Бевеев выделил главное качество тренера Талалаева

сегодня, 13:01

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев отличается от других навязыванием дисциплины. Об этом рассказал защитник команды Мингиян Бевеев.

Талалаев возглавил «Балтику» в сентябре 2024 года.

«Я бы выделил у Андрея Викторовича дисциплину. Каждый должен заниматься своим делом, — сказал Бевеев. — Мы об этом говорим, тренерский штаб, персонал, футболисты выполняют то, что должны. И это большая заслуга Андрея Викторовича, что он смог нас сплотить, дать людям указания, что все на поле должны выполнять свою работу».

Также Бевеев оценил шансы «Балтики» занять призовое место в этом сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда идет на четвертом месте с 32 очками после 17 матчей.

«Это мотивация от экспертов простых или диванных, что когда-то мы должны посыпаться. Для нас это мотивация, для всей команды. Показать людям, что могут на нас смотреть с другой стороны. Повторить путь „Лестера“ (в сезоне-2015/16 команда выиграла чемпионат Англии, обойдя топ-клубы — прим. источника)? Не знаю, посмотрим в конце сезона. Если бы я не верил, то в футбол бы не играл. Хочется верить в лучшее», — добавил Бевеев.

K_SY116
K_SY116
сегодня в 13:30
Все может быть
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:21
Балтика в призеры попасть может. Но трудновато будет. Если ктот то из первых трёх посыпается. У Балтики ничьих многовато. Но удачи ребятам!!!
