Живе: «В „Эвиане“ меня заставляли сбрить бороду»

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07 октября 2015, 13:00

Бывший защитник сборной Франции рассказал о проблеме, с которой столкнулся после трансфера в «Эвиан» в 2014 году.

«За три дня до первой игры меня вызвал президент клуба и попросил сбрить бороду. Они в „Эвиане“ посчитали, что она слишком длинная. Однако мне на тот момент было уже 33 года, и я не мог позволить с собой так обращаться. Они держали меня за какого-то джихадиста, хотя я даже не принимал ислам».

Ранее игрок «Монако» потребовал трансфера по религиозным причинам.