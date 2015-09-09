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«Барселона» расторгла контракты с пятью молодыми футболистами, опасаясь новых санкций со стороны ФИФА

09 сентября 2015, 22:05

 Каталонский клуб выступил сегодня с заявлением, в котором сообщил о том, что во избежание продления трансферного запрета клуб вынужден был расстаться с пятью молодыми игроками. Этим футболистам было запрещено тренироваться и жить на клубной базе, в соответствии с требованием международной организации. С какими именно игроками были расторгнуты отношения, не уточняется.

Напомним, что именно за подписание десяти игроков в возрасте до 18 лет, «Барселоне» было запрещено регистрировать новых футболистов до января 2016 года.

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Все комментарии
Суmраk 05
Суmраk 05 ответ Рауль и Зидан (комментарий удален) (раскрыть)
13 сентября 2015 в 10:18
в данный момент ты не прав...... уточни потом суди кто болоболит..... в основном родители перезжали в Испанию и тубо бичивали там..... из за этого их и наказали.... какой нормальный родитель отпустит несовершенно летнего ребенка одного в чужую странну.....
Дед Мазая
Дед Мазая ответ morgoshia (раскрыть)
10 сентября 2015 в 13:30
То есть, этим детям светило шикарное образование и высокооплачиваемая работа, а Барса их пригласила в свою школу и лишила всего этого? Барса дает шанс, которым одни могут воспользоваться, другие нет. Это жизнь...
Apsny
Apsny
10 сентября 2015 в 10:05
А другим детям можно учиться где угодно по свету. Почему эти должны страдать и что за двойные стандарты?
Субъективное мнение
Субъективное мнение
10 сентября 2015 в 07:55
Конечно политика политикой, но мальчишек откровенно жаль, такой шанс выпадает раз в жизни и упускать его из за чьих то маразматических предрассудков просто нелепо...
Летчик66
Летчик66
10 сентября 2015 в 07:54
Паранойя...
Beks barca
Beks barca
10 сентября 2015 в 07:37
блаттер и ко с ума выжили,такой бред выдумали,зачем трогать детей,которые мечтают играть в Ла Масии,им пора в голандию,ихними забавами
DonnyDarko
DonnyDarko
10 сентября 2015 в 06:05
ну не чего нового в этой новости нет,опять Барса школьников на улицу выкидывает,на 5 дворников в Каталонии стало больше........фифа просто нужно запретить подписание легионеров не совершенно летнего возраста,и дело с концом
Санчо Панса
Санчо Панса
10 сентября 2015 в 05:35
В свое время Лео Месси подписала Барселона, когда ему было 13 лет! И ничего, сейчас он звезда мирового футбола) Впрочем, каталонскому клубу просто нужно смирится с положением вещей и отказаться от всех планов, чтобы избежать повторного наказания.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
10 сентября 2015 в 04:47
Если честно в ФИФА сидят дегенераты.

Барселона предоставляет молодежи жилье, обучает их в одной из самой лучшей школе мира и за это еще умудряется получать наказание)))
Hardwell
Hardwell ответ el barsa (раскрыть)
10 сентября 2015 в 03:09
Через плечо,брызгаешь ты может в потолок?А я тему веду.Хотя сколько там тебе лет,смысла с тобой не вижу продолжать разговор с твоим ответом,таких итак хватает,потом сопли жуют.
el barsa
el barsa ответ Hardwell (раскрыть)
10 сентября 2015 в 03:07
А ЧЕ ОНИ ТЕБЕ ДОЛЮ ОБЕШАЛИ? ЧЕ РАЗБРЫЗГАЛСЯ?
Hardwell
Hardwell
10 сентября 2015 в 02:31
Раньше надо было думать,может урвали бы деньжат.Как это сделали в случае с МЮ)) Но они не парятся о бюджете своём.Они на Месси баснословные бабки стригут.
Andrejka
Andrejka ответ Juventus 32 (комментарий удален) (раскрыть)
10 сентября 2015 в 01:15
вот ты дебил, ты пишешь про сильнейший состав, перечислил его игроков и тут же суешь туда саньоля, у всех хохлов так? это из разряда газа на зиму дох. но его не дала россия ахах.
morgoshia
morgoshia ответ зигзаг (раскрыть)
10 сентября 2015 в 01:14
Ты хоть понимаешь сколько из этих 10 будет играть до конца на профессиональном уровне? Каждый год берут по 10-15 подростков иностранцев, а через 2-3 года вышвыривают из клуба, мол не оправдали ожидания, и куда африканские, азиатские подростки пойдут без образования?

Закон правильный, все ТОП-клубы берут пачками игроков до 16 или до 18 лет и не заботятся об их будущем. Сначала пусть получат образование, станут совершеннолетними а потом уже уходят в другой клуб.
KoValery
KoValery
10 сентября 2015 в 00:30
"Этим футболистам было запрещено тренироваться и жить на клубной базе"

Выбросили как котят на улицу
murattime
murattime ответ Рауль и Зидан (комментарий удален) (раскрыть)
10 сентября 2015 в 00:05
а ведь родители были бы рады что у их сыносечка будет будущее,ведь в футболе можно заробатовать много денег
ATP-2
ATP-2
09 сентября 2015 в 23:41
как всегда
зигзаг
зигзаг
09 сентября 2015 в 23:35, ред.
Закон не хороший, Ведь клуб никого не обманывает, а наоборот дарит счастье людям. И вообще дела клуба и молодых парней с их родителями дело только обоюдное, чего лезть то к ним. Женится можно с 14 лет, а играть в клубе нельзя до 18)))
fkb
fkb ответ Andrejka (раскрыть)
09 сентября 2015 в 23:13, ред.
Барса очень много пережила в том числе и в те года кода итальянцы творили! Но в отличии от многих они все время созидали - этакой процесс творчества! Так что расцвет Барселоны уже 10ти летний - это дивиденды(как коньяки созревают)! поэтому ничего обидного сейчас и быть не может - это мое мнение!
Суmраk 05
Суmраk 05
09 сентября 2015 в 23:13
если родители решили переехать из далека бросив все, что бы их сын занимался в хорошей академии в надежде, что он станет хорошим и богатым футболистом и прокормит их. То это их дело и право..... запрешать подписывать таких игроков странно...... Фифа в чем то и прав, но.........
Lucius Vorenus
Lucius Vorenus
09 сентября 2015 в 23:10
бывает
Andrejka
Andrejka ответ Juventus 32 (комментарий удален) (раскрыть)
09 сентября 2015 в 23:04
Саньоль в ювентусе? ты желаемое за действительное не выдавай.
Суmраk 05
Суmраk 05 ответ mphuZ (раскрыть)
09 сентября 2015 в 23:01
Этим футболистам было запрещено тренироваться и жить на клубной базе, в соответствии с требованием международной организации....
Andrejka
Andrejka ответ Juventus 32 (комментарий удален) (раскрыть)
09 сентября 2015 в 22:56
Твоему детсаду в голове сейчас надо переключиться начать понимать другое.
Mamaev
Mamaev
09 сентября 2015 в 22:54
Что за е**нутый бред. Кому с этого больше пользы, клубу который может потерял потенциальную легенду, или мальчишкам которые завяжут с футболом так и не успев начать карьеру?
Andrejka
Andrejka ответ fkb (раскрыть)
09 сентября 2015 в 22:54
ну многие фанаты барселоны обижаются когда кто то говорит что барса всю историю свою не владела лучшим составом в европе, ты из таких или нет, я спросил только.
fkb
fkb ответ Andrejka (раскрыть)
09 сентября 2015 в 22:43
?? Поставь вопрос как-то иначе, я тебя не понял к сожалению!?
fkb
fkb ответ Juventus 32 (комментарий удален) (раскрыть)
09 сентября 2015 в 22:41
ну а причем здесь участники ЧМ 2006! Хотя по большому счету если тебе теплее когда ты проводишь такие аналогии то пожалуйста тебе запрещать я не в праве! А по существу я не согласен - ситуации разные если не полярные!
mphuZ
mphuZ
09 сентября 2015 в 22:39
Раз уверены, что подписали их легально - зачем разрывать контракты ? :)
Явно что-то скрывают))
Andrejka
Andrejka ответ Juventus 32 (комментарий удален) (раскрыть)
09 сентября 2015 в 22:37, ред.
так ты пишешь барса сейчас сильней, однако чм выиграли не они, как это понимать вот?
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