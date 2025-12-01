Top.Mail.Ru
Семье Симоняна передали золотую медаль Героя Труда России

01 декабря 2025, 16:31

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов передал золотую медаль Героя Труда России семье лучшего бомбардира московского «Спартака» и олимпийского чемпиона 1956 года в составе сборной СССР Никиты Симоняна. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Звание Героя Труда России было присвоено Симоняну 10 октября 2025 года за особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.

Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.

Позднее Симонян был главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал «Арарат» (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды «Спартак» (1963, 1965, 1971) и один раз «Арарат» (1973). Симонян занимал должность первого вице-президента РФС с 1992 по 1998 год. Позднее был избран на должность вице-президента организации, которую занимал до конца жизни. Несколько раз исполнял обязанности президента РФС.

Все комментарии
112910415
112910415
01 декабря в 18:34
Будем помнить и чтить его память .
CCCP1922
CCCP1922
01 декабря в 17:39
Можно было на 90-летие присвоить... Интересно, он знал?
Варвар7
Варвар7
01 декабря в 17:25
Заслуженная награда - Гордость за Патриарха Советского спорта!!!
shur
shur
01 декабря в 17:16
...о чём здесь говорить! Заслуженно и с почтением! Во благо государства Российского жил и работал Н.П. Симонян...!
