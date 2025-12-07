Top.Mail.Ru
Футбольные болельщики поддерживают лимит на легионеров — Дегтярев

07 декабря 2025, 10:00

Согласно результатам исследования, большинство футбольных болельщиков поддерживают ужесточение лимита на легионеров в российском футболе. Об этом в интервью заявил министр спорта Михаил Дегтярев.

Минспорт предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Остальные аспекты предлагается отдать на регулирование Российского футбольного союза и лиг.

«А куда спешить? Видите какой график: Париж, ЮНЕСКО, потом Дамаск, — сказал Дегтярев. — Только что вернулся. Сегодня (4 декабря — прим. источника) заседание правительственной комиссии, только что завершилось, сейчас будет вручение премии Федору Черенкову. И так каждый день. Но обстоятельный разговор с клубами, о котором я говорил, обязательно состоится. По повестке развития детско-юношеского футбола и лимита мы провели уже не одну встречу. От комментаторов до ветеранов тренерского цеха. Они были у меня все: и [Михаил] Гершкович, и [Станислав] Черчесов, и [Юрий] Семин, и [Валерий] Газзаев. Я эту тему постоянно обсуждаю с экспертами».

«Недавно пришли нам социологические исследования, — продолжил министр. — Скоро мы их обнародуем. Для меня стало сюрпризом, что среди болельщиков сторонников лимита больше, чем среди широких народных масс. Удивительно. Я ожидал другого, что среди тех, кто футболом не интересуется, будет больше тех, кто поддерживает ужесточение лимита на легионеров. Это подтверждает, кстати, другую гипотезу некоторых моих советников о том, что этот информационный шум с противостоянием лимиту — это цеховая история. Внутри себя борются, себя любимых обсуждают, но это не имеет ничего общего ни с болельщиками, ни с их позицией, которую никто не измерял. Вот мы замерили по госзаданию. Первые данные уже говорят о том, что большинство однозначно за ужесточение лимита. И среди болельщиков их больше».

Согласно нынешнему лимиту, клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. В сентябре в Российском футбольном союзе заявляли, что нынешний лимит позволил впервые увеличить игровое время молодых футболистов до 18%.

Tatarin007
Tatarin007
08 декабря в 13:14, ред.
Государственные деньги уберите из футбола, сразу зарплаты сами собой урегулируются. Не понравится играть за маленькую зарплату, пускай развиваются и едят заграницу.
trudogolik
trudogolik
07 декабря в 20:33
Болельщики из Кремля выступают за лимит на легинеров-Дегтярев.
Wwwwww....
Wwwwww....
07 декабря в 20:23
батраковы, кисляки и др "прекрасно" сыгравшие за сборную и показавшие высший класс с такими "великими" сборными , как Эритрея и Буркина-Фасо, могут просить об увеличении суммы в контракте, при изменении лимита в их пользу)))
derrik2000
derrik2000 ответ cska1948 (раскрыть)
07 декабря в 18:49
Так и я о том же!
Другое дело, когда "футбольные авторитеты", коих у нас сейчас доморощенных нет, приедут и покажут, как нужно относиться к порученному делу.
Рад бы, конечно, чтобы у нас СВОИ такие были, но, к сожалению, в царстве бабла сейчас их нет... (((
Но для посещаемости - поскольку профессиональный футбольный клуб должен худо бедно и денежку зарабатывать - "звёзды" нужны тоже.
Nick Ch
Nick Ch
07 декабря в 18:21
Это он о ком вообще? Какие такие болельщики проголосовали за убийство чемпионата? И стоит ли вообще спрашивать болел? Спросите у клубов, хотят ли они пешеходам-паспортистам платить за правильный паспорт…
cska1948
cska1948 ответ derrik2000 (раскрыть)
07 декабря в 18:21
Извините за вмешательство в ваш разговор, но я не могу промолчать. Назовите хотя бы одну европейскую страну, которая значительно улучшила свои результаты на уровне национальной сборной благодаря легионерам, выступающим в её чемпионате.
cska1948
cska1948 ответ Palex (раскрыть)
07 декабря в 18:13
А почему бы и нет? Разве вы не знаете девиз: "Критикуешь - предлагай!"
А то как критиковать, так все мастера, а как предложить что-то дельное, так не дождёшься.
Palex
Palex ответ cska1948 (раскрыть)
07 декабря в 17:57
Красивые слова, вам Дегтярев и Дюков говорят. Вы,что хотите, что бы я сейчас здесь,расписал свою концепцию, как решить проблему?
shur
shur ответ derrik2000 (раскрыть)
07 декабря в 17:48
...мечтать не вредно! На вскидку назови человек пять - Мэтров, нет
хотя бы трёх в каждой линии , кто поедет в Россию !!! Ближнее
зарубежье, страны СНГ, ближний Восток не предлогать ....!!!
За адекватность
За адекватность
07 декабря в 17:36, ред.
"Для меня стало сюрпризом, что среди болельщиков сторонников лимита больше, чем среди широких народных масс. Удивительно. Я ожидал другого..." Да ладно, Вы бы лучше у не интересующихся футболом поинтересовались к примеру они за снижение оплаты за ЖКХ или нет. И сюрпризов в ответах бы не было. Вы у не интересующихся баскетболом еще про лимит на легионеров в данном виде спорта поинтересуйтесь, может тоже удивитесь, что людям которым данный вопрос не интересен абсолютно фиолетово количество легионеров. 10 их будет в заявке или 25,, они условно битву экстрасенсов смотрят. Ну а так да, куда спешить при графике "Париж, ЮНЕСКО, потом Дамаск", еще бы какие-то позитивные итоги были от Ваших поездок для нашего спорта, ну то такое. Ну а так могу только пожелать успехов в Вашем "нелегком деле" на столь высокоповажной должности. Как-то так на мой взгляд.
NYJ
NYJ
07 декабря в 17:28
В первую очередь из Санкт Петербурга
derrik2000
derrik2000 ответ shur (раскрыть)
07 декабря в 17:14
"Играть не будут хорошо, половина не пойдёт!"

Это всё будет временно
Спад интереса к футболу он и сейчас имеется.
А, вот, представь, что в КАЖДОЙ линии будет играть, наряду с нашими, по одной "звезде" (гейропейской, южноамериканской - без разницы)???
Что, не пойдут на стадион, чтобы вживую посмотреть, КАК МЭТРЫ ИГРАЮТ, а, заодно, и наших обучают???
Пойдут!
Да и на тренировках именно от таких, ОТВЕТСТВЕННЫХ и ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ "звёзд", для наших игрочишек большая польза.
p4sdr4kw5y8q
p4sdr4kw5y8q
07 декабря в 17:08
И предлагаемый лимит надо ещё ужесточить. Зачем 5 легионеров в запасе?
shur
shur ответ derrik2000 (раскрыть)
07 декабря в 16:58, ред.
"...А болельщики, как ходили на матчи, так и будут ходить".
Вырвал из контекста сильную фразу! Но она как никогда актуальна
для иностранцев, вся жизнь которых заточена под футбол, англичане,немцы,итальянцы и другие! Завод,фабрика,бар,стадион!
У нас же хитропо-ые! Играть не будут хорошо,половина не пойдёт!
За провинцию говорить не буду,там у людей меньше развлекухи,
самогоночка,семечки,встречи,толкование,потому и на стадион...! Хорошего вечера! Я вообще за наш,доморощенный футбол! Всю жизнь отыграл без единого негра в команде и ничего!!!!!
iBragim2102
iBragim2102
07 декабря в 16:29
зенитовские против
derrik2000
derrik2000
07 декабря в 16:27, ред.
С одной стороны, ВОЗМОЖНО, с высокой степенью вероятности, наш чемпионат ещё "просядет" с новым лимитом.
Но!
Посмотрите на КАЧЕСТВО ФУТБОЛА, как ИГРЫ, в последние годы???
Не смотря на большое количество легов, КАЧЕСТВО ИГРЫ команд неуклонно снижается.
Бабла на иностранцев всё больше и больше, а УМЕЛЫХ, КАЧЕСТВЕННЫХ, ОТВЕТСТВЕННЫХ И НЕРАВНОДУШНЫХ. всё меньше.
Что, в Спартаке, Зените, Динамо и Краснодаре, которые прямо таки НАПИЧКАНЫ легами, есть КОЛЛЕКТИВНАЯ ИГРА В ФУТБОЛ???
Отнюдь.
Где то лучше индивилуальные действия легов на поле, где-то - хуже, но, в целом КОЛЛЕКТИВНАЯ ИГРА, как таковая, пропадает.
Здесь ещё дело и в тренерах команд, и в "спонсорах", которые "ненавязчиво рекомендуют" ставить в основу именно купленных легов, и в ...
По мне, так, ТРИ ПРЕКРАСНЫХ ЛЕГИОНЕРА - по одному в каждую линию - наилучший вариант.
Что, у этих легионеров будут зарплаты в разы выше, чем у наших???
Так для того этих легов и возьмут, чтобы наладить действия наших футболёров, показать примером, КАК НУЖНО ИГРАТЬ, КАК НУЖНО ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ НА ПОЛЕ, КАК ОТДАВАТЬСЯ ИГРЕ ПОЛНОСТЬЮ!
Естественно, если ГТ будут нормальные, а не те, у кого "пиписька больше", т. е. агенты, более пронырливые, имеющие связи в высоких кабинетах.
Что, упадёт качество игры и люди не будут ходить на футбол?
А ХДЕ вы СЕЙЧАС это "качество футбола", ну, то, которое можно сравнить с нашим футболом, который был хотя бы лет 12-15 назад (я уж не говорю о советском футболе), увидели???
Его НЕТ!((
Зато с введением ЖЕСТОЧАЙШЕГО лимита клубы и команды всё таки со временем выйдут на настоящий уровень и верю, что и за сборную в обозримом будущем при таком раскладе будет, как минимум, не стыдно.
А болельщики, как ходили на матчи, так и будут ходить.
Зато денег в никчёмнышей на поле, в т. ч. наших, меньше будет.

