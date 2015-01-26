Гранат тренируется самостоятельно

Защитник московского «Динамо» Владимир Гранат тренируется индивидуально.
Футболист, который был переведен в дубль в конце сентября с формулировкой «потеря концентрации в тренировочном процессе», не полетел с основным составом «бело-голубых» на первый сбор. Пока нет никакой информации о том, отправится ли он на второй сбор команды.
Контракт Граната с «Динамо» заканчивается летом.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
Конкурс ЛЧ
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу