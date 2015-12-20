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«Ювентус» одержал 7-ю победу подряд в Серии А

20 декабря 2015, 16:28
КарпиЛоготип футбольный клуб Карпи2 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Во встрече 17-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» на выезде одержал волевую викторию над «Карпи».

Карпи, стадион «Стадио Сандро Кабасси»

«Карпи» — «Ювентус» — 2:3 (1:2)
Голы: Боррьелло 15, Бонуччи 90+2 (а) — Манджукич 18, Манджукич 41, Погба 50 

«Карпи»: Белеч, Летиция, Дзаккардо, Гальоло, Романьоли, Габриэль, Кофи (Бьянко 70), Лолло, Марроне, Ди Гаудио (Лазанья 54), Боррьелло (Мбакогу 66). 

Главный тренер: Фабрицио Кастори.

«Ювентус»:Буффон, Кьеллини, Барцальи (Ругани 57), Бонуччи , Хедира, Маркизио, Погба, Куадрадо (Лихтштайнер 83), Эвра, Манджукич, Дибала (Мората 69).

Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

Предупреждения: Габриэль 78.

Судья: Пьеро Джакомелли.

Накануне стало известно, что туринцы проявляют интерес к хавбеку «Реала» и сборной Германии Тони Кроосу.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Die Roten
Die Roten ответ Hardwell (раскрыть)
21 декабря 2015 в 10:58
точно.будет тяжелое для обоих противостояние
амурец
амурец
21 декабря 2015 в 10:37
еле еле выползли, последний клуб серии пару вкатил буфонишке
ballak144
ballak144 ответ Arhive (раскрыть)
21 декабря 2015 в 07:49
с какой игрой?)
RUONE
RUONE
21 декабря 2015 в 02:56
юве дал всем фору в начале, ради интриги)
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответ Juventus 32 (комментарий удален) (раскрыть)
21 декабря 2015 в 01:07
И оказался прав!)
ЛокоМос
ЛокоМос
21 декабря 2015 в 00:14
Интересная борьба предстоит Юве и Интера....посмотрим .....))
Dart Veider
Dart Veider ответ zenit advokaat (комментарий удален) (раскрыть)
20 декабря 2015 в 23:20
А Фиорентина и Наполи до полуфинала лиги европы дошли
Hardwell
Hardwell ответ Die Roten (раскрыть)
20 декабря 2015 в 23:01
Это они молодые горячие))Я лично Баварию уважаю и люлей от Ювентуса им я явно не жду.Будет борьба.Если выиграют,то и смысл есть дальше двигаться.А если нет-значит и смысла нет дальше идти, пускай задумаются там наверху и сделают что то дельное.
Hardwell
Hardwell ответ Juventus 32 (комментарий удален) (раскрыть)
20 декабря 2015 в 22:58
Ну считай,что успокоил.Хотя я вижу страшное в защите,вальяжность.А вальяжность уже была,с Севильей!Там и защита,и атака дурака валяли.Когда до них дойдёт уже.Если Аллегри не может им трёпа задать-пусть уходит.Ну реально меня бесит это.Мышцы надо напрячь,а они всё о Рождестве думают)))
За Лацио слежу.Кандрева положил.Матч только начался.А Лацио уже стал за пятую точку их клевать))
Hardwell
Hardwell ответ Juventus 32 (комментарий удален) (раскрыть)
20 декабря 2015 в 22:52
ЛОЛ )))) Посмеялся.
Hardwell
Hardwell ответ Juventus 32 (комментарий удален) (раскрыть)
20 декабря 2015 в 22:46
Здарова бро!С победой!Ну вот ты говоришь,столько радости,понимаю...Но последние минуты и контратака Карпи и чуть гол не забили,КАРАУЛ одним словом.У меня много претензий осталось к Аллегри и к защите ещё больше.Лично я не рад и последние минуты испортили моё настроение,особенно та контратака.Так вальяжно во дворе играют.Я бы по ушам их всех.
Hardwell
Hardwell ответ Raded (раскрыть)
20 декабря 2015 в 22:41
Ходят слухи,ходят слухи....Ходят слухи,что ты нетрадиционной ориентации.И все будут ржать,а ты обидишься теперь.
InterChampion
InterChampion ответ Juventus 32 (комментарий удален) (раскрыть)
20 декабря 2015 в 22:27, ред.
А я думал что вас глориков до десятка набиралось, оказывается ты расклонировал себя).... А то одни однотипные комментарии типа Интор картон и т.д.)
InterChampion
InterChampion ответ Судья (раскрыть)
20 декабря 2015 в 22:10, ред.
Для оно правда глаза режет)
Судья
Судья ответ Juventus 32 (комментарий удален) (раскрыть)
20 декабря 2015 в 22:06, ред.
а для чего сделали жалобы? Нажмите "жалобу" и ее рассмотрят.

