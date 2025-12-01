Дмитрий Парфенов возглавил «Ротор»

1764612228

Волгоградский футбольный клуб «Ротор» объявил о назначении на пост главного тренера команды. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба клуба.

Специалист подписал контракт на 1,5 года с возможностью продления.

Парфенову 51 год, предыдущим местом работы тренера было московское «Торпедо», которое специалист возглавлял в 2025 году на протяжении четырех недель. Ранее он руководил ивановским «Текстильщиком», тульским «Арсеналом», московской «Родиной», «Тосно» из Ленинградской области, екатеринбургским «Уралом» и казахстанским «Актобе». Под руководством Парфенова «Тосно» в 2018 году стал обладателем Кубка России, после этого команда была расформирована. С «Уралом» Парфенов дошел до финала Кубка России в 2019 году.

В период игровой карьеры Парфенов выступал за одесский «Черноморец», московские «Динамо» и «Спартак», подмосковные «Химки» и «Сатурн» и тульский «Арсенал». Вместе со «Спартаком» Парфенов стал четырехкратным чемпионом России (1998, 1999, 2000, 2001) и обладателем Кубка России (1998).