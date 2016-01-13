«Спартак» вместе с «Зенитом» претендует на Гуарина

«Спартак» может составить конкуренцию «Зениту» в борьбу за полузащитника «Интера» Фреди Гуарина. Хавбек, который оценивается всего в 10 млн евро, привлек интерес многих клубов, среди которых также «Шальке» и «Фенербахче». Контракт Гуарина с «Интером» рассчитан до 2017 года, но миланцы готовы с ним расстаться. Ранее появлялась информация о желании «Зенита» арендовать колумбийца.
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Ну, а если газпроект пообещает Гуарину зарплату как у Витселя то может и согласиться!
Ну, а если газпроект пообещает Гуарину зарплату как у Витселя то может и согласиться!
Если пойдёт к цели и ПСЖ и МС добьются успеха.....
Если пойдёт к цели и ПСЖ и МС добьются успеха.....
Свалка про которую ты пишешь уже занята....сам знаешь кем....уж чья бы корова мычала.....
Проще всего сказать про успешного соседа что он ворюга и хапуга ...чем признаться себе что он просто покруче.......
Свалка про которую ты пишешь уже занята....сам знаешь кем....уж чья бы корова мычала.....
Проще всего сказать про успешного соседа что он ворюга и хапуга ...чем признаться себе что он просто покруче.......