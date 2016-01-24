Результаты 23-го тура английской Премьер-Лиги

23 января, 15:45
«Норвич Сити» — «Ливерпуль» — 4:5 (2:1)
Голы: Мбокани 29, Нейсмит 41, Хулахан 54 (пен), Бассонг 90 – Фирмино 18, Хендерсон 55, Фирмино 63, Милнер 75, Лаллана 90+5
23 января, 18:00
«Вест Бромвич» — «Астон Вилла» — 0:0
«Сандерленд» — «Борнмут» — 1:1 (1:1)
Голы: Ван Анхольт 45 – Афобе 13.
«Уотфорд» — «Ньюкасл» — 2:1 (0:0)
Голы: Игало 46, Кэткарт 58 – Лашель 71.
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» — 0:1 (0:0)
Гол: Остин 87.
«Лестер Сити» — «Сток Сити» — 3:0 (1:0)
Голы: Дринкуотер 42, Варди 66, Ульоа 87.
23 января, 20:30
«Кристал Пэлас» - «Тоттенхэм» - 1:3 (0:1)
Голы: Вертонген 30 (авт) – Кейн 63, Алли 84, Шадли 90+5.
23 января, 20:30
«Вест Хэм» - «Манчестер Сити» - 2:2 (0:1)
Голы: Валенсия 2, Валенсия 56 – Агуэро 8 (пен), Агуэро 81.
24 января, 16:30
«Эвертон» - «Суонси Сити» - 1:2 (1:1)
Голы: Корк 26 (авт) – Сигурдссон 17, Айю 34.
24 января, 19:00
«Арсенал» - «Челси» - 0:1 (0:1)
Гол: Коста 23.
Составы и статистику матчей тура можете узнать тут.
Минимум Лестер должен быть в тройке. Пока что самая стабильная команда в Англии,23й тур,а всего 2поражении.
Удачи Лестер!
Жаль что Арсенал проиграл
Минимум Лестер должен быть в тройке. Пока что самая стабильная команда в Англии,23й тур,а всего 2поражении.
Удачи Лестер!
Жаль что Арсенал проиграл
И Не нужная осечка МЮ в матче с Сотоном Святые наказали Нас и обидно но это футбол Ван Гал Так держать
Шпоры прибавляют от игры к игре топ 4 заслуженно.
Арсенал проиграл дома Челси выиграл ненужная осечка Пушкарей, чем пользуется Лестер Браво Браво!!!
И Не нужная осечка МЮ в матче с Сотоном Святые наказали Нас и обидно но это футбол Ван Гал Так держать
Шпоры прибавляют от игры к игре топ 4 заслуженно.
Арсенал проиграл дома Челси выиграл ненужная осечка Пушкарей, чем пользуется Лестер Браво Браво!!!
это Норвич 4-5 Ливерпуль, Кристал Пэлас 1-3 Тоттенхэм, МЮ 0-1 Соттон, Лестер 3-0 Сток, ВХ 2-2 МС и Арсенал 0-1 Челси.
Остальные игры для статистики не более того!!!
это Норвич 4-5 Ливерпуль, Кристал Пэлас 1-3 Тоттенхэм, МЮ 0-1 Соттон, Лестер 3-0 Сток, ВХ 2-2 МС и Арсенал 0-1 Челси.
Остальные игры для статистики не более того!!!
Мбокани красавелла!)
Мбокани красавелла!)