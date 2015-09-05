Стракан: «Нужно брать очки в игре с Германией»

Наставник сборной Шотландии Гордон Стракан дал комментарий после поражения 0:1 от Грузии в матче отбора Евро-2016.
«Мы сделали достаточно для того, чтобы не проиграть, но недостаточно для того, чтобы выиграть. Что ж, впереди у нас еще три матча, и нам нужно взять в них как можно больше очков. Причем начинать нужно уже с ближайшего поединка против Германии в понедельник. Но мы понимаем, что сможем рассчитывать на очки в этом поединке только в том случае, если покажем очень сильный футбол».
«Мы сделали достаточно для того, чтобы не проиграть, но недостаточно для того, чтобы выиграть. Что ж, впереди у нас еще три матча, и нам нужно взять в них как можно больше очков. Причем начинать нужно уже с ближайшего поединка против Германии в понедельник. Но мы понимаем, что сможем рассчитывать на очки в этом поединке только в том случае, если покажем очень сильный футбол».