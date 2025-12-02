Анчелотти предупредил Неймара и Винисиуса, что они могут не поехать на ЧМ

1764700434

02 декабря 2025, 21:33

Тренер сборной Бразилии предупредил, что на чемпионате мира в следующем году не будет играть ни один игрок, который окажется готов не на все сто процентов.

Анчелотти хочет, чтобы каждый игрок его сборной был «на 100%» готов к чемпионату мира.

Бывший тренер «Реала» объяснил, когда его спросили, рассматривается ли вызов звезды «Сантоса» :