ГлавнаяНовости

Результаты 23-го тура английской Премьер-Лиги

24 января 2016, 22:23

Англия, Премьер-Лига 23-й тур

23 января, 15:45

«Норвич Сити» — «Ливерпуль» — 4:5 (2:1)
Голы: Мбокани 29, Нейсмит 41, Хулахан 54 (пен), Бассонг 90 – Фирмино 18, Хендерсон 55, Фирмино 63, Милнер 75, Лаллана 90+5

23 января, 18:00

«Вест Бромвич» — «Астон Вилла» — 0:0

«Сандерленд» — «Борнмут» — 1:1 (1:1)
Голы: Ван Анхольт 45 – Афобе 13.

«Уотфорд» — «Ньюкасл» — 2:1 (0:0)
ГолыИгало 46, Кэткарт 58 – Лашель 71.

«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» — 0:1 (0:0)
Гол: Остин 87.

«Лестер Сити» — «Сток Сити» — 3:0 (1:0)
Голы: Дринкуотер 42, Варди 66, Ульоа 87.

23 января, 20:30

«Кристал Пэлас» - «Тоттенхэм» - 1:3 (0:1)
Голы: Вертонген 30 (авт) – Кейн 63, Алли 84, Шадли 90+5.

23 января, 20:30

«Вест Хэм» - «Манчестер Сити» - 2:2 (0:1)
Голы: Валенсия 2, Валенсия 56 – Агуэро 8 (пен), Агуэро 81.

24 января, 16:30

«Эвертон» - «Суонси Сити» - 1:2 (1:1)
Голы: Корк 26 (авт) – Сигурдссон 17, Айю 34.

24 января, 19:00

«Арсенал» - «Челси» - 0:1 (0:1)
Гол: Коста 23.

Составы и статистику матчей тура можете узнать тут.

Все новости
ОфициальноЛинделеф покинул расположение сборной Швеции по личным причинам
30 марта Комментарии8
«Брат». Иличич опубликовал совместное фото с Миранчуком
28 марта ФотоКомментарии10
Гол Гайча принёс олимпийской сборной Аргентины победу над Японией
26 марта ВидеоКомментарии26
Хиддинк выиграл дебютный матч во главе сборной Кюрасао
26 марта Комментарии10
Газизов поздравил Зинченко с рекордом в составе сборной Украины
25 марта ВидеоКомментарии4
«Не поверю, пока клуб не объявит». Нойхаус о приходе Алонсо в «Боруссию» М
23 марта Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
nahan
nahan
25 января 2016 в 09:42
Лебеди с новым тренером встряхнули крылья...
Ron the best
Ron the best
25 января 2016 в 07:41
Лестер-Сток и Норвич-Ливерпуль сумасшедшие матчи)
Минимум Лестер должен быть в тройке. Пока что самая стабильная команда в Англии,23й тур,а всего 2поражении.
Удачи Лестер!
Жаль что Арсенал проиграл
Санчо Панса
Санчо Панса
25 января 2016 в 04:52
Наконец то стали выкладывать на соккере результаты всего тура! Спасибо за то, что вернулись к этому) Ровно в половине матчах этого тура победили гости! Это АПЛ одним словом. Кроме матча Вест Бромвича и Астон Виллы, тур порадовал голами)
DIDI 23
DIDI 23
25 января 2016 в 01:12
Эвертон дома Суонси ((( ЭтоИнтересно
Deville
Deville
24 января 2016 в 23:45
В этом туре было все И волевая победа Ливерпуля над Норвичем
И Не нужная осечка МЮ в матче с Сотоном Святые наказали Нас и обидно но это футбол Ван Гал Так держать
Шпоры прибавляют от игры к игре топ 4 заслуженно.
Арсенал проиграл дома Челси выиграл ненужная осечка Пушкарей, чем пользуется Лестер Браво Браво!!!
alexov222
alexov222
24 января 2016 в 23:22
две последние игры были как под копирку-пропускаем,потом крупно отыгрываемся. хотелось бы пожелать поккету дать установку на меньшее владение мячем,в контратаке у ТТХ получается больше,чем в позиционке. COYS
Mark_Tolson
Mark_Tolson ответ cheerful (раскрыть)
24 января 2016 в 22:56
присоединяюсь. у Тоттенхэма отличная команда собралась, успехов им
cheerful
cheerful
24 января 2016 в 22:53
Шпоры хороши ,уже в 4ке. так держать парни!
DXTK
DXTK
24 января 2016 в 22:45
Самые интересные матчи
это Норвич 4-5 Ливерпуль, Кристал Пэлас 1-3 Тоттенхэм, МЮ 0-1 Соттон, Лестер 3-0 Сток, ВХ 2-2 МС и Арсенал 0-1 Челси.

Остальные игры для статистики не более того!!!
клоп
клоп
24 января 2016 в 22:40
Как же Челси держался за счёт при этом почти весь матч играл в большинстве, ну и что занимательно , владение мячом почти равное...
7cska55
7cska55
24 января 2016 в 22:36
Лидеры не выиграли. Тем интереснее.
owl_fake
owl_fake
24 января 2016 в 22:31
Команда тура по мнению ван Гала - Манчестер Юнайтед.
Levadia
Levadia
24 января 2016 в 22:31
Самый лучший матч - Норвич-Ливерпуль!!!
Мбокани красавелла!)
Andronikos_81
Andronikos_81
24 января 2016 в 22:30
Норвич- Ливер..вот это хоккей...)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100