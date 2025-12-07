Футбольные болельщики поддерживают лимит на легионеров — Дегтярев

1765090808

07 декабря 2025, 10:00

Согласно результатам исследования, большинство футбольных болельщиков поддерживают ужесточение лимита на легионеров в российском футболе. Об этом в интервью заявил министр спорта Михаил Дегтярев.

Минспорт предлагает ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Остальные аспекты предлагается отдать на регулирование Российского футбольного союза и лиг.

«А куда спешить? Видите какой график: Париж, ЮНЕСКО , потом Дамаск, — сказал Дегтярев. — Только что вернулся. Сегодня (4 декабря — прим. источника) заседание правительственной комиссии, только что завершилось, сейчас будет вручение премии Федору Черенкову. И так каждый день. Но обстоятельный разговор с клубами, о котором я говорил, обязательно состоится. По повестке развития детско-юношеского футбола и лимита мы провели уже не одну встречу. От комментаторов до ветеранов тренерского цеха. Они были у меня все: и [Михаил] Гершкович, и [Станислав] Черчесов, и [Юрий] Семин, и [Валерий] Газзаев. Я эту тему постоянно обсуждаю с экспертами».

«Недавно пришли нам социологические исследования, — продолжил министр. — Скоро мы их обнародуем. Для меня стало сюрпризом, что среди болельщиков сторонников лимита больше, чем среди широких народных масс. Удивительно. Я ожидал другого, что среди тех, кто футболом не интересуется, будет больше тех, кто поддерживает ужесточение лимита на легионеров. Это подтверждает, кстати, другую гипотезу некоторых моих советников о том, что этот информационный шум с противостоянием лимиту — это цеховая история. Внутри себя борются, себя любимых обсуждают, но это не имеет ничего общего ни с болельщиками, ни с их позицией, которую никто не измерял. Вот мы замерили по госзаданию. Первые данные уже говорят о том, что большинство однозначно за ужесточение лимита. И среди болельщиков их больше».