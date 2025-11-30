Лещенко оценил решение «Динамо» назначить Гусева и. о. главного тренера

1764492566

сегодня, 11:49

Решение назначить исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Динамо» является верным. Такое мнение в интервью высказал народный артист РСФСР , певец, болельщик «Динамо» .

Гусев был назначен и. о. главного тренера после того, как 17 ноября Валерий Карпин объявил, что покинет клуб, чтобы сосредоточиться на работе в сборной России. Под руководством Гусева москвичи выиграли в Мир — Российской премьер-лиге ( РПЛ ) у махачкалинского «Динамо» (3:0) и уступили в ответном матче 1/4 финала Фонбет — Кубка России в «пути РПЛ » «Зениту» (0:1), но благодаря победе в первой игре (3:1) вышли в полуфинал.

«Я думаю, да, — ответил Лещенко на вопрос, правильным ли решением было назначить Гусева и. о. главного тренера. — Дело в том, что я Ролана хорошо знаю по его футбольной карьере, и, конечно, я знаю его еще и как одного из руководителей динамовского коллектива. Хотя он был в тени до последнего времени, имея свои взгляды на футбол и свою концепцию развития команды. И это он доказал в конце прошлого сезона, когда он выиграл три матча».

Лещенко высказался об уходе Карпина. «Я думаю, что это была ошибка нашего менеджмента, который эту ошибку признал, и поэтому, так сказать, обоюдное было расставание с Карпиным. Он хороший тренер такой, среднего уровня, но здесь не сошлось, просто любовь не состоялась», — пояснил он.