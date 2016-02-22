Боссы «Лестера» хотят со следующего сезона платить своим игрокам по 15 тыс. фунтов за победу

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22 февраля 2016, 16:45

Руководство «Лестера» разрабатывает бонусную систему для своих подопечных на будущий сезон. В клубе хотят платить каждому игроку команды по 15 тысяч фунтов стерлингов за каждую победу в следующем чемпионате. В качестве альтернативы рассматривается вариант платы 5 тысяч фунтов за каждое набранное очко. Однако это предложение вступит в силу, если «лисы» займут место в тройке и попадут в Лигу чемпионов.