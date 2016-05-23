Гётце может остаться в «Баварии»

Будущее полузащитника «Баварии» Марио Гетце обрастает новыми домыслами.
Как сообщает источник, немецкий хавбек, которого СМИ активно сватали в «Ливерпуль», может продолжить карьеру в своем нынешнем клубе.
«С нетерпением жду начала нового сезона в Мюнхене. Сделаю все возможное, чтобы на первой тренировке под руководством Анчелотти быть в своей лучшей форме».
Напомним, что не так давно сообщалось, что Карло Анчелотти, который с нового сезона будет руководить чемпионами Германии, посоветовал Гетце искать себе новый клуб.
«Гётце решил остаться в «Баварии», и для меня это очень хорошее решение. Благодаря этому Марио сможет спокойно сосредоточиться на выступлениях в составе сборной Германии на чемпионате Европы», — приводит слова Бирхоффа tz.
«Гётце решил остаться в «Баварии», и для меня это очень хорошее решение. Благодаря этому Марио сможет спокойно сосредоточиться на выступлениях в составе сборной Германии на чемпионате Европы», — приводит слова Бирхоффа tz.
А у Ливерпуля на позиции Готсе и так полно футболистов,есть куда более проблемные позиции
А у Ливерпуля на позиции Готсе и так полно футболистов,есть куда более проблемные позиции
Не ужели руководство Баварии
одумались!
Не ужели руководство Баварии
одумались!