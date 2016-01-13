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«Спартак» вместе с «Зенитом» претендует на Гуарина

13 января 2016, 13:52

«Спартак» может составить конкуренцию «Зениту» в борьбу за полузащитника «Интера» Фреди Гуарина. Хавбек, который оценивается всего в 10 млн евро, привлек интерес многих клубов, среди которых также «Шальке» и «Фенербахче». Контракт Гуарина с «Интером» рассчитан до 2017 года, но миланцы готовы с ним расстаться. Ранее появлялась информация о желании «Зенита» арендовать колумбийца.

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Все комментарии
Grabovsky
Grabovsky
14 января 2016 в 11:36
Ребров там к штанге не примёрз со своими поцелуями?
Doping87
Doping87
14 января 2016 в 11:20
Гуарина в зенит! Без оговорочное решение.
старина
старина ответ Red blu (раскрыть)
13 января 2016 в 19:54, ред.
Если он увидит Слуцкого,то вообще завяжет с футболом
старина
старина ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 января 2016 в 19:53
Ваш главный спонсор сидит в Кремле.И хватит уже строить из себя крутых,блин.Быстро же вы забыли времена без газпрема,задрали свои голубые розочки)
richi
richi
13 января 2016 в 19:16
Зачем же так жестко о Спартаке?
Red blu
Red blu
13 января 2016 в 18:28
Если Гуарин узнает, что спартак-середняк в этом году празднует 15 лет без чемпионства то точно откажет!
Ну, а если газпроект пообещает Гуарину зарплату как у Витселя то может и согласиться!
itrem95
itrem95
13 января 2016 в 18:23
не нужен Спартаку он. он не играть приедет, а бабло зарабатывать
Судья
Судья ответ RIR68 (комментарий удален) (раскрыть)
13 января 2016 в 17:57
Вам вынесено предупреждение за провокацию
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ kingoffam (комментарий удален) (раскрыть)
13 января 2016 в 17:46
Обязательно возьмёт...если это не быстрый проект (а-ля Анжи 2011)...........
Если пойдёт к цели и ПСЖ и МС добьются успеха.....
Петр 1
Петр 1 ответ KoValery (раскрыть)
13 января 2016 в 17:46
спартак ничто на фоне Зенита!
krasno-beliy50
krasno-beliy50 ответ Nikola45 (раскрыть)
13 января 2016 в 17:35
зенит до прихода газпрома был всю жизнь позорищем нашего и мирового футбола. а СПАРТАК ЛИШЬ ТОЛЬКО ОСТУПИЛСЯ.
Den Bull
Den Bull
13 января 2016 в 17:34
Не знаю такого.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
13 января 2016 в 17:02
По-твоему виноват клуб,который имеет достойного спонсора ....а не система при которой получаются все вышеописанные тобой кошмары.......
Свалка про которую ты пишешь уже занята....сам знаешь кем....уж чья бы корова мычала.....
Проще всего сказать про успешного соседа что он ворюга и хапуга ...чем признаться себе что он просто покруче.......
Nikola45
Nikola45 ответ brooks (раскрыть)
13 января 2016 в 16:56
Спасибо насмешили! На этом и закончим на веселой ноте ))
Nikola45
Nikola45 ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
13 января 2016 в 16:55
Да! ДА! Спартак это футбол! )) 13 лет Позора! )) Не только на международном уровне а и на отечественном!
Koнь
Koнь ответ KoValery (раскрыть)
13 января 2016 в 16:54
ГуаринФреди даже уборщица газпрома его купит))
yrasikos22
yrasikos22 ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
13 января 2016 в 16:53
В Спартаке никто не хочет играть :(?,какая печаль,Зенит вовсем виноват, и Воландеморд.
112910415
112910415
13 января 2016 в 16:52
выдумки, похоже
mat73
mat73
13 января 2016 в 16:36
Гуарин, Гуарин.. Не были мы ни на каком Гуарине. Нас и здесь неплохо кормят!
alfranza
alfranza ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
13 января 2016 в 16:35
К сожалению, ты чертовки прав. Даже добавить нечего(( Убили футбол. Насмерть(
Maгa05
Maгa05
13 января 2016 в 16:17
пусть копчёный идет в спартак
Санчо Панса
Санчо Панса
13 января 2016 в 16:09
У Фредди действующий контракт с нерадзурри, но понятно, что Интер не будет ждать, пока он у него истечет. Хотят что то поиметь с трансфера колумбийца и это нормально) Если выбирать между Зенитом и Спартаком, то лучше идти в Зенит! А если быть реалистом, то он вряд ли переберется в РПЛ.
Шляпстер
Шляпстер
13 января 2016 в 15:34
И по числу 37.
Spartak_Rulit
Spartak_Rulit
13 января 2016 в 15:28
Какой Гуарин? К нам даже Видич не хочет возвращаться... Но если придет буду очень рад давно в Спартаке после Алекса сильных футболистов не было...
Майкл59ru
Майкл59ru
13 января 2016 в 15:24
Акинфееву. Вот кто у нас специалист по бабочкам )
Shafterhopf
Shafterhopf
13 января 2016 в 15:09
Витсель уйдет, Гуарин придет
summer2014
summer2014
13 января 2016 в 15:08
И это единственное достижение его будет за Мордовию.
brooks
brooks
13 января 2016 в 15:00
У зенита нет шансов тягаться со Спартаком!)
yrasikos22
yrasikos22 ответ Шляпстер (раскрыть)
13 января 2016 в 14:56
Да все равно,главное что бы Зенит выйграл
Шляпстер
Шляпстер ответ yrasikos22 (раскрыть)
13 января 2016 в 14:53
Мы наверняка знать об этом не можем.В любом случае и нам и вам выгодно что бы Спартак по весне обыграл ЦСКА.
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