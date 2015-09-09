«Барселона» расторгла контракты с пятью молодыми футболистами, опасаясь новых санкций со стороны ФИФА

Каталонский клуб выступил сегодня с заявлением, в котором сообщил о том, что во избежание продления трансферного запрета клуб вынужден был расстаться с пятью молодыми игроками. Этим футболистам было запрещено тренироваться и жить на клубной базе, в соответствии с требованием международной организации. С какими именно игроками были расторгнуты отношения, не уточняется.
Напомним, что именно за подписание десяти игроков в возрасте до 18 лет, «Барселоне» было запрещено регистрировать новых футболистов до января 2016 года.
Барселона предоставляет молодежи жилье, обучает их в одной из самой лучшей школе мира и за это еще умудряется получать наказание)))
Барселона предоставляет молодежи жилье, обучает их в одной из самой лучшей школе мира и за это еще умудряется получать наказание)))
Закон правильный, все ТОП-клубы берут пачками игроков до 16 или до 18 лет и не заботятся об их будущем. Сначала пусть получат образование, станут совершеннолетними а потом уже уходят в другой клуб.
Закон правильный, все ТОП-клубы берут пачками игроков до 16 или до 18 лет и не заботятся об их будущем. Сначала пусть получат образование, станут совершеннолетними а потом уже уходят в другой клуб.
Выбросили как котят на улицу
Выбросили как котят на улицу
Явно что-то скрывают))
Явно что-то скрывают))