Дмитрий Сычев покинул пост президента «Иртыша»

1764562503

01 декабря 2025, 07:15

принял решение оставить пост президента омского футбольного клуба Второй лиги «Иртыш». Об этом сообщается на сайте клуба.

Сычев занял пост президента «Иртыша» в январе 2024 года.

"Моя история на посту президента «Иртыша» закончилась, — сказал Сычев. — Прежде всего, благодарю губернатора Омской области Виталия Павловича Хоценко, который сохранил для Омска профессиональный футбол. Мы вместе добились большого результата для Омска — выхода команды в группу «Золото» дивизиона А Второй лиги. Это действительно важное событие для города и области, для всех, кто болеет за «Иртыш».

Он отметил, что для него это был важный период в жизни. «Я родился в Омске и делал здесь первые шаги в футболе. И работа в „Иртыше“ для меня была очень важным и ответственным делом, которому я отдавал много сил и времени», — добавил Сычев.

Сычеву 42 года, он завершил карьеру в 2019 году. В составе «Локомотива» он становился чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны.

В августе в аккаунте Сычева в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) появилось сообщение об оставлении поста президента «Иртыша». Позднее футболист сообщил, что его аккаунты были взломаны.

===========

Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.