Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаЧемпионат мира 2026

Оргкомитет ЧМ-2026 допустил рейды против мигрантов во время матчей

03 декабря 2025, 20:06

Руководитель рабочей группы администрации США по подготовке к чемпионату мира по футболу Эндрю Джулиани допустил возможность проведения американскими властями рейдов против нелегальных иммигрантов во время соревнований.

«Мы ведем постоянный диалог по этому вопросу. Я знаю президента [США Дональда Трампа] уже 25 лет, и могу сказать одно: президент не исключает ничего, что может способствовать повышению безопасности американских граждан», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее президент США неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики и заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. После своей инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Кроме того, Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com Фото: Сайт ФИФА
США выделят $500 млн на борьбу с беспилотниками во время чемпионата мира
03 декабря
ОфициальноСемье Симоняна передали золотую медаль Героя Труда России
01 декабря
В махачкалинском «Динамо» рассказали о реакции игроков на победу Махачева
29 ноября
Пивоваров заявил, что перед «Динамо» стоит задача выиграть Кубок России
27 ноября
СлухиНикиту Симоняна похоронят на Ваганьковском кладбище — источник
24 ноября
Третьяк сообщил, что Симонян любил хоккей и болел за «Спартак»
24 ноября
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 