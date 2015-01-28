Боккетти: «Рад, что вернулся в Италию»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти прокомментировал свой переход в «Милан» на правах аренды.
"Я хотел вернуться в Италию и рад, что мне это удалось. Пока не разговаривал с Индзаги, но мне приятно, что «Милан» решил подписать со мной контракт. Надеюсь вернуться в сборную. На какой позиции собираюсь играть? Готов делать все, что меня попросят, чтобы приносить пользу «Милану».
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
Конкурс ЛЧ
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу