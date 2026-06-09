Назван уровень заработка арбитров на ЧМ-2026

сегодня, 15:34

Арбитры, работающие на матчах чемпионата мира — 2026, получат около 100 тысяч долларов за участие в турнире.

По данным источника, эта сумма примерно вдвое превышает выплаты, которые судьи получали на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.

Отмечается, что для арбитров, которые продолжат работу на стадии плей-офф, предусмотрены дополнительные бонусы, благодаря которым их общий заработок может существенно увеличиться.