«Ювентус» одержал 7-ю победу подряд в Серии А

Во встрече 17-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» на выезде одержал волевую викторию над «Карпи».
Карпи, стадион «Стадио Сандро Кабасси»
«Карпи» — «Ювентус» — 2:3 (1:2)
Голы: Боррьелло 15, Бонуччи 90+2 (а) — Манджукич 18, Манджукич 41, Погба 50
«Карпи»: Белеч, Летиция, Дзаккардо, Гальоло, Романьоли, Габриэль, Кофи (Бьянко 70), Лолло, Марроне, Ди Гаудио (Лазанья 54), Боррьелло (Мбакогу 66).
Главный тренер: Фабрицио Кастори.
«Ювентус»:Буффон, Кьеллини, Барцальи (Ругани 57), Бонуччи , Хедира, Маркизио, Погба, Куадрадо (Лихтштайнер 83), Эвра, Манджукич, Дибала (Мората 69).
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.
Предупреждения: Габриэль 78.
Судья: Пьеро Джакомелли.
Накануне стало известно, что туринцы проявляют интерес к хавбеку «Реала» и сборной Германии Тони Кроосу.
За Лацио слежу.Кандрева положил.Матч только начался.А Лацио уже стал за пятую точку их клевать))
За Лацио слежу.Кандрева положил.Матч только начался.А Лацио уже стал за пятую точку их клевать))
Но сморю ниже комментарии, Вы сами не прочь его по провоцировать.
Но сморю ниже комментарии, Вы сами не прочь его по провоцировать.
ходят слухи, что они и серию Б так выиграли)
ходят слухи, что они и серию Б так выиграли)
После того как её отсосуолили, от позорного стыда решили другими методами действовать)))
После того как её отсосуолили, от позорного стыда решили другими методами действовать)))
Быть фанатом Лацио и поддерживать Юве в борьбе против Интера - это тоже самое, как болеть за Барсу и Реал одновременно.
Быть фанатом Лацио и поддерживать Юве в борьбе против Интера - это тоже самое, как болеть за Барсу и Реал одновременно.