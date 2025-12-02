Анчелотти предупредил Неймара и Винисиуса, что они могут не поехать на ЧМ

Тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти предупредил, что на чемпионате мира в следующем году не будет играть ни один игрок, который окажется готов не на все сто процентов.
Анчелотти хочет, чтобы каждый игрок его сборной был «на 100%» готов к чемпионату мира.
Бывший тренер «Реала» объяснил, когда его спросили, рассматривается ли вызов звезды «Сантоса» Неймара:
Он должен быть на 100% готов. Есть много очень хороших игроков, и я должен выбрать тех, кто готов на 100%. Это касается не только Неймара, но и Винисиуса. Если Винисиус готов на 90%, я вызову другого игрока, который готов на 100%, потому что это команда с очень высоким уровнем конкуренции, особенно в атаке. В атаке у нас много очень хороших игроков.