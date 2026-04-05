В «Родине» заявили о готовности к РПЛ

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин ответил на вопрос о готовности клуба к выходу в РПЛ.
Сегодня московская команда обыграла «Сокол» и укрепила свои позиции в борьбе за выход в высший дивизион. На данный момент коллектив имеет четырёхочковый отрыв от идущего третьим «Урала».
Могу сказать, что в год нашего дебюта в Первой лиге, когда мы попали в стыки (сезон-2022/23. — ред.), у меня было ощущение, что этот спортивный успех сильно опережает наше истинное развитие. Сейчас можно даже по болельщикам, по нашей посещаемости судить, как футбольный клуб «Родина» вырос за эти годы. К примеру, на нашем матче с «Уралом» болельщиков было много (4 тыс. — ред.). По тем настроениям, которые сейчас в команде и клубе в целом, будь то академия, молодёжка и остальные команды нашей системы, мы готовы к РПЛ. Теперь осталось доказать это делом.
Также Зинин сказал, что и в финансовом плане «Родина» готова к повышению в классе:
Мы готовы. Самое главное — туда попасть. И я бы вообще сейчас не стал говорить о премьер-лиге. Первая фраза, которую Хуан (Диас, главный тренер «Родины». — ред.) сказал команде в раздевалке после победы над «Уралом», — это то, что уже сейчас наша задача думать о следующем матче с «Соколом».
Я бы и сам сказал эти слова, если бы их не произнёс главный тренер. ФНЛ не та лига, где можно долго пребывать в эйфории. Она очень жёстко наказывает за это. Уже в весенней части этого сезона у нас был момент, когда мы вели в Хабаровске 2:0 у СКА и упустили своё.