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Шовковский: «Степаненко стоило подумать о своей безопасности, он ведь проживает в Киеве»

01 мая 2016, 23:58
ШахтёрЛоготип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоМатч завершен

Голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский дал свою оценку матчу 24-го тура УПЛ между «бело-голубыми» и «Шахтером», в котором киевляне уступили со счетом 0:3:

«Если сказать объективно, после того как мы стали чемпионами, у нас уже был не тот уровень мотивации, который нужен был. Это было хорошо видно по игре. Тренерам, к сожалению, не удалось достучаться до игроков. По игре можно сказать, что результат полностью закономерный, ведь мы допустили достаточно ошибок. Поздравляю „Шахтер“ с победой и поздравляю их с серебряными медалями, они их заслужили.

Вы знаете, проигрывать всегда тяжело, проигрывать всегда неприятно. Считаю, что была бы совершенно другая игра, если бы она имела хоть какое-то турнирное значение. Мы имеем сейчас то, что имеем. Неприятный эпизод, который произошел в конце игры, совершенно выбил все из колеи. Я считаю, что Тарасу стоило подумать о своей безопасности, так как он теперь проживает в городе Киеве. Не исключено, что болельщики не захотят ему прощать подобного рода действия. Но это уже личное дело Степаненко и футбольного клуба „Шахтер“».

Напомним, после третьего гола дончан хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко демонстративно поцеловал эмблему клуба перед болельщиками «Динамо». После этого на поле возникла потасовка с участием запасных игроков. 

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MarkN1007
MarkN1007 ответ Vector-B B (раскрыть)
02 мая 2016 в 13:44
вчера ето последняя капля и .
Andre2488
Andre2488
02 мая 2016 в 13:44
Дур..ак. ты СаШо..
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответ Akatsuki72 (раскрыть)
02 мая 2016 в 10:55
Я про Суперкубок вспомнил)
cska1948
cska1948
02 мая 2016 в 10:53
Понятно, на игру у ДК мотивации не было, зато мотивация на драку зашкаливала. Так ведут себя только те, кто в честной, спортивной борьбе не может доказать своё превосходство.
Судья
Судья ответ Figvam (комментарий удален) (раскрыть)
02 мая 2016 в 10:52
Вам вынесено предупреждение за провокацию
Akatsuki72
Akatsuki72 ответ Lazio-Kiev (раскрыть)
02 мая 2016 в 10:42
В первом круге тоже 0-3 было, 0-2 в матче за Суперкубок. А так всё верно.
Raxazara
Raxazara
02 мая 2016 в 10:37, ред.
СаШо так лениво падал вчера, когда пропускал 3-й гол, что ему самому стоит позаботиться о собственной безопасности.
DimDan
DimDan
02 мая 2016 в 10:16
Эта оценка Шовковского на поступок Степаненко отражает не только спорт в Украине, а и всю обстановку в стране!!!
sir-5
sir-5
02 мая 2016 в 10:11
Во какие деяния на нэзалежной теперь считаются "антиобщественным деянием"!!!Только слова Лаврова и вспоминаются : "Д..,б...".
clop
clop
02 мая 2016 в 10:11
Само по себе интервью Шовковского вполне разумное. Поэтому не думаю, что он кому-то угрожает. Скорей всего, что Шовковский просто дал свою оценку тому уровню безопасности, которая сейчас сложилась в городе Киеве.
10 seconds to stars
10 seconds to stars
02 мая 2016 в 09:52
Вроде взрослый дядя, 41 год, А такой бред несёт! Позор тебе ШАВА и твоему Динамо.
Октопус
Октопус
02 мая 2016 в 09:44
ШовковскийАлександр националистический .....бок
Serg3.12
Serg3.12
02 мая 2016 в 09:27
Думал, погорячились ребята, с нервами не справились... а оказывается, не тот случай.

