Анчелотти предупредил Неймара и Винисиуса, что они могут не поехать на ЧМ

02 декабря 2025, 21:33

Тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти предупредил, что на чемпионате мира в следующем году не будет играть ни один игрок, который окажется готов не на все сто процентов.

Анчелотти хочет, чтобы каждый игрок его сборной был «на 100%» готов к чемпионату мира.

Бывший тренер «Реала» объяснил, когда его спросили, рассматривается ли вызов звезды «Сантоса» Неймара:

Он должен быть на 100% готов. Есть много очень хороших игроков, и я должен выбрать тех, кто готов на 100%. Это касается не только Неймара, но и Винисиуса. Если Винисиус готов на 90%, я вызову другого игрока, который готов на 100%, потому что это команда с очень высоким уровнем конкуренции, особенно в атаке. В атаке у нас много очень хороших игроков.

Drosmo
Drosmo
03 декабря в 13:26
Вот и ответ на вопрос, почему в прошлом сезоне у Реала было всё так печально. Просто сливочные звёзды зажрались и вылезли на голову папе Карло, а он не мог ничего сделать, так как эти звёзды имели сто процентную поддержку Переса, и Анчи просто связывали руки, не разрешая садить на лавку "избранных".

А в соборной Бразилии у папы Карло есть полное доверие от руководства и полная свобода действий в выборе состава, вот он и показал, что неприкасаемых для него не существует, и специально публично ткнул этим в зазвездившегося Винисиуса, показав кто в доме хозяин.

И ровно та же ситуация сейчас происходит в Реале, и всё будет зависеть от того на чьей стороне выступит Перес. Если снова будет выгораживать Вини и компанию, то повторится прошлый сезон, Реал всё проиграет, а тренера уволят. Вот только проблемы это не решит, и с приходом нового тренера всё начнётся по-новой.
Брулин
Брулин
03 декабря в 10:12
Подписываюсь под каждым словом
Обидно за великую сборную, которая раньше радовала и при просмотре в каждом матче показывала магию
112910415
112910415
03 декабря в 07:47
вот подрывает же нежную психику !
в смысле, две нежных психики ! )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 декабря в 00:31, ред.
Лучшие годы одного уже позади ...а второй больше болтает чем играет....
Думаю тренирующий сборную Бразилии уж точно не будешь испытывать проблемы с кадрами...тем более там нет "незаменимых"....
CCCP1922
CCCP1922
02 декабря в 23:44
А я не верю в успех сборной Бразилии 🇧🇷 под руководством Карло Анчелотти. Буду рад, если ошибаюсь...
Варвар7
Варвар7
02 декабря в 22:19
)
Comentarios
Comentarios
02 декабря в 22:18
Вот и правильно
sihafazatron
sihafazatron
02 декабря в 21:45
Неймар давно уже не уровня сборной, а расиста уж точно возьмут.
shlomo2
shlomo2
02 декабря в 21:40
Папа Карло начал закручивать гайки ... может и на пользу это будет.
