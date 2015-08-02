Адилсон: «Удивлен словами Дзюбы о том, что ударил его специально»

Полузащитник «Терека» Варкен Адилсон удивился словам Дзюбы о том, что он специально нанес форварду травму.
«Удивлен словами Дзюбы о том, что ударил его специально. Как я понимаю, специально бьют в борьбе за мяч или после свистка... В нашем случае шла борьба за выбор позиции, Дзюба предлагал себя, открывался, при этом грубо меня отталкивал. Что мне оставалось делать? Постелить ковровую дорожку? Мы оба были без мяча. Я всего лишь хотел вывернуться из его размашистых рук. После этого эпизода Дзюба умышленно играл грубо против меня. И поэтому я затем обратился к арбитру на линии. Он отвечал, что сигнализирует главному арбитру», - сказал Адилсон.
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