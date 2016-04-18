«Сток Сити» — «Тоттенхэм»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 34-го тура АПЛ между «Сток Сити» и «Тоттенхэмом».
«Сток Сити»: Гивен, Кэмерон, Шоукросс, Волльшайд, Питерс, Уилан, Имбула, Шакири, Афеллай, Арнаутович, Кркич.
«Тоттенхэм»: Льорис, Уолкер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Дайер, Дембеле, Ламела, Эриксен, Алли, Кейн.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
С победой, болелы!!
С победой, болелы!!
с победой, лучший клуб Лондона!!
с победой, лучший клуб Лондона!!
аууууу,мать!!с победой тебя)))
аууууу,мать!!с победой тебя)))