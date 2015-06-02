Иньеста не сомневается, что будет готов к матчу против «Ювентуса»

Хавбек «Барселоны» Андрес Иньеста, который получил повреждение в финале Кубка Испании против «Атлетика», уверен, что сыграет в предстоящем в субботу финале Лиги чемпионов против «Ювентуса».
- У меня были лишь небольшие жалобы и ничего более. Мне и в голову не приходят мысли о том, что я могу не сыграть в финале. Думаю, все будет хорошо и в субботу я окажусь в полном распоряжении тренера.
- У меня были лишь небольшие жалобы и ничего более. Мне и в голову не приходят мысли о том, что я могу не сыграть в финале. Думаю, все будет хорошо и в субботу я окажусь в полном распоряжении тренера.
Барселона разнесёт кабинетную зебру
Шансов ноль.
P.S.Болельщик Ювентуса
Барселона разнесёт кабинетную зебру
Шансов ноль.
P.S.Болельщик Ювентуса
В каталонском позоре должны участвовать все хоббиты.
В каталонском позоре должны участвовать все хоббиты.