Живе: «В „Эвиане“ меня заставляли сбрить бороду»

Бывший защитник сборной Франции Гаэль Живе рассказал о проблеме, с которой столкнулся после трансфера в «Эвиан» в 2014 году.
«За три дня до первой игры меня вызвал президент клуба и попросил сбрить бороду. Они в „Эвиане“ посчитали, что она слишком длинная. Однако мне на тот момент было уже 33 года, и я не мог позволить с собой так обращаться. Они держали меня за какого-то джихадиста, хотя я даже не принимал ислам».
Ранее игрок «Монако» потребовал трансфера по религиозным причинам.
РЕБЯТ ПОСЕТИЛА МЫСЛЬ...
у ЦСКА вроде как самая слабая позиция левый защитник (при всёем уважении к Щениикову и Набабкину)
И ТЕПЕРЬ ВОПРОС К ВАМ!?
а нельзя ли взять под плей оф лиги чемпионов(если выйдут из группы) зимой до лета
игрока в АРЕНДУ
В россии к примеру В.Денисов Бюттнер Набиуллин
Или из европы не заигранного в ЛЧ
К примеру Бэйнса Морено Коэнтрау Роуз Вертонген Бойелсен...
По моему эта увеличит шансы далеко пройти в плей оф ЛЧ
ВАШЕ МНЕНИЕ ПРО ИДЕЮ С АРЕНДОЙ И ВАРИАНТЫ С ИГРОКАМИ
РЕБЯТ ПОСЕТИЛА МЫСЛЬ...
у ЦСКА вроде как самая слабая позиция левый защитник (при всёем уважении к Щениикову и Набабкину)
И ТЕПЕРЬ ВОПРОС К ВАМ!?
а нельзя ли взять под плей оф лиги чемпионов(если выйдут из группы) зимой до лета
игрока в АРЕНДУ
В россии к примеру В.Денисов Бюттнер Набиуллин
Или из европы не заигранного в ЛЧ
К примеру Бэйнса Морено Коэнтрау Роуз Вертонген Бойелсен...
По моему эта увеличит шансы далеко пройти в плей оф ЛЧ
ВАШЕ МНЕНИЕ ПРО ИДЕЮ С АРЕНДОЙ И ВАРИАНТЫ С ИГРОКАМИ
БОРОДА УКРАШАЕТ МУЖЧИН, А УСЫ И У ТЁЛОК ЕСТЬ!!!
БОРОДА УКРАШАЕТ МУЖЧИН, А УСЫ И У ТЁЛОК ЕСТЬ!!!
Бороду-то он сбреет, а умище-то куда девать?!:)
В США, кстати, столько бородачей на футбольном поле - на любой вкус. И смотрится это очень даже интересно!:)
Бороду-то он сбреет, а умище-то куда девать?!:)
В США, кстати, столько бородачей на футбольном поле - на любой вкус. И смотрится это очень даже интересно!:)
И правильно, что не дал слабину. Где борода, а где футбол.
Вон, у Марко Сайлера из Дармштадта борода какая.
И правильно, что не дал слабину. Где борода, а где футбол.
Вон, у Марко Сайлера из Дармштадта борода какая.