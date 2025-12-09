Top.Mail.Ru
Сафонов выйдет в старте ПСЖ на матч Лиги чемпионов против «Атлетика»

09 декабря 2025, 13:53
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)0 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Российский вратарь Матвей Сафонов заменит травмированного Люка Шевалье в стартовом составе «Пари Сен-Жермен» на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против испанского «Атлетика». Об этом сообщила Le Parisien.

Шевалье продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки, полученной в матче 14-го тура чемпионата Франции против «Монако» (0:1).

Для Сафонова это будет второй матч на клубном уровне в нынешнем сезоне. До этого он участвовал в матче 15-го тура чемпионата Франции против «Ренна» (5:0) 6 декабря.

Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», став в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. За парижский клуб он сыграл в 18 матчах, в которых 8 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

Встреча между ПСЖ и «Атлетиком» пройдет в Бильбао 10 декабря и начнется в 23:00 мск.

112910415
112910415
10 декабря в 07:52
пришло время Супергероя !
всё продинамил
всё продинамил
09 декабря в 21:44
Ребят, вы там поосторожней... А то всю статистику Матвею испортите...
Comentarios
Comentarios
09 декабря в 20:53
Держись Сафоныч
Твой Арсен
Твой Арсен
09 декабря в 19:22
Крут!
Real Oviedo
Real Oviedo
09 декабря в 18:17
Сафонов хорошо сыграл против Ренна. Он сделал важный сейв при ничейном счете и отстоял матч на ноль. Матвей заслужил снова выйти в старте. Если продолжит так играть то Шевалье может не вернуться в основу после травмы. К его игре много вопросов. Удачи Сафонову!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
09 декабря в 16:43
Атлетик Бильбао не соперник Сафонову)))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
09 декабря в 16:31
Дед Мороз, похоже, уже исполнил желание мальчика Матвея.
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
09 декабря в 16:28
...самое опасное,когда метла ,погоняло "Ноль", выстреливает! ...Это же прописные истины,Бро!!!!
shur
shur ответ ВалераКарпин (раскрыть)
09 декабря в 16:24, ред.
...Георгич, ты его опять в Сборную взял,шельмец???!!!
nam2emkcw73c
nam2emkcw73c
09 декабря в 16:24
Теперь Матвей не подведи
Karkaz
Karkaz
09 декабря в 16:23
Так Матвей и основным может стать, воспользовавшись ситуацией.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shur (раскрыть)
09 декабря в 16:12
Он щас нулевый , - от прежнего только антенны и остались.)
shlomo2
shlomo2
09 декабря в 15:16
Держим пальцы за еще один сухарь, тогда Матвея уже игнорировать будет нереально... нц а так что, стандартная вратарская история, когда у основного травма, а запасной выходит с банки и использует шанс чтобы потеснить его.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
09 декабря в 15:10
Тут сам Бог велел с Бильбао на ноль отстоять - команда Вальверде вообще беззубая, как, собсно, и её гт.
Sergo81
Sergo81
09 декабря в 14:56
Если на ноль отстоит или будет тащить, может даже и поконкурирует за основу. как вовремя Шевалье присел в лазарет, как раз под ЛЧ. Удачи Матвею! Этим шансом нужно воспользоваться.
ВалераКарпин
ВалераКарпин
09 декабря в 14:45
А че Акинфеева опять на лавке оставят?
VeniaminS
VeniaminS
09 декабря в 14:43
Значит все нормально у Сафонова.
jRest
jRest
09 декабря в 14:42
Не понимаю руководство ПСЖ. Матвей набрал великолепный ход, собрал прекрасную статистику. Да что там, парень вообще не пропускает, единственный, кто мяч за своей спиной никогда не видел...
А тут ставят и ставят в старт, а это огромный риск испортить статистику, что даже ретроградный Меркурий и поплевав три раза через плечо не факт, что помогут.
shur
shur
09 декабря в 14:35
..игрушка будет интересная,послушай Сафа, этого с антеннами берегись, Кудряшка Сью!!!
Варвар7
Варвар7
09 декабря в 14:26
Во масть у Моти попёрла ! )
Alex_67
Alex_67
09 декабря в 14:20
Желаю Матвею не оплошать!!! Всех собак могут повесить.
sv_1969
sv_1969
09 декабря в 14:17
У Моти появляется шанс доказать свою надобность ПСЖ
112910415
112910415
09 декабря в 14:14
отдыхай, Люк, расслабься ...
