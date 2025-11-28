Капитан «Динамо» Фомин рассказал, что был удивлен уходом Карпина

1764324614

сегодня, 13:10

Уход с поста главного тренера московского «Динамо» стал неожиданностью, он приехал на базу попрощаться. Об этом рассказал капитан и полузащитник «Динамо» .

17 ноября Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». Временно исполняющим обязанности назначен Ролан Гусев.

«Я узнал, как и все, когда было объявление. Было неожиданно. Валерий Георгиевич приехал, попрощались, сейчас не готов какие-то выводы делать по работе с ним, — сказал Фомин. — Очевидно, не получилось у нас всех вместе. Сейчас нужно отыграть оставшиеся два матча, а все разборы будут потом».

«Мне кажется, что, когда есть результат, когда есть победы, это дает позитив. Мы мало побеждали. В плане быта сейчас тоже поменялось чуть-чуть, стало полегче. Но я не считаю, что это какой-то критичный момент», — добавил он.

После ухода Карпина тренировку «Динамо» посетили члены консультативного совета клуба во главе с председателем Сергеем Степашиным. Он пообещал, что в случае четырех побед в четырех оставшихся матчах в 2025 году Гусев может остаться на посту. «Динамо» обыграло махачкалинское «Динамо» в матче Российской премьер-лиги ( РПЛ ) со счетом 3:0, а также уступило петербургскому «Зениту» (0:1) в ответном четвертьфинале «пути РПЛ » Кубка России, но благодаря победе в первой игре (3:1) прошло дальше.

«Я лично и команда с воодушевлением приняли приезд консультативного совета. Потому что в первую очередь это болельщики „Динамо“ с большим стажем, пожелали нам удачи, успехов, показали, что они вместе с нами в этой непростой ситуации. Считаю, что это пошло на пользу, спасибо, что приехали».

«Конечно, мы слышали заявление про Ролана Гусева и его будущее. У нас и так есть амбиции — побеждать. У нас впереди два матча, два финала. Там, как будет, посмотрим», — отметил Фомин.

«Все для победы в кубке»

Фомин оценил ответный матч с «Зенитом» в Кубке России. "Хорошо, что мы прошли. Получился тяжелый матч, пришлось нам потерпеть, проявить характер, мне кажется, что в этом сезоне у нас этого мало было, — отметил он. — Мы проиграли сам матч, но прошли дальше, нужно оставить этот позитив и характер — нас ждут два тяжелых матчах с «Ахматом» и «Спартаком».

«Понятно, что в чемпионате положение тяжелое, но есть кубок, где все зависит от нас, впереди игры со „Спартаком“, хорошие матчи. 100 процентов будем делать все, чтобы выиграть кубок», — добавил Фомин.