В «Спартаке» считают важным мнение ведущих клубов при обсуждении лимита

1765293785

09 декабря 2025, 18:23

Мнение ведущих российских футбольных клубов должно учитываться при обсуждении нового лимита на легионеров. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов.

«Я считаю, что мнения клубов, особенно ведущих, должно учитываться при принятии решений по этому вопросу. Кроме определенного фона в информационном пространстве, пока мы ничего не видим», — сказал Некрасов.

Минспорт предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Согласно нынешним правилам, клубы чемпионата России могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.