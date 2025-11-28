Top.Mail.Ru
 
 
 
Бывший футболист ЦСКА Думбия объявил о завершении карьеры

сегодня, 13:35

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной Кот-д'Ивуара по футболу Сейду Думбия официально завершил спортивную карьеру. Об этом он рассказал «Советскому спорту».

«Я этого не делал, но сейчас скажу: официально объявляю о завершении карьеры», — сказал 37-летний Думбия.

Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год и в 2015 году. Также форвард представлял клубы из Кот-д'Ивуара «Атлетик д'Аджаме», «АСЕК Мимозас», «Денгеле», выступал за японские клубы «Касива Рейсол» и «Кткусима Вортис», швейцарские «Янг Бойз», «Сьон» и «Базель», итальянскую «Рому», английский «Ньюкасл», португальский «Спортинг», испанскую «Жирону» и катарский «Хамрун Спартанс».

Вместе с ЦСКА Думбия трижды стал чемпионом России, дважды выигрывал кубок страны и один раз — Суперкубок России, два раза становился лучшим бомбардиром чемпионатов России. В составе сборной Кот-д'Ивуара побеждал на Кубке африканских наций.

shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:39, ред.
Ну что, на мой взгляд один из символов побед ЦСКА в эпоху Слуцкого..... дважды лучший бомбардир тогда ещё РФПЛ.... Ивуариец запомнился болельщикам не только голами, но и необычными причёсками и празднованиями.... НО ... удивительно, но после ухода из ЦСКА ни один игрок, кроме Олича, толком нигде не мог себя достойно проявить в Европе: Ярошик, Жо, Красич, Хонда, Думбия, Муса,...... не знаю, может кого-то и забыл, но суть такова. ... Ну а ему я пжелаю всего хорошего уже вне профессионального футбола.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:26
Раз закончил, значит наигрался!!! Удачи на гражданке!!?
