«Атлетико Минейро» зовет к себе Кассано

Бразильский клуб «Атлетико Минейро» обратился к известному итальянскому форварду Антонио Кассано, который с зимы пребывает в статусе свободного агента.
Нападающий, однако, принимать предложение из-за океана не торопится. Кассано хотел бы остаться в Италии и сейчас ждет интересных вариантов с местными клубами.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Все команды в равных финансовых условиях
|
Конкурс ЛЧ
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу