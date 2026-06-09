Назван уровень заработка арбитров на ЧМ-2026

Арбитры, работающие на матчах чемпионата мира — 2026, получат около 100 тысяч долларов за участие в турнире.
По данным источника, эта сумма примерно вдвое превышает выплаты, которые судьи получали на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.
Отмечается, что для арбитров, которые продолжат работу на стадии плей-офф, предусмотрены дополнительные бонусы, благодаря которым их общий заработок может существенно увеличиться.
ФИФА намерена и дальше инвестировать значительные средства в развитие и поддержание высокого уровня судейства на крупнейшем футбольном турнире планеты
А в это время агенты этих игроков, сидя в випложе под кондеем, будут считать сколько заработали на своих клиентах после каждого удачного действия