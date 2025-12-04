Карлос Алос покинул пост главного тренера сборной Белоруссии

1764855902

04 декабря 2025, 16:45

Руководство Белорусской федерации футбола договорилось о расторжении контракта с главным тренером национальной сборной . Об этом сообщила пресс-служба федерации.

«Белорусская федерация футбола благодарит Карлоса Алоса и его штаб за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении пресс-службы.

Алосу 50 лет, он возглавлял сборную Белоруссии с 2023 года. Под руководством испанского специалиста сборная провела 26 матчей, в которых одержала 6 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Ранее он тренировал сборную Руанды и команду Казахстана среди игроков до 17 лет, также специалист возглавлял марокканский ФАР, клуб «Катар СК», кипрский «Эносис» и казахстанский «Кайрат», с которым стал обладателем Кубка Казахстана в 2017 году.