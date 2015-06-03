Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиЛига чемпионов 2014/2015

Моуриньо: «Жду отличный финал в Берлине»

03 июня 2015, 18:00
 Главный тренер «Челси» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от грядущего финала Лиги чемпионов.

- Жду отличный финал. Это будет великолепный матч, ведь победитель не просто выиграет Лигу чемпионов, но еще и оформит требл и войдет в историю. Фаворит? Если в команде есть Месси, то эта команда всегда будет фаворитом, но «Ювентус» – отличная команда.
Все новости
СлухиПочеттино может возглавить «Атлетик» Бильбао
Вчера, 23:13
Де Лаурентис подтвердил, что Спаллетти не покинет «Наполи»
Вчера, 21:41
СлухиАллегри не будет уволен из «Ювентуса»
Вчера, 13:45
СлухиЗидан — главная тренерская цель для ПСЖ
08 мая
СлухиКонте поставил ультиматум руководству «Тоттенхэма»
08 мая
СлухиАгент Ваноли: «Паоло может уйти из „Спартака“? Я не комментирую слухи»
04 мая
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
05 июня 2015 в 09:32
за Барсу топит!
ZeuSS
ZeuSS ответ ALBA-BARSELONA (раскрыть)
04 июня 2015 в 20:19
А сначала я хотел просто написать что человек меняется,сам же начал агр
Анзор Шуев
Анзор Шуев
04 июня 2015 в 15:19
ну сказал и сказал,мнение не более, но Барса в любом случае играет более стабильно и лучше,но в таком матче,все может быть(я не фанат ни Юве и ни Барсы)
kent21vek
kent21vek
04 июня 2015 в 12:14
Чел под ником ЧЕЛСИ23 за такие высказывания МАУРА теперь будет троллить за СЛИВОЧНЫХ!!! ХА ХА!!! Ждем коменты от пустослова ЧЕЛСИ23!!!
Zealot_91
Zealot_91 ответ Valerii (раскрыть)
04 июня 2015 в 11:38
Театр одного актера!
Valerii
Valerii
04 июня 2015 в 11:31
Когда Маур не в Реале он позволяет себе сказать правду о том кто есть Месси в футболе.
Valerii
Valerii ответ Clint (раскрыть)
04 июня 2015 в 11:28
допускаю что так и будет но думаю что это юве не спасет. И возможно счет может быть даже неприличным.
Valerii
Valerii ответ Zealot_91 (раскрыть)
04 июня 2015 в 11:26
Никогда не сомнгевался что Маур как и любой понимающий в футболе спец прекрасно понимает кто такой Месси и его роль в команде. Но теперь вот решил озвучить. Респект.
Karshyga
Karshyga
04 июня 2015 в 10:41
Посмотрим у кого защита крепче, и чья атака ударнее))
Maximus408
Maximus408 ответ рус фан (раскрыть)
04 июня 2015 в 09:34
Не очень представляю себе дуэль тевес-месси. Они играют в разных частях поля, в зеркальном отражении.
Zealot_91
Zealot_91 ответ Happyboy Barca (комментарий удален) (раскрыть)
04 июня 2015 в 09:29
20 голов 23 финалах!!занятмый результат !!
asgard25
asgard25
04 июня 2015 в 08:48
Хотелось бы,чтобыЮве выиграл ЛЧ,но...
Санчо Панса
Санчо Панса
04 июня 2015 в 05:16
Скорее всего Маур просто будет болеть за красивый футбол европейского и мирового уровня) Если бы в финал ЛЧ вышел Реал Мадрид, то он однозначно бы поддерживал свою бывшую команду!
рус фан
рус фан
04 июня 2015 в 01:36
Будут дуэли Кьелин-Суарес и Месси-Тевез это интересно, хотя я конечно думаю что Юве проиграет финал.
Япoнчик
Япoнчик
04 июня 2015 в 01:14
Жозе Моуриньо тайный поклонник Ювентуса!
Помню его интервью в 2005 году он сказал перед поединком 1/4 ЛЧ: Ливерпуль слабее Ювентуса.
Bibras
Bibras
03 июня 2015 в 23:22
