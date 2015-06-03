Моуриньо: «Жду отличный финал в Берлине»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от грядущего финала Лиги чемпионов.
- Жду отличный финал. Это будет великолепный матч, ведь победитель не просто выиграет Лигу чемпионов, но еще и оформит требл и войдет в историю. Фаворит? Если в команде есть Месси, то эта команда всегда будет фаворитом, но «Ювентус» – отличная команда.
- Жду отличный финал. Это будет великолепный матч, ведь победитель не просто выиграет Лигу чемпионов, но еще и оформит требл и войдет в историю. Фаворит? Если в команде есть Месси, то эта команда всегда будет фаворитом, но «Ювентус» – отличная команда.
Помню его интервью в 2005 году он сказал перед поединком 1/4 ЛЧ: Ливерпуль слабее Ювентуса.
Помню его интервью в 2005 году он сказал перед поединком 1/4 ЛЧ: Ливерпуль слабее Ювентуса.
Каждый пишет там где хочет писать,то есть,кроме веток Барсы и Реала меня другие не интересует но и многих болелов,глоров,адекватов и неадекватов Барсы и Реала.Мы тут варимся в своей каше.
Надеюсь ты понял и не станешь никого провоцировать больше!!!!!
Каждый пишет там где хочет писать,то есть,кроме веток Барсы и Реала меня другие не интересует но и многих болелов,глоров,адекватов и неадекватов Барсы и Реала.Мы тут варимся в своей каше.
Надеюсь ты понял и не станешь никого провоцировать больше!!!!!