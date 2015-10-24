ГлавнаяНовости

Грин: «Могу играть до 45 лет»

24 октября 2015, 15:18

35-летний английский кипер КПР Роберт Грин не исключил, что проведет в футболе еще 10 лет.

«Я сейчас пребываю в лучшей форме за всю свою карьеру. И это доказывает моя статистика. Если я буду оставаться в хорошей физической и моральной форме, то почему бы не играть дальше? Сейчас я чувствую себя лучше, чем в 25 лет, и полагаю, что мог бы продолжать карьеру даже до 45. Все зависит от травм и того, как будет вести себя моя реакция. Если я начну терять ее, то придется покинуть футбол».

Недавно новый контракт со своим клубом подписал 41-летний Зе Роберто.

Все новости
Кришито был в шаге от завершения карьеры
Сегодня, 13:39 Комментарии0
Бывший тренер «Байера»: «Хаверц может раскрыться при Тухеле»
Сегодня, 12:26 Комментарии2
Луческу прокомментировал неудачи российских клубов в еврокубках
Сегодня, 11:28 Комментарии5
Луческу: «Кокорин может добиться успеха в Серии А»
Сегодня, 10:57 Комментарии10
СлухиЛуис Флорентино может перейти в «Валенсию»
Сегодня, 10:12 Комментарии1
Трент: «Всегда приятно побеждать, учитывая, против кого мы играли»
Сегодня, 09:25 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
fanarsbssr
fanarsbssr
28 февраля 2016 в 00:20, ред.
А так,как сборную слить янкам,тоже можешь?????Твоё имя умерло с тем голом!!!!!!
fanarsbssr
fanarsbssr
28 февраля 2016 в 00:18
"..даже до 45",я и сейчас гоняю..у себя во дворе!!!!!
Рами
Рами
24 октября 2015 в 22:46
Если так будешь пропускать до 45 сидеть будешь на банке !!!
ZORY123
ZORY123
24 октября 2015 в 22:19
Может быть
EAGinLE
EAGinLE
24 октября 2015 в 16:25
В матчах ветеранов и в 60 играют
nahan
nahan
24 октября 2015 в 16:25
Расскажите это Аршавину и Сычеву...
sir_Alex
sir_Alex
24 октября 2015 в 15:59
Не надо загадывать наперёд
IKER-RAUL
IKER-RAUL
24 октября 2015 в 15:46
красава, так держать!
sprint5
sprint5
24 октября 2015 в 15:44
желаем долголетия в футболе
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100