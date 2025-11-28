Top.Mail.Ru
 
 
 
Шовковский покинул пост главного тренера киевского «Динамо»

сегодня, 11:29

Киевский футбольный клуб «Динамо» объявил об уходе Александра Шовковского с поста главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба команды.

27 ноября киевское «Динамо» в гостях уступило кипрской «Омонии» со счетом 0:2 в матче групповой стадии Лиги конференций. Украинский клуб идет 27-м в турнирной таблице еврокубка, находясь за пределами плей-офф. В чемпионате страны команда занимает седьмое место, имея в активе 20 очков после 13 матчей.

Исполняющим обязанности главного тренера будет Игорь Костюк, ранее выступавший за российский клуб «Тюмень».

Шовковский возглавлял киевское «Динамо» с 2023 года, выиграв в сезоне-2024/25 чемпионат страны без единого поражения. В качестве футболиста он 14 раз выигрывал чемпионат Украины с киевским «Динамо», 11 раз становился обладателем кубка страны.

Capral
Capral
сегодня в 12:52
И как вратарь был средний, а как тренер- и вовсе никакой...
Гость
