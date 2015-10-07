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Живе: «В „Эвиане“ меня заставляли сбрить бороду»

07 октября 2015, 13:00

Бывший защитник сборной Франции Гаэль Живе рассказал о проблеме, с которой столкнулся после трансфера в «Эвиан» в 2014 году.

«За три дня до первой игры меня вызвал президент клуба и попросил сбрить бороду. Они в „Эвиане“ посчитали, что она слишком длинная. Однако мне на тот момент было уже 33 года, и я не мог позволить с собой так обращаться. Они держали меня за какого-то джихадиста, хотя я даже не принимал ислам».

Живе: «В „Эвиане“ меня заставляли сбрить бороду»

Ранее игрок «Монако» потребовал трансфера по религиозным причинам.

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Все комментарии
Радар
Радар
08 октября 2015 в 01:50
почему нет фотки?
Hardskill
Hardskill
07 октября 2015 в 20:52
вы посмотрите на Мейрелеша лучше, вот у него бородище)
DRDR_SaSa
DRDR_SaSa ответ ПЕРВОПРОХОДЕЦ (раскрыть)
07 октября 2015 в 17:18
Считаю, что в корне неправильно. Ибо Щенников хорош. Набабкин тоже за ум взялся. И притёрты, сыграны со старичками центра обороны и партнёрами впереди. Слабая позиция у коней одна - скамейка. С ней нужно что-то делать. Пара опытных универсалов не помешала бы команде.
ПЕРВОПРОХОДЕЦ
ПЕРВОПРОХОДЕЦ
07 октября 2015 в 17:00
немножечко не в тему...

РЕБЯТ ПОСЕТИЛА МЫСЛЬ...
у ЦСКА вроде как самая слабая позиция левый защитник (при всёем уважении к Щениикову и Набабкину)
И ТЕПЕРЬ ВОПРОС К ВАМ!?
а нельзя ли взять под плей оф лиги чемпионов(если выйдут из группы) зимой до лета
игрока в АРЕНДУ
В россии к примеру В.Денисов Бюттнер Набиуллин
Или из европы не заигранного в ЛЧ
К примеру Бэйнса Морено Коэнтрау Роуз Вертонген Бойелсен...
По моему эта увеличит шансы далеко пройти в плей оф ЛЧ
ВАШЕ МНЕНИЕ ПРО ИДЕЮ С АРЕНДОЙ И ВАРИАНТЫ С ИГРОКАМИ
ПЕРВОПРОХОДЕЦ
ПЕРВОПРОХОДЕЦ
07 октября 2015 в 16:58
КАК ЛЕВ БЕЗ ГРИВЫ ЛЬВИЦА, ТАК И МУЖИК БЕЗ БОРОДЫ ДЕВИЦА!!!
БОРОДА УКРАШАЕТ МУЖЧИН, А УСЫ И У ТЁЛОК ЕСТЬ!!!
Воин трои
Воин трои
07 октября 2015 в 16:29
сейчас толерасты всего мира накинуться на руководство Эвиана
nahan
nahan
07 октября 2015 в 16:20
Носить бороду все равно, что носить мусорное ведро на шее...
Salihamidjic
Salihamidjic
07 октября 2015 в 16:00
крутая борода
KhaMillion
KhaMillion
07 октября 2015 в 15:50, ред.
Руководство Эвиана перепутало джихадистов с ламберсексуалами:))
Бороду-то он сбреет, а умище-то куда девать?!:)

В США, кстати, столько бородачей на футбольном поле - на любой вкус. И смотрится это очень даже интересно!:)
Санчо Панса
Санчо Панса
07 октября 2015 в 15:35
Ну и сбрил бы! В чем проблема то? Иногда надо идти навстречу руководству клуба. В будущем это может обернуться в лучшую сторону для игрока)
лолос
лолос
07 октября 2015 в 14:21
У тебя есть борода, я скажу тебе ДА!))
ManUtd4
ManUtd4
07 октября 2015 в 14:20, ред.
Лев без гривы - львица, парень без бороды - девица.
И правильно, что не дал слабину. Где борода, а где футбол.
Вон, у Марко Сайлера из Дармштадта борода какая.
Nikiforof
Nikiforof
07 октября 2015 в 13:54
Борода вопрос не решила!
Bearded man
Bearded man
07 октября 2015 в 13:48
Между бородой и работой я выбираю первое.)))
tamerlan71
tamerlan71
07 октября 2015 в 13:39
Либо заставляли сбривать, либо заставили сбрить... Школьники вам тексты пишут что ли?
New_Look
New_Look
07 октября 2015 в 13:33
это вообще не толератно, что происходит в Европе?
Venezuela
Venezuela
07 октября 2015 в 13:30
Мне одному кажется, будто глаза отдают каким-то красным оттенком?)) Это тень такая милая или фотошоп?
Neo5
Neo5
07 октября 2015 в 13:21
Толстой в молодости.
enot7000
enot7000
07 октября 2015 в 13:09
эх, такая бородища была
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