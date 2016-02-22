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Боссы «Лестера» хотят со следующего сезона платить своим игрокам по 15 тыс. фунтов за победу

22 февраля 2016, 16:45

Руководство «Лестера» разрабатывает бонусную систему для своих подопечных на будущий сезон. В клубе хотят платить каждому игроку команды по 15 тысяч фунтов стерлингов за каждую победу в следующем чемпионате. В качестве альтернативы рассматривается вариант платы 5 тысяч фунтов за каждое набранное очко. Однако это предложение вступит в силу, если «лисы» займут место в тройке и попадут в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что на этот год руководство не предусмотрело бонусов для игроков за победу в АПЛ.

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Все комментарии
Lucius Vorenus
Lucius Vorenus
22 февраля 2016 в 22:13
круто!
Светлый путь
Светлый путь
22 февраля 2016 в 20:02
Они что думают что следующий сезон у них будет как и нынешний.
moderatoр
moderatoр ответ Leicester City (комментарий удален) (раскрыть)
22 февраля 2016 в 19:53
Прекратите провокации!
Паша 1984
Паша 1984
22 февраля 2016 в 19:34
Пусть бы выйграли АПЛ пацаны,там глядишь и вливания пойдут,в любом случае они достойны победы в этом сезоне.
Арсен Венгер ин Арсенал
Арсен Венгер ин Арсенал ответ Leicester City (комментарий удален) (раскрыть)
22 февраля 2016 в 18:50
выражения выбирай
VIPded
VIPded
22 февраля 2016 в 18:49
ЭтоИнтересно, но сезон на сезон не приходится... Лучше бы за этот сезон премировали за такую Игру "идейную"!
Санчо Панса
Санчо Панса
22 февраля 2016 в 18:41
Это реально супермотивация для любого уважающего себя игрока! Я представляю насколько заряженными будут выходить на каждый матч игроки Лестер Сити) Впрочем, это будет уже другая история.
savik1995
savik1995
22 февраля 2016 в 18:31
Ребята конкретно заслужили,уже сегодня.
112910415
112910415
22 февраля 2016 в 18:16
очень своевременная идея!
Gannibal45
Gannibal45
22 февраля 2016 в 18:04
довольно жирный бонус, это получается одна победа клубу будет обходиться не менее чем 150 000
ЮЗИК
ЮЗИК
22 февраля 2016 в 17:59
Призовые всегда надо платить,это стимулирует ЭтоИнтересно
Арсен Венгер ин Арсенал
Арсен Венгер ин Арсенал ответ Leicester City (комментарий удален) (раскрыть)
22 февраля 2016 в 17:56
Ты даже знаешь владельца Ф.К. Челси? Похвально!
Арсен Венгер ин Арсенал
Арсен Венгер ин Арсенал ответ Leicester City (комментарий удален) (раскрыть)
22 февраля 2016 в 17:54
Над собой смейся, а лучше букварь возьми
Арсен Венгер ин Арсенал
Арсен Венгер ин Арсенал ответ AlexanderP622 (комментарий удален) (раскрыть)
22 февраля 2016 в 17:52
Мне на Челси по х.., я за Арсенал болею
rubinovyi2
rubinovyi2
22 февраля 2016 в 17:49
Решили заинтересовать "лис"?
Так им бы лучше "курятник" распотрошить!
Арсен Венгер ин Арсенал
Арсен Венгер ин Арсенал ответ owl_fake (раскрыть)
22 февраля 2016 в 17:47
Да он вообще не грамотный, в каждом комментарии по 2-3 ошибки, интересно в каком он классе учится?
Арсен Венгер ин Арсенал
Арсен Венгер ин Арсенал
22 февраля 2016 в 17:45
Поберегите деньги. В следующем сезоне Лестер вылетит в Чемпионшип
kupryaev
kupryaev
22 февраля 2016 в 17:36
начало конца)
DanichLeo
DanichLeo
22 февраля 2016 в 17:28
Копейки для Патриотов России, как Тарасов.
Zimmer
Zimmer
22 февраля 2016 в 17:14
Это что-то вроде сдельной оплаты труда. ЛестерСити
owl_fake
owl_fake ответ Leicester City (комментарий удален) (раскрыть)
22 февраля 2016 в 17:04
Пора бы тебе начать писать нормально. Не идиот же всё-таки.
удав
удав
22 февраля 2016 в 16:50
начинают думать как сохранить костяк команды?
Петр 1
Петр 1
22 февраля 2016 в 16:47
как не предусмотрело?
а поездка в Лас Вегас?)
Гость
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