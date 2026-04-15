«Интер Майами» с сыном Месси в составе мог выступить на турнире в России

1776263075

сегодня, 17:24

Президент «Алмаз-Антея» Михаил Подвязников сообщил журналистам, что юношеская команда «Интер Майами» с Тьяго Месси, сыном аргентинского нападающего , в составе могла сыграть в Международном детско-юношеском (U-13) турнире на Кубок Льва Бурчалкина.

В этом году было много желающих принять участие в турнире. Мы приглашали и «Интер Майами» из США , и «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, из Катара команду. Но из-за событий на Ближнем Востоке клубы не смогли приехать.

Как добавил Подвязников, на турнир в Санкт-Петербург хотела приехать команда из Пакистана, но организаторы соревнования сделали выбор в пользу мексиканского клуба «Крус Асуль».

В розыгрыше 2026 года выступят восемь команд: «Алмаз-Антей», «Зенит» (оба — Россия), «Фенербахче» (Турция), «Црвена Звезда» (Сербия), «Палмейрас» (Бразилия), «Сан Лоренсо де Альмагро» (Аргентина), «Крус Асуль» (Мексика) и минское «Динамо» (Белоруссия).

Турнир пройдёт с 15 по 17 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Алмаз-Антей», который находится на территории одноимённого спортивного комплекса в саду «Спартак».