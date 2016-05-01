Шовковский: «Степаненко стоило подумать о своей безопасности, он ведь проживает в Киеве»

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01 мая 2016, 23:58

Голкипер киевского «Динамо» дал свою оценку матчу 24-го тура УПЛ между «бело-голубыми» и «Шахтером», в котором киевляне уступили со счетом 0:3:

«Если сказать объективно, после того как мы стали чемпионами, у нас уже был не тот уровень мотивации, который нужен был. Это было хорошо видно по игре. Тренерам, к сожалению, не удалось достучаться до игроков. По игре можно сказать, что результат полностью закономерный, ведь мы допустили достаточно ошибок. Поздравляю „Шахтер“ с победой и поздравляю их с серебряными медалями, они их заслужили.

Вы знаете, проигрывать всегда тяжело, проигрывать всегда неприятно. Считаю, что была бы совершенно другая игра, если бы она имела хоть какое-то турнирное значение. Мы имеем сейчас то, что имеем. Неприятный эпизод, который произошел в конце игры, совершенно выбил все из колеи. Я считаю, что Тарасу стоило подумать о своей безопасности, так как он теперь проживает в городе Киеве. Не исключено, что болельщики не захотят ему прощать подобного рода действия. Но это уже личное дело Степаненко и футбольного клуба „Шахтер“».

Напомним, после третьего гола дончан хавбек «Шахтера» демонстративно поцеловал эмблему клуба перед болельщиками «Динамо». После этого на поле возникла потасовка с участием запасных игроков.