Но сморю ниже комментарии, Вы сами не прочь его по провоцировать.
Raded
Raded ответ InterChampion (раскрыть)
20 декабря 2015 в 20:59
ну а ты думаешь, что это они хоть как-то выигрывать стали)) Деньги решают)
ходят слухи, что они и серию Б так выиграли)
Die Roten
Die Roten ответ Ystavshiy (раскрыть)
20 декабря 2015 в 20:51
бавария тоже надавать сможет если что.))давай сейчас шашками не махать.)
Die Roten
Die Roten
20 декабря 2015 в 20:49
с победой юве!
Juventus21
Juventus21 ответ Raded (раскрыть)
20 декабря 2015 в 20:33
Я пишу максимально объективно, даже когда пишу на ветках интера. То же самое касается и тебя. Я ответил жёстко, так как обращение было таким же. А о силе команд говорит доминирование в Европе. Начиная с 2000-х, Юве спокойно преодолевал групповой этап, разбираясь попутно с такими грандами как Бавария и Реал. Смысла не было тратиться на судей, когда состав позволял с лёгкостью и играюче уничтожать всех в Италии. Видишь ли, когда не остаются аргументы всегда просто прибегнуть к клевете. Вот чем занимается интер после кальчополли - скулите о судьях, когда сами ещё вчера продували аутсайдерам. Можешь продолжать скулить или же взглянуть правде в глаза и быть максимально объективным, как к своему так и остальным клубам кальчо.
Arhive
Arhive ответ Ystavshiy (раскрыть)
20 декабря 2015 в 20:21
думаю что с такой игрой Бавария и не поймет что происходит на поле! немецкие линии рассыпятся, начнут фолить, нервничать как МС и пропустят пару тройку. пора пора вернуть им должок! пришло время.
InterChampion
InterChampion
20 декабря 2015 в 20:14, ред.
Интересно сколько горбатая отвалила бабла за 7 матчей)?
После того как её отсосуолили, от позорного стыда решили другими методами действовать)))
Raded
Raded ответ Aлиса (раскрыть)
20 декабря 2015 в 20:14
Зато болелы юве на этой сайте такие интеллигентные и нравственные.
Быть фанатом Лацио и поддерживать Юве в борьбе против Интера - это тоже самое, как болеть за Барсу и Реал одновременно.
Санчо Панса
Санчо Панса
20 декабря 2015 в 19:54
Красавцы, Ювентус! А победный мяч в этом матче забил Поль Погба) Молодчик, Поль! И приятно видеть, что Марио очень результативен и полезен для туринского суперклуба. Однако Карпи заставило попотеть бьянконерри! С победой всех болельщиков Старой Синьоры)
старина
старина
20 декабря 2015 в 18:57
Юве вновь заберет Скудетто.В начале сезона хоть и был провал,но на это были причины видимо.
KAFA2525
KAFA2525 ответ Gvozd99 (раскрыть)
20 декабря 2015 в 18:54
ТЕм удивительней… и хуже для тебя…
KAFA2525
KAFA2525
20 декабря 2015 в 18:52
Может в этом сезоне будет конкуренция…
Gvozd99
Gvozd99 ответ КПР (раскрыть)
20 декабря 2015 в 18:37
Мне 31 год, футбольный болельщик с 7 лет!!! Болею за 2 команды в России!!! за Химик Дзержинск, так как родом от туда и за Спартак Москва!!!
drug01
drug01
20 декабря 2015 в 18:28
так продолжать!!!!
ivo
ivo
20 декабря 2015 в 18:28
Отлично! Так и дальше!!!
Ystavshiy
Ystavshiy
20 декабря 2015 в 18:23
А я уже испугался, что следующая ЛЧ пройдет без Ювентуса..Ан нет, набрали ход, катком по всем теперь едем, пока все отлично! Баварии надо люлей надавать теперь ))
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