Жоан Лапорта назвал судейство в играх с «Атлетико» позорным

сегодня, 16:30
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта эмоционально прокомментировал судейские решения в четвертьфинальном противостоянии с «Атлетико» (2:3 по сумме двух встреч).

Поздравляю «Атлетико» с выходом в полуфинал. Но это не оправдывает вчерашнее позорное судейство и работу VAR, это неприемлемо. В первом матче нам не поставили чистый пенальти и удалили игрока, хотя Джулиано даже не контролировал мяч. Судья сначала во всем разобрался, но вмешался VAR — и решение изменили на красную карточку. Это была ошибка. Судейские решения преследовали нас и во второй игре. Эрика удалили, хотя он не был последним защитником — Кунде легко успевал к мячу. Арбитр изначально верно показал желтую, но VAR снова заставил его ошибиться. Гол Феррана был чистым, а на Ольмо обязаны были ставить пенальти. На Фермине сфолили так агрессивно, что парню пришлось зашивать рану. Это просто невыносимо. Нашу первую жалобу отклонили без объяснений. Мы требуем ответа — почему? Клуб подаст повторную жалобу. То, что произошло вчера — это неприемлемо и позорно.

Джохар Ву
сегодня в 19:59
Не надо было из СуперЛиги выходить)))
Vilar
сегодня в 18:40
Сговор судей против Барсы??! Каталонцы, референдум и adéu!!
lazzioll
сегодня в 18:37
это они уже шесть раз за сезон встречаются, большинство матчей выиграли каталонцы, но победили матрацы в сумме. осталось в чемпионате уступить позицию, хотя это уже нереально
Bombon
сегодня в 17:42, ред.
Одно уточнение. А чего упал Серлот. Там тогда тоже никакого фола не было. Или это другое? И чего в 2018 поставили пеналь в ворота Ювентуса? Там Васкес сам упал
Bombon
сегодня в 17:39
Про судейство он прав. За исключением удаления Кубарси. Там все по делу. А про свою работу на посту президента он ничего сказать не хочет? Чем он занимается кроме пустого трепа? Каждый год он обещает трансферы топ-игроков, а на выходе, что состав укомплектован. Он не хочет рассказать зачем было в прошлом году подписывать новый контракт с Фати. Напомню, у него зарплата 15 лямов. Почему его ставленник Деку не способен сплавить Тер Штегена, Фати и другой балласт и подписать на их место новых игроков. Зачем нужен новый контракт с Левой на 20 млн в год? Сейчас он вообще 40 получает. Но даже на 5 не наиграл. Есть подозрение, что кто-то получает нехилые откаты от агентов бездарей и сбитых летчиков, играющих сейчас за клуб. Другого объяснения просто нет. Конечно, при таком руководстве денег на новых игроков уже не будет. А может он расскажет про сроки строительства стадиона и почему вдруг стадион подорожал на 400 млн? Кто выбирал подрядчика, которые обещали совсем другие сроки и цены. Почему долги клуба с ним только выросли. При этом все активы он распродал. Но про свое бездарнейшее руководство он конечно промолчит.
311
сегодня в 17:35
Позорно это ныть всей командой, один судья, другой, а эти всё жалуются.
Hamman
сегодня в 17:23
Позорно поведение президента Барселоны и некоторых игроков команды. А рефери и бригада на вар отработали на отлично. Ферран был в неоспоримо офсайде на целый корпус. На Фермине не было абсолютно никакого фола, утверждать обратное может только упоротый. А Ольмо.. как там говорили некоторые - Мбаппе сам нарвался на локоть соперника и нарисовал падение с рассечением? Так вот Ольмо тоже сам упал, как только почувствовал что кто-то коснулся его спины.
Атлетико заслуженный прошёл Барселону!
adekvat
сегодня в 16:56
Раньше с Реалом спорили кто судей купил, теперь дальше пошли.
Jeck Denielse
сегодня в 16:44
Не прошло и года....с вызовом в суд Лапорты по делу Негрейры.....)))
Али Самаркандский
сегодня в 16:39
Эмоции. Эмоции естественны для болельщиков проигравшей команды,со знаком минус. У болельщиков Атлетико эмоции со знаком плюс
