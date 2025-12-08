Top.Mail.Ru
Салах не вошел в заявку «Ливерпуля» на матч Лиги чемпионов с «Интером»

08 декабря 2025, 20:49
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)0 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Египетский футболист Мохаммед Салах не включен в заявку английского «Ливерпуля» на предстоящий матч общего этапа Лиги чемпионов против итальянского «Интера». Об этом сообщает пресс-служба «Ливерпуля».

Ранее о возможном отстранении игрока сообщал журналист Фабрицио Романо. По его информации, причиной для этого могут являться слова нападающего после того, как он в третий раз подряд остался в запасе. Футболист заявил, что клуб пытается свалить на него неудачные результаты в нынешнем сезоне, однако, как считает спортсмен, проблема не в нем. Также египтянин отметил, что не заслуживает такого отношения, поскольку много сделал для «Ливерпуля».

Салаху 33 года, он выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне футболист забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи в 19 матчах различных турниров. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата Англии. В апреле стороны продлили контракт на два года.

В составе «Ливерпуля» Салах в общей сложности принял участие в 420 матчах, отметившись в них 250 голами и 116 передачами. Египтянин занимает третье место в списке лучших бомбардиров команды, уступая валлийскому нападающему Иану Рашу (339) и английскому форварду Роджеру Ханту (271). С «Ливерпулем» Салах стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Кубка и Суперкубка Англии, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира, а также дважды выиграл Кубок лиги.

Матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Интером» пройдет в Италии 9 декабря.

lukarelli
lukarelli
09 декабря в 12:29
Хорошо,Интер быстрей раскатает
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
09 декабря в 10:00
Если реалисты и думали так, как пишите о будущем Реала с приходом Алонсо, то, наверное, имели ввиду Реал времён Зидана и лучших сезонов до него.
Но фанат Барсы не мог сказать по другому, даже стараясь соблюсти объективность...
Реал ещё силен, а когда он играл ниже своего уровня, то никак не ниже уровня неважно играющей время от времени Барсы.
Даже в период и Гвардиола и Луиса Энрике, несомненно великих тренеров.
Как такой вариант подачи своего мнения?
IKER-RAUL
IKER-RAUL
09 декабря в 09:51
Как быстро псевдоболелы красных и просто радующиеся чужому проколу забыли , тот факт, что Мо на протяжении 8 лет верой и правдой "тащил" команду ....
плевать на это, сейчас в тренде "добивать" Салаха и все дружно подхватили....
IKER-RAUL
IKER-RAUL
09 декабря в 09:40
по сути Салах всё верно сказал.
голландский физрук тянет команду на дно, об этом говорят практически все болельщики красных и чем скорее он уйдет будет только лучше для клуба..
а руководство красных спрятало голову в песок : им просто выгоднее продать Мо , чем признаться в своём оглушительном проколе с тренером и платить ему неустойку.

Мо легенда Ливерпуля!
VeniaminS
VeniaminS
09 декабря в 09:31
Возраст нормальный,еще может поиграть.
UncleZack
UncleZack
09 декабря в 09:03
Неужели только я и Мане видели гниль этого псевдо-фараона?
Слот оказался с яйцами,не прогнулся,только уважение.
Никакой игрок не может быть выше клуба,будь ты Салах,Роналду или Месси.
Вместо того что бы истерить и кичится прошлыми заслугами нужно тренироваться усердней и доказать что достоин стартового состава.
Сборная Египта уже расплачивается за свою Салахозависимость,ни одной победы на КАФ с тех пор как он играет за них,а ведь до него брали этот кубок чуть ли не в каждой декаде.
galem72
galem72
09 декабря в 08:41
Ожидаемое решение — кудрявый допи..лся! Играя как г.., пытается выставить виноватым клуб, который якобы его не уважает и не помогает ему уговорить Лысого на выход в стартовом составе только лишь за былые заслуги.
Видимо, недавний пример идиотского вью пустынной истерички ничему не научил футбольных селебрити.
Sergo81
Sergo81 ответ CCCP1922 (раскрыть)
09 декабря в 08:06
Когда уговаривали, был в форме, нужен был команде. Сейчас не нужен. Его дни в большом футболе сочтены, а он хотел ещё поиграть и новый контракт нужно подписать хороший, пусть даже и в песках, поэтому и психует.
112910415
112910415
09 декабря в 05:45
готовят на выход египтянина ... время пришло !
CCCP1922
CCCP1922 ответ Sergo81 (раскрыть)
09 декабря в 02:32
Виноват игрок, вынесший сор из избы... Виноват клуб, допустивший это... Виноват тренер, оказавшийся тряпкой.... Я против того, чтобы Салаха делали крайним. А ведь Мохаммед хотел сам уйти, зачем уговаривать его было?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
09 декабря в 01:19
..., либо смотришь Кордебалет...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуня771 (раскрыть)
09 декабря в 01:16, ред.
"В ответственных, знаковых матчах Салах необходим
пусть и не на всю игру, но свой гол он и за 15 мин. делает...."