ПРи всем увжании к ЮВЕ и к блистательным игрокам в его составе, и прежде всего к дяде Буффонищу, есть очень сильные сомнения что кубок поедет в Италию.
blackhard
blackhard
03 июня 2015 в 23:01
Хорошо сказал и очень точно.
kkomov
kkomov
03 июня 2015 в 22:56
все вместе ждем победы Ювентуса!
drug01
drug01
03 июня 2015 в 22:48
Финал в одни ворота!
ALBA-BARSELONA
ALBA-BARSELONA ответ Juventus21 (раскрыть)
03 июня 2015 в 22:43
Я буду поддерживать Спартак в этой игре
ALBA-BARSELONA
ALBA-BARSELONA ответ ZeuSS (раскрыть)
03 июня 2015 в 22:40
Не стоит тебе на ровном месте провоцировать тех,кто пишет нормально,не оскорбляя никого.Для этого есть всегда,те кто напрашивается на это,ведя себя не достойно.
Каждый пишет там где хочет писать,то есть,кроме веток Барсы и Реала меня другие не интересует но и многих болелов,глоров,адекватов и неадекватов Барсы и Реала.Мы тут варимся в своей каше.
Надеюсь ты понял и не станешь никого провоцировать больше!!!!!
Rruma
Rruma ответ Happyboy Barca (комментарий удален) (раскрыть)
03 июня 2015 в 22:37
А если не забьет?
Rruma
Rruma ответ Clint (раскрыть)
03 июня 2015 в 22:36
плюс резкие контры в зону Пике )
Zealot_91
Zealot_91
03 июня 2015 в 21:51
Жозе Моуринью: «При наличии Месси любой английский топ-клуб мог бы выиграть Лигу чемпионов» Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью поделился мнением о роли форварда Лионеля Месси в успехах «Барселоны» в Лиге чемпионов. «Не думаю, что английские команды уступают испанским в Лиге чемпионов. Всю разницу в классе делает один-единственный человек — Месси. Неужели вы сомневаетесь в том, что «Манчестер Сити» с Месси может выиграть Лигу чемпионов? Или «Арсенал», «Челси», «Манчестер Юнайтед»? Я — нет. Месси играл в финале Лиги чемпионов с Райкардом, с Гвардиолой, в этом сезоне он там будет играть с Луисом Энрике, если не случится чего-то экстраординарного. И если однажды Месси будет выступать в команде какого-то Энтони, то этот самый Энтони тоже попадет вместе с ним в финал Лиги чемпионов. Когда анализируешь игру, нужно помнить, что присутствие этого парня все меняет. Каждый раз, когда приходилось играть против Месси, я часами напролет думал, как остановить его. Часто мы в этом преуспевали. Но были и неудачи. С «Интером» мы остановили его в обоих матчах полуфинала Лиги чемпионов. Лучший способ — играть персонально, это лучше, чем задействовать всю команду. Хотя закрыть его один в один – невыполнимая задача. Каждый раз я думал, как коллективно — нет, не остановить его, а осложить ему жизнь в матче. Я лично думаю, что он не покинет «Барселону». Это такой большой и мощный клуб. Они не могут потерять такого игрока, он принадлежит команде, каталонцам», — сказал Моуринью.
Juventus21
Juventus21
03 июня 2015 в 21:37
Будет поддерживать Юве)
mister_лео
mister_лео ответ Clint (раскрыть)
03 июня 2015 в 21:35
ты прав мою любимую Барсу фаны челси ненавидят так же сильно как и я ненавижу их клуб !!!
ZeuSS
ZeuSS ответ ALBA-BARSELONA (раскрыть)
03 июня 2015 в 21:35
Пощади плз.Джесика лучший футболист мира
iFone
iFone
03 июня 2015 в 21:34
барса умеет забивать в первые 10 минут и если она это сделает - финал решен
Sevastopol-www
Sevastopol-www
03 июня 2015 в 21:10
Все этого ждут...
kachan63
kachan63
03 июня 2015 в 21:07
Разумеется, сеу Жозе будет болеть за "Юве".
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 