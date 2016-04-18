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«Сток Сити» — «Тоттенхэм»: стартовые составы

18 апреля 2016, 21:30
Сток СитиЛоготип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)0 : 4Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Стали известны стартовые составы на матч 34-го тура АПЛ между «Сток Сити» и «Тоттенхэмом».

«Сток Сити»: Гивен, Кэмерон, Шоукросс, Волльшайд, Питерс, Уилан, Имбула, Шакири, Афеллай, Арнаутович, Кркич.

«Тоттенхэм»: Льорис, Уолкер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Дайер, Дембеле, Ламела, Эриксен, Алли, Кейн.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
ShirokovI
ShirokovI ответ Санчо Панса (раскрыть)
19 апреля 2016 в 08:48
он бурят
Санчо Панса
Санчо Панса ответ ShirokovI (раскрыть)
19 апреля 2016 в 07:45
И твой друг Жучок видимо тоже?
ShirokovI
ShirokovI ответ Санчо Панса (раскрыть)
19 апреля 2016 в 07:27
да
Санчо Панса
Санчо Панса ответ ShirokovI (раскрыть)
19 апреля 2016 в 07:09
Ты с Иркутска что ли?
Pejon
Pejon
19 апреля 2016 в 06:24
ЭтоИнтересно Спасибо за такой классный матч!
Санчо Панса
Санчо Панса
19 апреля 2016 в 04:34
Ровно такой же состав в прошлом туре разгромил красных дъяволов! Поккетино похоже, что уже определился с основой до конца чемпионата) Ожидал, что Сток Сити окажет более достойное сопротивление шпорам, но не срослось. С разгромной и столь приятной победой всех болельщиков Тоттенхэма!
cannongun
cannongun ответ ShirokovI (раскрыть)
19 апреля 2016 в 00:06
+
cannongun
cannongun ответ ronaldo743 (комментарий удален) (раскрыть)
19 апреля 2016 в 00:05
тебе спасибо, от души
alexov222
alexov222 ответ ShirokovI (раскрыть)
18 апреля 2016 в 23:55
кто,котяра сбежал? вы его плохо знаете..сейчас закинется и будет свою молитву гнуть дальше)
ShirokovI
ShirokovI ответ juchok (раскрыть)
18 апреля 2016 в 23:54, ред.
завтра будет жарко )))с тебя фирменные чипсы)) я после работы заеду,сразу за пивом поедем,чтобы успеть!
ShirokovI
ShirokovI ответ juchok (раскрыть)
18 апреля 2016 в 23:53
а он сбежал
juchok
juchok ответ ShirokovI (раскрыть)
18 апреля 2016 в 23:53
давай,бро!завтра за твою шляпу будем держать кулачки))))))))
Таганский
Таганский
18 апреля 2016 в 23:51
С разгромной победой, Тоттенхэм!!
С победой, болелы!!
juchok
juchok
18 апреля 2016 в 23:51
с победой еще раз!Лестер,бро,побеседуем??или может ну его??
cannongun
cannongun
18 апреля 2016 в 23:51
Браво, Шпоры. изи катка, но сколько же вы прос...ли моментов.. ладно
cannongun
cannongun ответ Strikers188 (раскрыть)
18 апреля 2016 в 23:50
=)))
ShirokovI
ShirokovI ответ juchok (раскрыть)
18 апреля 2016 в 23:49
да я залипаю чето... я завтра поиграюсь) один х.. на работе ебл...аню)))
juchok
juchok ответ ShirokovI (раскрыть)
18 апреля 2016 в 23:48
надо было развернуть!!!уевый из тебя Алессиос(((((
alexov222
alexov222 ответ juchok (раскрыть)
18 апреля 2016 в 23:48
арнаутович хоть зарядил разок со вкусом
juchok
juchok
18 апреля 2016 в 23:48
гук че то потерянный какой то)))
ShirokovI
ShirokovI
18 апреля 2016 в 23:47
ну что ж! с победой ТТХ, борьба продолжается! Сток вообще сегодня никакущий,лидеры остались в тени! Кейна с очередными голами! всем мир!
DXTK
DXTK
18 апреля 2016 в 23:46
Пожалейте Гивена 39 лет вратарю и так его распяли 4-0!!! 20 апреля ему будет 40 и такой подарок от Шпор!!!
Таганский
Таганский
18 апреля 2016 в 23:45
Вообще-то долговато шпоры издевались над Стоком - видимо, продлевали удовольствие болелам..))
Ла Лига рулит
Ла Лига рулит
18 апреля 2016 в 23:45
С победой фанов Шпор!
juchok
juchok
18 апреля 2016 в 23:45
там еще и троллинг Арсенала на трибунах)))
cannongun
cannongun
18 апреля 2016 в 23:44
молодцы Шпоры, подорвали пуканы соккеровском глорью, что и требовалось доказать
с победой, лучший клуб Лондона!!
Strikers188
Strikers188
18 апреля 2016 в 23:44
Are you watching Arsenal
juchok
juchok
18 апреля 2016 в 23:44
в прогулочном режиме убрали Сток!хотя я думал,что Шакири,Аффелай,Боян и Арнаутович хоть че нить да создадут!)


аууууу,мать!!с победой тебя)))
juchok
juchok ответ CL2014 (раскрыть)
18 апреля 2016 в 23:42
спасибо ц̶е̶н̶т̶р̶у̶ соккеру,что не создал ветку за это!)!)!!)
cannongun
cannongun ответ ХУБУЛ (раскрыть)
18 апреля 2016 в 23:41
а тебе не видно?
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