В «Ростове» объяснили наложение запрета на трансферы от ФИФА

сегодня, 16:12

Запрет на трансферы со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) вызван долгом «Ростова» перед уругвайским «Пеньяролем» за переход полузащитника Родриго Саравии. Об этом сообщила пресс-служба ростовского клуба.

ФИФА наложила санкции на «Ростов» 13 января, запрет будет действовать три трансферных окна.

«Трансфер футболиста летом 2024 года не был оплачен в полном размере, а разбит на транши. Остался один платеж, который „Ростов“ на сегодняшний день не погасил. Клуб приложит все усилия, чтобы в ближайшее время разрешить данную ситуацию», — говорится в сообщении.

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги, набрав 21 очко в 18 матчах. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера Саравии в «Ростов» составила €1,95 млн.

z3u2v62aej6q
z3u2v62aej6q
сегодня в 17:45
Нет трансферов - нет проблем .... :)))

Надо не усилия прилагать, а просто отдать долг ... или совсем плохо с деньгами, если не в состоянии выплатить полляма зеленых... а вообще, кто такой Саравия, он на поле выходил вообще за Ростов? (ростовчане подскажите).
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:15
серьезный удар по Ростсельмаше.
надеюсь, клуб оперативно решит проблему.
Гость
