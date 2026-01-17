Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Зделар рассказал, как покинул московский ЦСКА

сегодня, 19:14

Сербский полузащитник Саша Зделар считает, что больше не входил в планы московского футбольного клуба ЦСКА, поэтому руководство не предложило ему новый контракт. Об этом Зделар рассказал «Спорт-Экспрессу».

Зделар перешел из ЦСКА в «Зенит» в феврале прошлого года, петербургскую команду он покинул в августе.

«ЦСКА не предложил мне новый контракт. А я не хотел тянуть до конца сезона и находиться в режиме неопределенности. В итоге на меня вышел „Зенит“ с соглашением, рассчитанным на полтора года, и я принял их предложение», — сказал Зделар.

Сербский полузащитник понимал, что петербургский клуб является принципиальным соперником для ЦСКА, но не дождался активных действий со стороны армейцев по новому соглашению. «И, так как, видимо, уже не входил в планы клуба, принял решение уйти», — заключил футболист.

Зделару 30 лет, он выступал за ЦСКА с июля 2022 года. Всего в составе армейского клуба полузащитник провел 96 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Вместе с ЦСКА Зделар в 2023 году стал обладателем Кубка России. В составе сборной Сербии Зделар появлялся на поле в 9 матчах.

Подписывайся в ВК
Все новости
Артем Дзюба заявил, что уже не перейдет в китайский клуб
Сегодня, 11:15
Кассьерра может покинуть «Зенит»
15 января
Пути разошлись: кто кого предал в истории «Локомотива» и Баринова
13 января
«Оренбург» объявил о переходе колумбийского футболиста Паласиоса
13 января
ОфициальноБаринов — игрок ЦСКА
13 января
ЦСКА и «Локомотив» достигли договоренности о переходе Баринова
13 января
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 22:10
Кто это вообще такой?
stanichnik
stanichnik ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 21:06
Доброго Здоровья, Vilar!
Опорники, а он вроде бы на этой позиции играл у армейцев, никогда особой результативностью не отличались.
Vilar
Vilar
сегодня в 19:56
Как-то не сложилось у Саши в России, даже и не знаю, что и комментировать:
96 игр, 1 гол, 1 результативная передача. Лучше сразу домой уехал бы, хотя... посмотрел Эрмитаж, сходил в кунсткамеру, в Неве искупался и домой.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 