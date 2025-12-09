Сафонов выйдет в старте ПСЖ на матч Лиги чемпионов против «Атлетика»

1765277597

09 декабря 2025, 13:53

Российский вратарь заменит травмированного Люка Шевалье в стартовом составе «Пари Сен-Жермен» на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против испанского «Атлетика». Об этом сообщила Le Parisien.

Шевалье продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки, полученной в матче 14-го тура чемпионата Франции против «Монако» (0:1).

Для Сафонова это будет второй матч на клубном уровне в нынешнем сезоне. До этого он участвовал в матче 15-го тура чемпионата Франции против «Ренна» (5:0) 6 декабря.

Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», став в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА . За парижский клуб он сыграл в 18 матчах, в которых 8 раз сохранил ворота в неприкосновенности.