Оргкомитет ЧМ-2026 допустил рейды против мигрантов во время матчей

Руководитель рабочей группы администрации США по подготовке к чемпионату мира по футболу Эндрю Джулиани допустил возможность проведения американскими властями рейдов против нелегальных иммигрантов во время соревнований.
«Мы ведем постоянный диалог по этому вопросу. Я знаю президента [США Дональда Трампа] уже 25 лет, и могу сказать одно: президент не исключает ничего, что может способствовать повышению безопасности американских граждан», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее президент США неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики и заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. После своей инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Кроме того, Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.