Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

В «Спартаке» считают важным мнение ведущих клубов при обсуждении лимита

09 декабря 2025, 18:23

Мнение ведущих российских футбольных клубов должно учитываться при обсуждении нового лимита на легионеров. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов.

«Я считаю, что мнения клубов, особенно ведущих, должно учитываться при принятии решений по этому вопросу. Кроме определенного фона в информационном пространстве, пока мы ничего не видим», — сказал Некрасов.

Минспорт предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Согласно нынешним правилам, клубы чемпионата России могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиСафонов выйдет в старте ПСЖ на матч Лиги чемпионов против «Атлетика»
09 декабря
Салах не вошел в заявку «Ливерпуля» на матч Лиги чемпионов с «Интером»
08 декабря
Футбольные болельщики поддерживают лимит на легионеров — Дегтярев
07 декабря
Сафонов впервые в сезоне сыграет за ПСЖ
06 декабря
Анчелотти предупредил Неймара и Винисиуса, что они могут не поехать на ЧМ
02 декабря
Онана не попал в заявку Камеруна на Кубок Африки
01 декабря
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
09 декабря в 22:46
А что, Некрасов причисляет Спартак к ведущим клубам? Хотя, если смотреть на него как на ведущего циркового шоу,то вполне
ABir
ABir
09 декабря в 21:12
Мнение конечно должны выслушать, количество иностранцев и на поле, и в составе должно сокращаться.
CCCP1922
CCCP1922
09 декабря в 20:55
Что-то не нравится мне этот Некрасов — любуется собой, когда говорит..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
09 декабря в 20:41
У генерального директора Спаотака мания величия. А почему должны учитываться мнения только "ведущих" клубов? Ведущие, так называемые что между собой разыгрывают РПЛ? У нас РФ не только в Москве и Питере, но и в Самаре.и в Ростов и в Махачкале. Лимит и максимально жесткий позволит разыгрывать чемпионат России по футболу. а не первенство Бразилии, или Колумбии . или Тринидада и Тобаго.
shur
shur
09 декабря в 19:54
...на повестке дня в Тарасовке:....Лимит, Трибуна, Тренер ...!!!
Лимитируем,отремонтируем,назначим!!! Вот так всегда бы!!!
Bad Listener
Bad Listener
09 декабря в 19:01, ред.
Так а у кого право на назначение каких то клубов ведущими, а каких то позадиидущими? Я бы на месте господина Некрасова не кричал так про ведущие клубы, а прежде заглянул бы в таблицу чемпионата вообще чтобы свериться с нынешним списком "ведущих" и безнадёжно отстающих, а потом уже делал такие заявления. Никак в Спартаке не примут свою нынешнюю роль середняка, а с этого вообще то надо начать путь на вершину, с признания того что Спартак усилиями Лукойла в не последней степени давно уж не "ведущий" клуб в России.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 