«Спартак» вместе с «Зенитом» претендует на Гуарина

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13 января 2016, 13:52

«Спартак» может составить конкуренцию «Зениту» в борьбу за полузащитника «Интера» . Хавбек, который оценивается всего в 10 млн евро, привлек интерес многих клубов, среди которых также «Шальке» и «Фенербахче». Контракт Гуарина с «Интером» рассчитан до 2017 года, но миланцы готовы с ним расстаться. Ранее появлялась информация о желании «Зенита» арендовать колумбийца.