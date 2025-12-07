Бускетс и Альба завершили карьеру

1765118265

Бывшие футболисты «Барселоны» и сборной Испании и завершили свои карьеры после победного для их команды «Интер Майами» финала кубка МЛС .

О решении игроков повесить бутсы на гвоздь было известно еще до плей-офф, однако оставалось неясным, сколько именно матчей еще они смогут провести.

В итоге «Интер Майами» дошел до финала и победил, что позволило Бускетсу и Альбе завоевать напоследок еще по одному трофею.