Российский вратарь Матвей Сафонов заменит травмированного Люка Шевалье в стартовом составе «Пари Сен-Жермен» на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против испанского «Атлетика». Об этом сообщила Le Parisien.
Шевалье продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки, полученной в матче 14-го тура чемпионата Франции против «Монако» (0:1).
Для Сафонова это будет второй матч на клубном уровне в нынешнем сезоне. До этого он участвовал в матче 15-го тура чемпионата Франции против «Ренна» (5:0) 6 декабря.
Сафонов перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара», став в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. За парижский клуб он сыграл в 18 матчах, в которых 8 раз сохранил ворота в неприкосновенности.
Встреча между ПСЖ и «Атлетиком» пройдет в Бильбао 10 декабря и начнется в 23:00 мск.
А тут ставят и ставят в старт, а это огромный риск испортить статистику, что даже ретроградный Меркурий и поплевав три раза через плечо не факт, что помогут.