... и это лидеры Динамо...Шовковского было за что уважать.
keyek
keyek
02 мая 2016 в 09:24
Шовковский должен держать язык за зубами,такое говорить в неспокойное время ,[Соблюдайте правила]ок ,убьют Степаненко еще маргиналы какие нить,а Шовковский идею подкинул)Вратать посредственный ,с интеллектом таким же.)
MALOY74
MALOY74
02 мая 2016 в 09:18
СтепаненкоТарас красавец!!!!
Akatsuki72
Akatsuki72 ответ Анжи-Арена05 (раскрыть)
02 мая 2016 в 08:52
Ещё Суперкубок 0-2, так что 0-8!
Akatsuki72
Akatsuki72
02 мая 2016 в 08:50
СаШо угрожает, ооо... смелый какой! Ярмол редкостное оно, как погляжу, не ожидал, когда он футболку бросал на газон, надеялся, что сдуру, а он видать осознанно такое вытворяет! Позорная команда ДК, чемпион без чести, без достоинства! В трёх матчах этого сезона 0-8 от Шахтёра и не было мотивации? Это же принципиальное противостояние! Отмазка липовая, не более! Хоть кто-нибудь может представить, чтобы после матча Барселона - Реал, кто-то сетовал на отсутствие мотивации, даже если это матч ничего не решал?! Да эти клубы бились бы и в товарищеском матче за победу! Тем более тут, 0-2 - Суперкубок, 0-3 - чемпионат до этого матча! Вообщем позор Динамо, позор! ВВЛ там сколько уже раз перевернулся? Эмблему славного Динамо втаптывают в грязь сами современные динамовцы, даже такие великие динамовцы, как Шовковский!
Судья
Судья ответ MariupolFERD (комментарий удален) (раскрыть)
02 мая 2016 в 08:24
Вам вынесено предупреждение за провокацию
64русс
64русс
02 мая 2016 в 07:52
новости с Украины всё противнее и противнее...когдато с уважением относился к этому вратарю
enot7000
enot7000
02 мая 2016 в 07:20
угрожает?

ШовковскийАлександр
Kerri
Kerri
02 мая 2016 в 05:25
ШовковскийАлександр " болельщики не захотят ему прощать подобного рода действия", чьи - Киева, ну если только неадекваты.
Судья
Судья ответ Далеко Смотрящий (комментарий удален) (раскрыть)
02 мая 2016 в 05:24
Вам вынесено предупреждение за провокацию, за повторное нарушение – бан.
Adriano07
Adriano07
02 мая 2016 в 03:59
Мерзко такое читать от Шовковского!
Подогревает нездоровый интерес..провоцирует быдло фанов на действия против Тараса..такого от Сашо не ожидал. ..взрослый мужик...
А КУЧЕР молодец!оплевуху дал Ярмоле хорошую..
Gannibal45
Gannibal45
02 мая 2016 в 03:57
не хорошо как то, один угрожает, другой майки выбрасывает и бодается, проигрывать надо уметь
Анжи-Арена05
Анжи-Арена05
02 мая 2016 в 03:40
Про мотивацию он убил))) в первом круге тоже попали 3-0, в итого 6-0!! Липовый чемпион динамо...
aztec1970
aztec1970 ответ НИКИТА ТАРАСОВ (раскрыть)
02 мая 2016 в 02:42
А у ваших Бабая с Гинером разве нравы иные?
АgpeHaЛuH TPATuЛoBu4
АgpeHaЛuH TPATuЛoBu4
02 мая 2016 в 02:38, ред.
Не было мотивации на дерби с Шахтером ?
Да дно тогда ваще динамо и все его игроки и
И ты Шовковский тоже днище

А Шахтер не смотря на Сложной матч в ЛЕ разматал вас как нубов
Удачи Шахтерам в ЛЕ
hardpony
hardpony
02 мая 2016 в 02:00
тарас тарас. за что так затролил
multazar
multazar
02 мая 2016 в 01:27
кунсткамера. у меня все.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
02 мая 2016 в 01:21
ЭтоИнтересно их нравы !!!!!!!!!
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