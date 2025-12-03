Top.Mail.Ru
США выделят $500 млн на борьбу с беспилотниками во время чемпионата мира

03 декабря 2025, 20:05

Правительство США планирует выделить на противодействие незаконным полетам беспилотников во время чемпионата мира по футболу около $500 млн. Об этом заявил на брифинге руководитель рабочей группы администрации Соединенных Штатов по подготовке к чемпионату мира по футболу Эндрю Джулиани.

«Кроме того, 500 миллионов долларов было выделено в рамках программы субсидирования систем противодействия беспилотным летательным аппаратам, созданной для борьбы с незаконными дронами», — сказал он.

Кроме того, еще 625 млн будет выделено на дополнительную подготовку правоохранительных органов и кибербезопасность.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

Источник: itar-tass.com Фото: Сайт hstoday.us
