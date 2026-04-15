Жоан Лапорта назвал судейство в играх с «Атлетико» позорным

Президент «Барселоны» эмоционально прокомментировал судейские решения в четвертьфинальном противостоянии с «Атлетико» (2:3 по сумме двух встреч).

Поздравляю «Атлетико» с выходом в полуфинал. Но это не оправдывает вчерашнее позорное судейство и работу VAR , это неприемлемо. В первом матче нам не поставили чистый пенальти и удалили игрока, хотя Джулиано даже не контролировал мяч. Судья сначала во всем разобрался, но вмешался VAR — и решение изменили на красную карточку. Это была ошибка. Судейские решения преследовали нас и во второй игре. Эрика удалили, хотя он не был последним защитником — Кунде легко успевал к мячу. Арбитр изначально верно показал желтую, но VAR снова заставил его ошибиться. Гол Феррана был чистым, а на Ольмо обязаны были ставить пенальти. На Фермине сфолили так агрессивно, что парню пришлось зашивать рану. Это просто невыносимо. Нашу первую жалобу отклонили без объяснений. Мы требуем ответа — почему? Клуб подаст повторную жалобу. То, что произошло вчера — это неприемлемо и позорно.