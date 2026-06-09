Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоЧемпионат мира 2026

Назван уровень заработка арбитров на ЧМ-2026

сегодня, 15:34

Арбитры, работающие на матчах чемпионата мира — 2026, получат около 100 тысяч долларов за участие в турнире.

По данным источника, эта сумма примерно вдвое превышает выплаты, которые судьи получали на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.

Отмечается, что для арбитров, которые продолжат работу на стадии плей-офф, предусмотрены дополнительные бонусы, благодаря которым их общий заработок может существенно увеличиться.

ФИФА намерена и дальше инвестировать значительные средства в развитие и поддержание высокого уровня судейства на крупнейшем футбольном турнире планеты

Подписывайся в ВК
Все новости
Перевод с thetimes.com
ОфициальноБригада арбитров из Сербии будет работать на матче России и Буркина-Фасо
05 июня
Артета заявил, что арбитр по-разному трактовал эпизоды в финале ЛЧ
31 мая
ОфициальноАлжирская бригада арбитров рассудит игру сборных Египта и России
27 мая
ОфициальноСтали известны арбитры ответных стыковых матчей за место в РПЛ
22 мая
В Ла Лиге собираются внедрить искусственный интеллект в сферу судейства
21 мая
Официально«Урал» обратился в ЭСК по нескольким моментам игры с «Динамо» Махачкала
21 мая
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:12
100тыщ за работу надичайшей жаре и под колосальным давлением и с постоянным контролем вар. Носиться на одной скорости с миллиардерами... да вы в своём уме.
А в это время агенты этих игроков, сидя в випложе под кондеем, будут считать сколько заработали на своих клиентах после каждого удачного действия
Валерыч
Валерыч
сегодня в 15:52
Неплохая подработка у арбитров будет на ЧМ. Но главное, чтоб судейство было на хорошем уровне.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 