Олег, здравия.
Это всё пережиток прошлого сезона. Салах никакой в сезоне 25/26. Верь мне на слово, ибо смотрю практически каждую игру "битлов". Даже Фримпонг, хоть он и правый защитник, так ито лучше Мо его функции вингера выполняет... А есть ещё в составе Кьеза, есть Экитике, Гакпо, Исак...
Ирония как раз таки и заключается в том, что Слот получил под дых от египтянина, давая последнему играть все 90 минут, в ущерб и результату и качеству атак Ливерпуля (за исключением последних 3-х матчей со дня опалы фараона).
Если бы ты видел этот безграничный карт бланш Салаху от голландца, то смог бы оценить ту наивысшую степень свинства египтянина по отношению к Слоту.
ABir
ABir
09 декабря в 00:49
Салах встал на ошибочный путь обиженного Винисиуса в Реале
Шуня771
Шуня771 ответ Drosmo (раскрыть)
09 декабря в 00:33, ред.
Публичная порка мало кому помогала, надо терпеливо, конкретно, беседовать с игроком не на публичном пространстве...
Можно предположить, как и для кого чем аукнется...
Ливерпуль на 9 месте...
В ответственных, знаковых матчах Салах необходим
пусть и не на всю игру, но свой гол он и за 15 мин. делает....
Чью сторону примут игроки?
Проиграй тому же Интеру с Салахом - печалька, а без, на фоне скандала и потери премиальных... тренера могут толкать в Мартен...)
Сложный вопрос.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
08 декабря в 23:40
А разве всё руководство сливочных не видело, что одноразовый простецкий тренер, а его футбол- однодневный и предсказуемый? Он дважды проиграл Слоту в ЛЧ- сначала с Байером, потом с Реалом. Я же помню его Байер- силовой футбол, прессингующий до умопомрачения. И что, в такой футбол можно влюбиться? Или Перес совсем ума лишился???
Capral
Capral
08 декабря в 23:34
    Sergo81
    Sergo81
    08 декабря в 23:33
    Салаху 33 года, игра пошла на спад. Вот в такой момент и одно проявить жёсткую позицию руководству клуба. Неуважение к тренеру, клубу … а если бы салаху было 27 ? И был бы на пике формы ? Промолчали бы. А теперь в пески, больше некуда, увы…
    Capral
    Capral
    08 декабря в 23:22
    Все звёзды капризные. Другое дело, какой подход к ним нужно иметь. А звёзды сразу чувствуют тренера- достойный он или обычный физручина...
    Capral
    Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    08 декабря в 22:48
    Я уже сегодня писал, что быть многолетним хозяином клуба и вместе с ним творить историю- совсем не значит, тонко разбираться в футболе. Это про Переса. Кстати, тоже самое можно сказать даже про Аньелли и Берлускони, которые тоже допускали стратегические ошибки...
    Не знаю, чем, так покорил Алонсо руководство Реала работая в Байере, меня лично, он ничем не покорил.))) Я постоянно говорил, что у него нет стратегического мышления и его удел Байер, не выше...
    sv_1969
    sv_1969
    08 декабря в 22:48
    Похоже дни фараона в Ливерпуле сочтены!
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
    08 декабря в 22:43
    в Реале звезды намного токсичнее и сама обстановка в Мадриде тяжелее. Винисиус, Мбаппе, Беллингем, со временем и Трент, любой из них не попади в старт устроил бы демарш похуже и жестче Салаха.
    немного жаль Хави Алонсо. но баск сам знал куда едет. и что его ждет в Реале.
