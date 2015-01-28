Боккетти: «Рад, что вернулся в Италию»

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28 января 2015, 11:42

Защитник «Спартака» прокомментировал свой переход в «Милан» на правах аренды.



"Я хотел вернуться в Италию и рад, что мне это удалось. Пока не разговаривал с Индзаги, но мне приятно, что «Милан» решил подписать со мной контракт. Надеюсь вернуться в сборную. На какой позиции собираюсь играть? Готов делать все, что меня попросят, чтобы приносить пользу «Милану».