викторовича, что он смог нас сплотить, дать людям указания, что все на поле должны выполнять свою работу».

Также Бевеев оценил шансы «Балтики» занять призовое место в этом сезоне Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Команда идет на четвертом месте с 32 очками после 17 матчей.

«Это мотивация от экспертов простых или диванных, что когда-то мы должны посыпаться. Для нас это мотивация, для всей команды. Показать людям, что могут на нас смотреть с другой стороны. Повторить путь „Лестера“ (в сезоне-2015/16 команда выиграла чемпионат Англии, обойдя топ-клубы — прим. источника)? Не знаю, посмотрим в конце сезона. Если бы я не верил, то в футбол бы не играл. Хочется верить в лучшее», — добавил Бевеев.