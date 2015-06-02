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Иньеста не сомневается, что будет готов к матчу против «Ювентуса»

02 июня 2015, 18:19
 Хавбек «Барселоны» Андрес Иньеста, который получил повреждение в финале Кубка Испании против «Атлетика», уверен, что сыграет в предстоящем в субботу финале Лиги чемпионов против «Ювентуса».

- У меня были лишь небольшие жалобы и ничего более. Мне и в голову не приходят мысли о том, что я могу не сыграть в финале. Думаю, все будет хорошо и в субботу я окажусь в полном распоряжении тренера.
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Все комментарии
Juventus21
Juventus21 ответ Murad0202 (раскрыть)
03 июня 2015 в 20:45
Погба набрал оптимальную форму и остальные тренируются на все 100% Надеюсь, до 6 числа обеих команд травмы обойдут.
Sevastopol-www
Sevastopol-www
03 июня 2015 в 19:55
Пусть поправляется
Barca unreal
Barca unreal
02 июня 2015 в 23:49
Дай Бог чтобы был жив, здоров!
ZAGID
ZAGID
02 июня 2015 в 19:57
мы тоже надеемся
Murad0202
Murad0202 ответ Juventus21 (раскрыть)
02 июня 2015 в 19:25
Согласен. А у Юве тоже ведь все хорошо, да? Погба в порядке?
nahan
nahan
02 июня 2015 в 19:03
Иньесте удачного финала.
Juventus21
Juventus21
02 июня 2015 в 18:56
Здоровья Андресу. Хотелось бы, чтоб оба коллектива пребывали в хорошей физической форме, чтоб продемонстрировать футбол высочайшего класса.
представитель УЕФА
представитель УЕФА
02 июня 2015 в 18:36
4-0
Барселона разнесёт кабинетную зебру
Шансов ноль.

P.S.Болельщик Ювентуса

Chebеr
Chebеr
02 июня 2015 в 18:35
Жаль будет если не сыграет.

В каталонском позоре должны участвовать все хоббиты.
Cektor
Cektor
02 июня 2015 в 18:28
и поднимешь кубок над головой вместе с Хави
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