Грин: «Могу играть до 45 лет»

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24 октября 2015, 15:18

35-летний английский кипер КПР не исключил, что проведет в футболе еще 10 лет.

«Я сейчас пребываю в лучшей форме за всю свою карьеру. И это доказывает моя статистика. Если я буду оставаться в хорошей физической и моральной форме, то почему бы не играть дальше? Сейчас я чувствую себя лучше, чем в 25 лет, и полагаю, что мог бы продолжать карьеру даже до 45. Все зависит от травм и того, как будет вести себя моя реакция. Если я начну терять ее, то придется покинуть футбол».

Недавно новый контракт со своим клубом подписал 41-летний Зе Роберто.