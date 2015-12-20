«Ювентус» одержал 7-ю победу подряд в Серии А

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20 декабря 2015, 16:28

Во встрече 17-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» на выезде одержал волевую викторию над «Карпи».

Карпи, стадион «Стадио Сандро Кабасси»

«Карпи» — «Ювентус» — 2:3 (1:2)

Голы : Боррьелло 15, Бонуччи 90+2 (а) — Манджукич 18, Манджукич 41, Погба 50

«Карпи»: Белеч, Летиция, Дзаккардо, Гальоло, Романьоли, Габриэль, Кофи (Бьянко 70), Лолло, Марроне, Ди Гаудио (Лазанья 54), Боррьелло (Мбакогу 66).

Главный тренер: Фабрицио Кастори.

«Ювентус»:Буффон, Кьеллини, Барцальи (Ругани 57), Бонуччи , Хедира, Маркизио, Погба, Куадрадо (Лихтштайнер 83), Эвра, Манджукич, Дибала (Мората 69).

Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

Предупреждения: Габриэль 78.

Судья: Пьеро Джакомелли.

Накануне стало известно, что туринцы проявляют интерес к хавбеку «Реала» и сборной Германии Тони Кроосу.