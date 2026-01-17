Зделар рассказал, как покинул московский ЦСКА

1768666485

сегодня, 19:14

Сербский полузащитник считает, что больше не входил в планы московского футбольного клуба ЦСКА , поэтому руководство не предложило ему новый контракт. Об этом Зделар рассказал «Спорт-Экспрессу».

Зделар перешел из ЦСКА в «Зенит» в феврале прошлого года, петербургскую команду он покинул в августе.

« ЦСКА не предложил мне новый контракт. А я не хотел тянуть до конца сезона и находиться в режиме неопределенности. В итоге на меня вышел „Зенит“ с соглашением, рассчитанным на полтора года, и я принял их предложение», — сказал Зделар.

Сербский полузащитник понимал, что петербургский клуб является принципиальным соперником для ЦСКА , но не дождался активных действий со стороны армейцев по новому соглашению. «И, так как, видимо, уже не входил в планы клуба, принял решение уйти», — заключил футболист.