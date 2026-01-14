В «Ростове» объяснили наложение запрета на трансферы от ФИФА

1768396367

сегодня, 16:12

Запрет на трансферы со стороны Международной федерации футбола ( ФИФА ) вызван долгом «Ростова» перед уругвайским «Пеньяролем» за переход полузащитника . Об этом сообщила пресс-служба ростовского клуба.

ФИФА наложила санкции на «Ростов» 13 января, запрет будет действовать три трансферных окна.

«Трансфер футболиста летом 2024 года не был оплачен в полном размере, а разбит на транши. Остался один платеж, который „Ростов“ на сегодняшний день не погасил. Клуб приложит все усилия, чтобы в ближайшее время разрешить данную ситуацию», — говорится в сообщении.

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги, набрав 21 очко в 18 матчах. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера Саравии в «Ростов» составила €1,95 млн.