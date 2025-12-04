Top.Mail.Ru
Карлос Алос покинул пост главного тренера сборной Белоруссии

04 декабря 2025, 16:45

Руководство Белорусской федерации футбола договорилось о расторжении контракта с главным тренером национальной сборной Карлосом Алосом. Об этом сообщила пресс-служба федерации.

«Белорусская федерация футбола благодарит Карлоса Алоса и его штаб за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении пресс-службы.

Алосу 50 лет, он возглавлял сборную Белоруссии с 2023 года. Под руководством испанского специалиста сборная провела 26 матчей, в которых одержала 6 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Ранее он тренировал сборную Руанды и команду Казахстана среди игроков до 17 лет, также специалист возглавлял марокканский ФАР, клуб «Катар СК», кипрский «Эносис» и казахстанский «Кайрат», с которым стал обладателем Кубка Казахстана в 2017 году.

jack jack 1
jack jack 1
06 декабря в 13:02
Вообще-то у него фамилия Феррер А Карлос Алос-это имя
Nick Ginsburgh
Nick Ginsburgh ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
05 декабря в 19:55, ред.
Честно говоря, даже не знаю. Я сколько живу (а я уже относительно немолод), наши всегда играли плохо. Были отдельные неплохие игроки, вроде Гуренко, Ромащенко, Хацкевича, Белькевича, или даже звёздного Александра Глеба. Но сборная, даже при наличии таких лидеров (которых на сегодняшний день нет), всё равно играла плохо. Хотя, сейчас, вроде бы, и инфраструктура появилась, и даже какие-то деньги в футбол стали вкладывать. Я бы начал с низового уровня. Возможно, необходимо изменить систему подготовки юниоров, из которых и вырастают затем, футболисты сборной. Нужно учиться у иностранцев, а возможно даже - и нанять, чтобы они навели порядок. А то, «Иван Иванычи» с их закостенелым совдепрвским подходом, явно ничему хорошему не научат. Это моё мнение, могу ошибаться, но я бы попробовал с иностранцами во главе детско-юношеского футбола. Хуже точно не будет,
crv6u3rr6zfw
crv6u3rr6zfw
04 декабря в 23:43
Вряд-ли там кто другой даст лучший результат
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Nick Ginsburgh (раскрыть)
04 декабря в 23:26
Что необходимо для улучшения состояния дел футбола Беларуси?
Nick Ginsburgh
Nick Ginsburgh
04 декабря в 23:17
Я из Беларуси. У нас НЕ УМЕЮТ играть в футбол. Очень слабая сборная, игроки - никакие. Там не то что Алос - там у Гвардиолы будут результаты, на уровне плинтуса. Смотреть больно. Грустно всё это, на самом деле…
CCCP1922
CCCP1922
04 декабря в 20:06
Как он вообще оказался в Белоруссии? Там слабый футбол. Нужно ждать когда появится новое поколение талантов.
Baggio R.
Baggio R. ответ Rupertt (раскрыть)
04 декабря в 17:36
А когда вообще и с кем у белорусов были результаты?
Rupertt
Rupertt
04 декабря в 17:23
В целом логичное решение. Результаты у сборной при Алосе были ну очень средние — ни рыбы ни мяса. 26 игр, и по факту никакого прогресса. Видно было, что команда топчется на месте. Может, новый тренер хоть какое-то движение вперед даст. Удачи Алосу, но сборной пора что-то менять всерьёз.
shlomo
shlomo
04 декабря в 17:21
Пусть возвращается в Руанду и не морочит мозги....
Варвар7
Варвар7
04 декабря в 17:15
Да вроде у белорусов , что то получатся стало (последние 2 ничьи с не слабыми соперниками) , хотя может дело в тренере который более на "тёплые края " ориентирован...)
