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Участие Бензема в ответном матче с «Атлетико» под вопросом

20 апреля 2015, 11:51

 Участие форварда «Реала» Карима Бензема в ответной игре 1/4 финала ЛЧ против «Атлетико» находится под вопросом.

У игрока проблемы с правым коленом, сильный удар по которому он получил на прошлой неделе в поединке на «Висенте Кальдерон».

Тренерский штаб «Реала» будет до последнего ждать новостей о состоянии Бензема, после чего примет решение о его включении в состав на матч.

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