Бывший футболист ЦСКА Думбия объявил о завершении карьеры

1764326140

сегодня, 13:35

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной Кот-д'Ивуара по футболу официально завершил спортивную карьеру. Об этом он рассказал «Советскому спорту».

«Я этого не делал, но сейчас скажу: официально объявляю о завершении карьеры», — сказал 37-летний Думбия.

Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год и в 2015 году. Также форвард представлял клубы из Кот-д'Ивуара «Атлетик д'Аджаме», «АСЕК Мимозас», «Денгеле», выступал за японские клубы «Касива Рейсол» и «Кткусима Вортис», швейцарские «Янг Бойз», «Сьон» и «Базель», итальянскую «Рому», английский «Ньюкасл», португальский «Спортинг», испанскую «Жирону» и катарский «Хамрун Спартанс».