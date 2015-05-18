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«Атлетико Минейро» зовет к себе Кассано

18 мая 2015, 21:05

Бразильский клуб «Атлетико Минейро» обратился к известному итальянскому форварду Антонио Кассано, который с зимы пребывает в статусе свободного агента.

Нападающий, однако, принимать предложение из-за океана не торопится. Кассано хотел бы остаться в Италии и сейчас ждет интересных вариантов с местными клубами.

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Evgenii31
Evgenii31
01 июля 2015 в 15:16
да заиграет
Гость
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