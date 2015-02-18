Хаманн: «Бавария» стала командой одного человека"

18 февраля 2015, 02:01
 Известный в прошлом немецкий футболист Дитмар Хаманн после матча Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Баварией» выразил мнение, что мюнхенцы делают слишком большую ставку на голландца Арьена Роббена.

«Бавария» сейчас — это команда одного человека. У Марио Гетце взлеты чередуются с падениями, а Франк Рибери только что вернулся на поле после травмы, и он пока не готов серьезно влиять на игру команды. Что касается Мюллера, то он выглядит лучше, когда играет глубже. Он может хорошо подключаться из глубины и использовать свою скорость", — сказал Хаманн.
