«Барселона» расторгла контракты с пятью молодыми футболистами, опасаясь новых санкций со стороны ФИФА

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09 сентября 2015, 22:05

Каталонский клуб выступил сегодня с заявлением, в котором сообщил о том, что во избежание продления трансферного запрета клуб вынужден был расстаться с пятью молодыми игроками. Этим футболистам было запрещено тренироваться и жить на клубной базе, в соответствии с требованием международной организации. С какими именно игроками были расторгнуты отношения, не уточняется.

Напомним, что именно за подписание десяти игроков в возрасте до 18 лет, «Барселоне» было запрещено регистрировать новых футболистов до января 2016 года.