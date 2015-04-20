Участие Бензема в ответном матче с «Атлетико» под вопросом

Участие форварда «Реала» Карима Бензема в ответной игре 1/4 финала ЛЧ против «Атлетико» находится под вопросом.
У игрока проблемы с правым коленом, сильный удар по которому он получил на прошлой неделе в поединке на «Висенте Кальдерон».
Тренерский штаб «Реала» будет до последнего ждать новостей о состоянии Бензема, после чего примет решение о его включении в состав на матч.
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