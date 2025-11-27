Top.Mail.Ru
 
 
 
Пивоваров заявил, что перед «Динамо» стоит задача выиграть Кубок России

вчера, 22:54
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Футболистам московского «Динамо» поставлена задача выиграть Кубок России. Об этом журналистам заявил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

В четверг «Динамо» проиграло петербургскому «Зениту» со счетом 0:1 в ответном четвертьфинальном матче «пути Мир — Российской премьер-лиги» Фонбет — Кукба России. В первой встрече столичная команда одержала победу (3:1) и вышла в полуфинал «пути РПЛ».

«Будем дальше биться за Кубок России, такая задача есть, — подчеркнул Пивоваров. — Сегодняшний матч — один из двух в стадии, общий результат положительный. „Динамо“ приходилось непросто, потому что между матчами сменился тренерский штаб, но задача выполнена. Не дали сопернику забить с игры, были моменты у „Динамо“, хорошо проявили себя молодые игроки, можем занести в актив».

В полуфинале «пути РПЛ» динамовцы встретятся с московским «Спартаком». «Дальше у нас матчи со „Спартаком“, статусная афиша на Москву. Ожидаем увеличение посещаемости», — сказал Пивоваров.

На каждой стадии плей-офф «пути Мир — Российской премьер-лиги» Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда опускается в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» покидают турнир после первого поражения.

ABir
ABir
сегодня в 00:57
С такой игрой, как против Зенита Кубок можно только посмотреть, а не выиграть.
Powiler
Powiler
вчера в 23:44
После Карпина вряд ли это получится.
Сергеевич вернулся2
Сергеевич вернулся2
вчера в 23:21
УхТы! Скромно! Весело!)
shur
shur
вчера в 23:21
....Пиво варить, не в футбол играть!!! Карпин разчувствовался, теперь
Пивоваров размечтался!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:05
А какая же ещё задача должна стоять?