    это его Байер был абсолютно тренерской командой.
    но зачем Перес, зачем Реал его звал, когда им нужен другой типаж у руля команды, никто не знает.
    наверно, Перес и многие сливочная партия были экстазе от игры Байера в прошлом сезоне, и решили, что Х.А. поставит такую игру в Реале и команда Глалактикос затмит волшебную Барселону времен Гвардиолы и Луиса Энрике))
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    08 декабря в 22:38
    Слот конечно везунчик, сходу Ливерпуль стал чемпионом во многом благодаря игры Салаха.
    теперь главная звезда клуба сместила акценты с самого основного, а именно отсутствия игры на поле. теперь все только и обсуждают его вью.
    а то, что команда на дне и играет как кандидат на чемпионшип, уже как будто и не столь важно и интересно.
    и то что Слот не нашел решения проблемы, тоже вина Салаха.
    Capral
    Capral
    08 декабря в 22:00
    Новость про Салаха превратили в эпопею про Алонсо. Никак не смирятся с бездарностью одноразового... Уже и Анчи вспомнили. Анчи с Вини ЛЧ брал, а тут оказывается и у него проблемы были. Вини- один из творцов Великих побед Реала, но вот гениальному Алонсо он не подходит.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    08 декабря в 21:53
    Правила везде одинаковые....
    Либо ты говоришь...либо играешь....
    shur
    shur
    08 декабря в 21:51
    ...история неприятная,когда касается игроков необделённых вниманием публики и прессы! Как говорится слово не воробей,
    ну и смотрим завтра как Ливер сделает Интер без Мо, или нет...!!!
    Drosmo
    Drosmo ответ Шишанутый (раскрыть)
    08 декабря в 21:49
    Чем больше потакать капризам этих звезд, тем быстрее они вылезут тебе на голову. Папа Карло вот сглаживал углы, к чему это привело, к тому, что те, кого он постоянно выгораживал и защищал, первые его же и подставили своими результатами, своим халатным отношением к делу. Привыкли заносить пятые точки этим капризным царькам, а потом удивляемся, что же это у команды такие плохие результаты, и почему такая плохая атмосфера в команде. А да, совсем забыл, это же тренер во всем виноват.

    Это профессиональный футбольный клуб с большим именем, а не детский сад, где каждому нужно сопли подтирать и жилетку подставлять, чтобы он поплакался. Тот же Роналду - игрок немного другой закалки, и даже если у него возникали разногласия с тренером или руководством, это ни коим образом не отображалось на его игре. Так что не стоит сравнивать Роналду и этих маминькиных сыночков.
    Romeo 777
    Romeo 777
    08 декабря в 21:46
    Ну всё, Слот теперь точно разгромит Интер 😂
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    08 декабря в 21:44
    все по делу, сор из избы не выносят
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    08 декабря в 21:36
    Удачи, Интер
    Шишанутый
    Шишанутый ответ Drosmo (раскрыть)
    08 декабря в 21:33
    К большим звездам нужен особый подход. Рон было дело тоже посылал Зидана тренера но тот умел сглаживать углы и на ладить контакты в итоге выйграл три Лч подряд а кто рубит с плеча тот клуб середняк. Как 10 хаг 😅 Слот видимо такой же как 🔟 хаг не зря тоже голандец. Убрал Салаха и себе и команде хуже сделал. 👎
