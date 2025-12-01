Семье Симоняна передали золотую медаль Героя Труда России

1764595894

01 декабря 2025, 16:31

Генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) передал золотую медаль Героя Труда России семье лучшего бомбардира московского «Спартака» и олимпийского чемпиона 1956 года в составе сборной СССР . Об этом сообщает пресс-служба РФС .

Звание Героя Труда России было присвоено Симоняну 10 октября 2025 года за особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.

Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.