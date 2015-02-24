В АПЛ не хотят декабрьского чемпионата мира

Исполнительный директор АПЛ Ричард Скадамор отметил, что его организацию не привлекает перспектива проведения ЧМ-2022 в декабре.
«Мы чрезвычайно разочарованы этой рекомендацией рабочей группы. Очевидно, что такое время проведения турнира повлияет на европейские лиги и многие другие соревнования. Мы и раньше говорили, что существенное смещение Мундиаля с его обычных сроков проведения негативно повлияет на целостность наших соревнований. Особенно нас беспокоит то, что чемпионат мира в декабре может навредить одной из главных традиций английского футбола — мы будем вынуждены полностью отказаться от рождественского и новогоднего графика матчей в АПЛ и Кубке Англии», — сказал он.
«Мы чрезвычайно разочарованы этой рекомендацией рабочей группы. Очевидно, что такое время проведения турнира повлияет на европейские лиги и многие другие соревнования. Мы и раньше говорили, что существенное смещение Мундиаля с его обычных сроков проведения негативно повлияет на целостность наших соревнований. Особенно нас беспокоит то, что чемпионат мира в декабре может навредить одной из главных традиций английского футбола — мы будем вынуждены полностью отказаться от рождественского и новогоднего графика матчей в АПЛ и Кубке Англии», — сказал он.