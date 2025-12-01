Top.Mail.Ru
Дмитрий Парфенов возглавил «Ротор»

01 декабря 2025, 21:03

Волгоградский футбольный клуб «Ротор» объявил о назначении Дмитрия Парфенова на пост главного тренера команды. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба клуба.

Специалист подписал контракт на 1,5 года с возможностью продления.

Парфенову 51 год, предыдущим местом работы тренера было московское «Торпедо», которое специалист возглавлял в 2025 году на протяжении четырех недель. Ранее он руководил ивановским «Текстильщиком», тульским «Арсеналом», московской «Родиной», «Тосно» из Ленинградской области, екатеринбургским «Уралом» и казахстанским «Актобе». Под руководством Парфенова «Тосно» в 2018 году стал обладателем Кубка России, после этого команда была расформирована. С «Уралом» Парфенов дошел до финала Кубка России в 2019 году.

В период игровой карьеры Парфенов выступал за одесский «Черноморец», московские «Динамо» и «Спартак», подмосковные «Химки» и «Сатурн» и тульский «Арсенал». Вместе со «Спартаком» Парфенов стал четырехкратным чемпионом России (1998, 1999, 2000, 2001) и обладателем Кубка России (1998).

Vadik
Vadik ответ trudogolik (раскрыть)
04 декабря в 19:45
Есть такие люди - это болельщики. А больше наш Ротор здесь никому не нужен, как клуб. Ротор стал средством отмыва бюджетных денег, к сожалению...
sir_Alex
sir_Alex
02 декабря в 14:45
Удачи спартаковцу!
Zar_
Zar_ ответ CCCP1922 (раскрыть)
02 декабря в 09:47
Кушать тоже хочется
Zar_
Zar_ ответ trudogolik (раскрыть)
02 декабря в 09:46
Вроде взрослый, а не понимаешь как и для чего бюджетные учреждения работают
112910415
112910415
02 декабря в 06:14
пора уже вспомнить Ротору о славных традициях !
CCCP1922
CCCP1922
02 декабря в 02:12
Лучше бы детским тренером стал. С детьми заниматься никто не хочет.
sv_1969
sv_1969 ответ trudogolik (раскрыть)
01 декабря в 22:11
Спартак тоже легендарная команда а руководителям по фиг! Там хоть частники а тут бюджет попилить можно! Вот и происходит круговорот тренеров!
Alex_67
Alex_67
01 декабря в 22:04
Из Парфенова, по-моему, главный тренер не получится, ассистентом не пробовал?
shur
shur
01 декабря в 21:44
...Грудь его в медалях ленты в якорях!
Сколько было Клубов!
И везде никак!
Ротор,бедный Ротор!
Ты не ожидал!
Дима к вам приехал!
Встанет за штурвал!
Эх кормилица родная,
Волга матушка река!
Не видала ты подарков,
С Одесситского плеча!
(Парфёнов воспитанник СДЮШОР «Черноморец» (Одесса).)
shlomo
shlomo
01 декабря в 21:31
Хочется пожелать ему удачи ... пусть у него все получится...
trudogolik
trudogolik
01 декабря в 21:28
Ротор-легендарная команда, неужели в Волгограде нет людей, заинтересованных в восстановлении статуса этой команды? Неужели для начала не могут собрать боеспособный коллектив и тренера найти, который может дать результат. Обидно за Ротор.
552xqubgzp3t
552xqubgzp3t
01 декабря в 21:26
Дмитрию удачи, Ротор команда со своими традициями
Гость
