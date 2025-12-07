Top.Mail.Ru
Бускетс и Альба завершили карьеру

07 декабря 2025, 17:37

Бывшие футболисты «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс и Жорди Альба завершили свои карьеры после победного для их команды «Интер Майами» финала кубка МЛС.

О решении игроков повесить бутсы на гвоздь было известно еще до плей-офф, однако оставалось неясным, сколько именно матчей еще они смогут провести.

В итоге «Интер Майами» дошел до финала и победил, что позволило Бускетсу и Альбе завоевать напоследок еще по одному трофею.

Савелий Первый
Савелий Первый
08 декабря в 07:49
Давно пора
shlomo
shlomo
07 декабря в 21:13
Грустно.... Будто только вчера блистали в барсе, а завтра уже повесят бутсы на гвоздь.... достойна получилась карьера , как будто вчера Альбе забивал в финале ЧЕ а уже конец карьеры.... Альбе не хватило только ЧМ для полной коллекции а Бускетсу Лиги наций.
CCCP1922
CCCP1922
07 декабря в 20:15
Громко хлопнув дверью ушли. А что, прощального матча не будет?
Nenash
Nenash
07 декабря в 19:28
Завершили на мажорной ноте.. 👍
пират Елизаветы
пират Елизаветы
07 декабря в 19:22
Славная была охота. Великие чемпионы. Ждём в тренерском деле))
sir_Alex
sir_Alex
07 декабря в 18:52
Добро пожаловать на Матч-ТВ!
112910415
112910415
07 декабря в 18:43
красиво завершили !
Agamaga005
Agamaga005
07 декабря в 18:40
Желаем удачи в дальнейшей жизни!
Невероятно быстро летит время.
Bad Listener
Bad Listener
07 декабря в 18:27
Мы с Тамарой ходим парой?
valt134
valt134
07 декабря в 18:23
Пару недель назад в аэропорту Майами разгружался. Заехал к дочке на пару дней. Но о Футболе не подумал. Теперь жалею. На ЛЕГЕНД стоило сходить. Сейчас жду матч Краснодар-ЦСКА.
shur
shur ответ Rupertt (раскрыть)
07 декабря в 18:17
...с валютой,даларами,аминь!!!
shur
shur ответ sv_1969 (раскрыть)
07 декабря в 18:15
...ну конечно кого нибудь, а то явно на поле будет просто один мистер
"Променад....!!!
sv_1969
sv_1969 ответ shur (раскрыть)
07 декабря в 18:08, ред.
Почему же, там Родриго де Пол арг. Да и сто пудово Бекхэм подкупить кого нить. Два места освободилось на которые можно звёзд брать с большими контрактами.
Lobo77
Lobo77
07 декабря в 18:07, ред.
Где-то навзрыд заплакали верблюдА'.
Rupertt
Rupertt
07 декабря в 18:04
Ну что ж, красиво завершили — и Бускетс, и Альба. Вся их карьера — пример профессионализма и стабильности. Столько лет в топ-футболе, куча титулов, культовые роли в «Барселоне», а теперь и напоследок трофей с Месси в Майами. В каком-то смысле идеально поставленная точка. Будет непривычно видеть МЛС и вообще футбол без них, но время никого не щадит. Главное — ушли красиво, достойно, с победой.
3zb47nwjejd9
3zb47nwjejd9
07 декабря в 17:57
Бросили дружбана без поддержки, трудно ему теперь придется
Alex_67
Alex_67
07 декабря в 17:54
Как же Месси без них будет играть в футбол?
shur
shur
07 декабря в 17:51
...наконец то! Всё Майами теперь тяжело прийдётся, а как же
Месси без патронов???!!!
particular
particular
07 декабря в 17:50, ред.
В их исполнении тики-така была особенно зрелищна и эффективна...
Варвар7
Варвар7
07 декабря в 17:40
И на мажорной ноте...)
sv_1969
sv_1969
07 декабря в 17:40
Могут сказать с уверенностью - славная была охота
