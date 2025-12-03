Оргкомитет ЧМ-2026 допустил рейды против мигрантов во время матчей

1764781580

03 декабря 2025, 20:06

Руководитель рабочей группы администрации США по подготовке к чемпионату мира по футболу Эндрю Джулиани допустил возможность проведения американскими властями рейдов против нелегальных иммигрантов во время соревнований.

«Мы ведем постоянный диалог по этому вопросу. Я знаю президента [ США Дональда Трампа] уже 25 лет, и могу сказать одно: президент не исключает ничего, что может способствовать повышению безопасности американских граждан», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее президент США неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики и заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. После своей инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Кроме того, Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.