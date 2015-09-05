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Стракан: «Нужно брать очки в игре с Германией»

05 сентября 2015, 12:57
 Наставник сборной Шотландии Гордон Стракан дал комментарий после поражения 0:1 от Грузии в матче отбора Евро-2016.

«Мы сделали достаточно для того, чтобы не проиграть, но недостаточно для того, чтобы выиграть. Что ж, впереди у нас еще три матча, и нам нужно взять в них как можно больше очков. Причем начинать нужно уже с ближайшего поединка против Германии в понедельник. Но мы понимаем, что сможем рассчитывать на очки в этом поединке только в том случае, если покажем очень сильный футбол».
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Triem
Triem
05 сентября 2015 в 17:12
Шансы конечно будут, если Германия опять будет играть расхлябанно как после ЧМ!
КПР
КПР
05 сентября 2015 в 16:06
И он жертва пиндосовской пропаганды.
sir_Alex
sir_Alex
05 сентября 2015 в 15:30
Это из области фантастики
ManUtd4
ManUtd4
05 сентября 2015 в 15:08
Как раз таки очки нужно было брать в Тбилиси.
лолос
лолос
05 сентября 2015 в 14:08
Если даже Грузии проигрывать, какая Германия? Она вас расколет как орех!
ЮЗИК
ЮЗИК
05 сентября 2015 в 13:44
Смелое заявление
19041258
19041258
05 сентября 2015 в 13:36
Ахахахах! Бери...
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