Бускетс и Альба завершили карьеру

Бывшие футболисты «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс и Жорди Альба завершили свои карьеры после победного для их команды «Интер Майами» финала кубка МЛС.
О решении игроков повесить бутсы на гвоздь было известно еще до плей-офф, однако оставалось неясным, сколько именно матчей еще они смогут провести.
В итоге «Интер Майами» дошел до финала и победил, что позволило Бускетсу и Альбе завоевать напоследок еще по одному трофею.
Невероятно быстро летит время.
"Променад....!!!
Месси без патронов???!!!
