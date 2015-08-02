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Адилсон: «Удивлен словами Дзюбы о том, что ударил его специально»

02 августа 2015, 20:21
 Полузащитник «Терека» Варкен Адилсон удивился словам Дзюбы о том, что он специально нанес форварду травму.

«Удивлен словами Дзюбы о том, что ударил его специально. Как я понимаю, специально бьют в борьбе за мяч или после свистка... В нашем случае шла борьба за выбор позиции, Дзюба предлагал себя, открывался, при этом грубо меня отталкивал. Что мне оставалось делать? Постелить ковровую дорожку? Мы оба были без мяча. Я всего лишь хотел вывернуться из его размашистых рук. После этого эпизода Дзюба умышленно играл грубо против меня. И поэтому я затем обратился к арбитру на линии. Он отвечал, что сигнализирует главному арбитру», - сказал Адилсон.

 
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Все комментарии
Maгa05
Maгa05 ответ ANJI 0552 (раскрыть)
06 августа 2015 в 07:48
в смысле ?
Фк Терек Грозный 95
Фк Терек Грозный 95 ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
06 августа 2015 в 00:18
А тебе не хватает извилин!!!!
Бугимен
Бугимен
05 августа 2015 в 15:33
Гнать этого Дзюбу надо, вечно ноет и лицемерит.
морозз
морозз ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
03 августа 2015 в 14:03
Да я думаю наказание последует...надо просто дождаться КДК а Артём всё правильно сказал ,только слово специально -не доказуемо поэтому неправильно!
Воин трои
Воин трои ответ Mister Ipkins (раскрыть)
03 августа 2015 в 13:58
он же никогда не хотел играть в ЦСКА и Зените...и тут прошел год:)))
Воин трои
Воин трои
03 августа 2015 в 13:56
стоит ли удивляться тарасовской школе:)
revertor
revertor
03 августа 2015 в 13:26
дзюпа игрочишка самого низкого пошиба.
spartach n1
spartach n1 ответ EVM (раскрыть)
03 августа 2015 в 12:29
Там его видимо и не было .
EVM
EVM ответ spartach n1 (раскрыть)
03 августа 2015 в 11:20
Да нет, пятачок, это в нем спартаковский дух живет. Вы же сами все время поете, что спартаковский дух-это навсегда.
zenit_forever2014
zenit_forever2014
03 августа 2015 в 11:05
Лицемер.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ морозз (раскрыть)
03 августа 2015 в 11:02
Так как раз Артем спокойно и ответил, ему позвонили в больницу и спросили как здоровья, и действительно ли локтем в нос его ударил защитник, на пленке все видно было и без его слов, просто понимаешь московским журналистам это не выгодно вот они и молчат....ни одной статьи, не одного увеличенного фото...А Артем повел себя как мужчина....Слово сам не сказал лишь ответил на вопрос при чем скромно. А защитнику за выставленный локоть ничего нет и все молчат про умышленный удар.
wolf loner
wolf loner
03 августа 2015 в 11:02
Зато глядя в зеркало Дзюба теперь будет вспоминать о клубе, который дал ему путевку в большой футбол.
морозз
морозз ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
03 августа 2015 в 10:38
Просто Катя не надо много слов...если чувствуешь несправедливость допущенную кем то к тебе то надо спокойно и без шума ответить тем же! Или обтекать, как сейчас делает Артём!
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ морозз (раскрыть)
03 августа 2015 в 10:30
Ты бы это написал, когда все как девочки вопили из-за Гарсии, а то два аналогичных эпизода, а вот реакции и комментарии разные, сейчас вспомнили, что футбол мужская игра, а когда вопрос Зенита косался орали что мы всех и все купили, а Гарсию уничтожить за грубость.
Hako-Ly
Hako-Ly
03 августа 2015 в 09:07
Как плохо он знает дзюбу
spartach n1
spartach n1
03 августа 2015 в 07:51
Дзюба уже озенитился )
Согдиец
Согдиец
03 августа 2015 в 07:15
Он и есть удивительный игрочишка.,
забайкальский армеец
забайкальский армеец
03 августа 2015 в 06:28
Если бы Дзюба не был таким,его в Зенит не взяли бы.Он нашёл свою команду.
Санчо Панса
Санчо Панса
03 августа 2015 в 05:12
Безусловно Адилсон все будет отрицать и стоять на своем! Хотя там был спорный эпизод и сколько людей, столько и мнений)
алдан2014
алдан2014 ответ Зенит это Халк (комментарий удален) (раскрыть)
03 августа 2015 в 02:47
Это да!
алдан2014
алдан2014 ответ морозз (раскрыть)
03 августа 2015 в 02:45
Он уже Карпину обещал шею намылить.А игрокам Терека струсит.В Грозном ему такого не спустят.А слушать Дзюбу стало противно.Последний мозг куда то улетучился
алдан2014
алдан2014 ответ Ichkeria (раскрыть)
03 августа 2015 в 02:31
Все по делу,согласен.Типчик еще тот.И в Зене он еще себя "проявит".А гол и правда празднует некрасиво,в грудь себя стучит.Мол вот я!А гол делает команда,а Дзюба-эгоист.Помните пеналь в сборной бил?Хотя тренер назначил пенальтиста.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ ANJI 0552 (раскрыть)
03 августа 2015 в 00:35
С ТАКОЙ ЖЕ Ж**Ы ОТКУДА И ТЫ))))
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ Ichkeria (раскрыть)
03 августа 2015 в 00:33
ну всё всё, разболтался, появился инет в горах теперь конечно можно строчить
Ichkeria
Ichkeria
02 августа 2015 в 23:35
тупой уродец бесит когда он радуется своему голу (к счастью это редкость) , как будто в финале ЛЧ забил. Во время его аренды в Ростове в первом туре Ростов принимал Терек, Терек ввел 1:0 , но в концовце счет Дзюба сравнял, потом в самом конце когда на игроке Ростова сфолили а игроки Терека побежали к судье,тем временем Дзюба разыграл и сделал дубль, с тех пор этот воришка так зазвездился аж Спартак предал.
Ichkeria
Ichkeria
02 августа 2015 в 23:29
По лицу видно что это такое, этот недофутболист всегда идет в контакт если без мяча то руками бросается на соперников если с мячом прям падает на соперников или отмахивается когда надо разогнаться.
bosun
bosun ответ Зенит это Халк (комментарий удален) (раскрыть)
02 августа 2015 в 23:15
Ильдарка, все Рондоны из Казани)
bosun
bosun ответ Зенит это Халк (комментарий удален) (раскрыть)
02 августа 2015 в 22:51
15. Рубин 2 0 0 2 0:3 0
Raulya
Raulya
02 августа 2015 в 22:30
Дзюба тот еще тип...
морозз
морозз
02 августа 2015 в 22:16
Артём не скули а в следующем матче в Грозном...сломай тоже половине команде Терека носы или если не сможешь и страшно то лучше помолчи! Футбол мужская игра а не городки!
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