1764273267

вчера, 22:54

Футболистам московского «Динамо» поставлена задача выиграть Кубок России. Об этом журналистам заявил генеральный директор бело-голубых .

В четверг «Динамо» проиграло петербургскому «Зениту» со счетом 0:1 в ответном четвертьфинальном матче «пути Мир — Российской премьер-лиги» Фонбет — Кукба России. В первой встрече столичная команда одержала победу (3:1) и вышла в полуфинал «пути РПЛ ».

«Будем дальше биться за Кубок России, такая задача есть, — подчеркнул Пивоваров. — Сегодняшний матч — один из двух в стадии, общий результат положительный. „Динамо“ приходилось непросто, потому что между матчами сменился тренерский штаб, но задача выполнена. Не дали сопернику забить с игры, были моменты у „Динамо“, хорошо проявили себя молодые игроки, можем занести в актив».

В полуфинале «пути РПЛ » динамовцы встретятся с московским «Спартаком». «Дальше у нас матчи со „Спартаком“, статусная афиша на Москву. Ожидаем увеличение посещаемости», — сказал Пивоваров.

На каждой стадии плей-офф «пути Мир — Российской премьер-лиги» Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда опускается в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» покидают турнир после первого поражения.