P.S. Ещё и пиво на стадионах поможет не снизить посещаемость. ))
cska1948
cska1948 ответ Palex (раскрыть)
07 декабря в 16:10
Это всего лишь красивые слова. А что-то конкретное есть?
Vilar
Vilar
07 декабря в 16:06
А почему встреча, без гл.тренера сборной, он бы сообщил министру, как сборная 3 года играет, потерпев только одно, случайное поражение и легионеры нам, вообще, не нужны.
sv_1969
sv_1969 ответ Palex (раскрыть)
07 декабря в 16:01
Хорошо! Пусть будут темненькие))
Palex
Palex ответ cska1948 (раскрыть)
07 декабря в 15:59
Выход есть и есть варианты, как можно сделать чемпионат интереснее. И легионеры в этом , сыграют не первую роль. Но имея во главе спорта, такого ьездаря, как Дегтярев, бесполезно, что- либо предлагать
Palex
Palex ответ sv_1969 (раскрыть)
07 декабря в 15:57
Только не "чёрненькие" , а " темненьких"😅 А в остальном согласен.
sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
07 декабря в 15:19
Давайте попросим! Только дядя миллер не захочет))) А если серьезно то я это твержу не один год но нас то не спрашивают! Надо было сразу вводить лимит на всех легов как только нас исключили!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ sv_1969 (раскрыть)
07 декабря в 14:04
Лимит из-за Зенита вводят ??
В Лиге на октябрь 2025 года - 177 легионеров....
Вами критикуемы только 13 зенитовских....
Давайте проще поступим ...попросим министра убрать только зенитовских легионеров....
cska1948
cska1948 ответ Palex (раскрыть)
07 декабря в 14:02
И какой выход из этого положения вы предлагаете?
sv_1969
sv_1969 ответ Palex (раскрыть)
07 декабря в 13:51
Согласен с Вами! Но как Вы говорите черненькие в играх чемпиона выкладываются! Думаю не поспорите с этим! И народ это видит! Если помните того же Данни то парень после двух крестов рвался на поле и болелам это нравится! Я не только имел в виду Зенит конечно! Просто там леги как мне кажется с осени закормлены и думаю многие помнят как их переподписывали увеличивая и без того не маленькую зарплату! Понятно дело что они мнят себя пупом земли в Питере! Ну может не все конечно! Решение вопроса есть но выгодно ли оно чинушам! Вот вопрос!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
07 декабря в 13:48
Полное высказывание : "Все знакомые мне футбольные болельщики поддерживают лимит на легионеров...все четыре."
112910415
112910415
07 декабря в 13:41
слова-то у министров красивые всегда ...
shlomo
shlomo
07 декабря в 13:26
Да уж.... раньше в Спарте если ребенок был физически хилым и ли умственно плохим, то его сбрасывали со скалы..... а теперь из них делают футболистов и министров....
ABir
ABir
07 декабря в 13:10
Импортозамещение однозначно нужно, но постепенное. А в принципе, 5 легионеров на поле - вполне нормально, но качественных, а в запасе держите, сколько денег хватит.
Сп62
Сп62
07 декабря в 12:46
Для пополнения бюджета ввели утильсбор с покупки авто. Было бы не плохо брать налог с покупок легионеров для финансирования детских футбольных учреждений.
