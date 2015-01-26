Гранат тренируется самостоятельно

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26 января 2015, 18:12

Защитник московского «Динамо» тренируется индивидуально.



Футболист, который был переведен в дубль в конце сентября с формулировкой «потеря концентрации в тренировочном процессе», не полетел с основным составом «бело-голубых» на первый сбор. Пока нет никакой информации о том, отправится ли он на второй сбор команды.



Контракт Граната с «Динамо» заканчивается летом.