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Гётце может остаться в «Баварии»

23 мая 2016, 17:10

Будущее полузащитника «Баварии» Марио Гетце обрастает новыми домыслами.

Как сообщает источник, немецкий хавбек, которого СМИ активно сватали в «Ливерпуль», может продолжить карьеру в своем нынешнем клубе.

«С нетерпением жду начала нового сезона в Мюнхене. Сделаю все возможное, чтобы на первой тренировке под руководством Анчелотти быть в своей лучшей форме».

Напомним, что не так давно сообщалось, что Карло Анчелотти, который с нового сезона будет руководить чемпионами Германии, посоветовал Гетце искать себе новый клуб. 

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Все комментарии
Zidane5-10
Zidane5-10 ответ KATALONIAFAN (комментарий удален) (раскрыть)
26 мая 2016 в 15:29
конечно показывает, ведь Иньеста, Суарес и Маскерано едиственные мужики в Каталонском балете.
Сливки общества
Сливки общества
26 мая 2016 в 13:59
Генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф прокомментировал решение полузащитника национальной команды Марио Гётце продолжить выступления за «Баварию». Бирхофф полагает, что футболист принял верное решение.

«Гётце решил остаться в «Баварии», и для меня это очень хорошее решение. Благодаря этому Марио сможет спокойно сосредоточиться на выступлениях в составе сборной Германии на чемпионате Европы», — приводит слова Бирхоффа tz.
Zidane5-10
Zidane5-10
25 мая 2016 в 09:09
больше дохода чем от ЛЧ до сих пор, получали только чемпионы Англии друг.
Bayern_and_LAL_fan
Bayern_and_LAL_fan
24 мая 2016 в 19:14
Пусть остаётся,лишь бы Анчи давал время играть
Zidane5-10
Zidane5-10 ответ KATALONIAFAN (комментарий удален) (раскрыть)
24 мая 2016 в 07:56
ну... если с Анчи выиграют ЛЧ, то все норм будет. вон Пеп провалил 3 сезона подряд и сам ушел. ведь победы только внутри страны, где нет у Баварии в принципе соперников -это и есть полный провал сезона.
nahan
nahan
24 мая 2016 в 06:52
Пропадает в Баварии.
Die Roten
Die Roten ответ KATALONIAFAN (комментарий удален) (раскрыть)
23 мая 2016 в 23:27
парень не сдулся.это его ваш обожаемый тренер на лавке держал
Die Roten
Die Roten
23 мая 2016 в 22:24
я так и думал
Franz Beckenbauer
Franz Beckenbauer
23 мая 2016 в 21:36
Карло погорячился, Гетце отличный игрок!
Juventus21
Juventus21
23 мая 2016 в 20:18
Трофеи капают и заднее место надрывать не надо.
Zidane5-10
Zidane5-10 ответ KATALONIAFAN (комментарий удален) (раскрыть)
23 мая 2016 в 20:05
вспоминать Пепа будут разве что плохими мыслями, когда с Анчи выиграют ЛЧ.
Zidane5-10
Zidane5-10
23 мая 2016 в 20:03
Лев в финале ЧМ выпуская на замену Марио сказал ему примерно "выйди и покажи миру, что ты лучше Месси" вышел, забил победный гол. вообще классно получилось.
Санчо Панса
Санчо Панса
23 мая 2016 в 19:44
А быть может Марио и останется в Баварии Мюнхен) Кто его знает! Буду в принципе рад, если он задержится в мюнхенском суперклубе еще на сезон. Главное, чтобы играл под стать своему статусу и был полезен для команды!
Klopp_OUT
Klopp_OUT
23 мая 2016 в 19:43
Вот я буду в голосину ржать,когда Анчи посадит бездарную,маленькую немецкую девочку в запас
А у Ливерпуля на позиции Готсе и так полно футболистов,есть куда более проблемные позиции
ReD_MU_DeVIL
ReD_MU_DeVIL
23 мая 2016 в 19:34
норм на клоповник ссыканул.
Andrumas
Andrumas
23 мая 2016 в 18:43
Ой, [кю]!... Давай Марио еще пару сезончиков на лавочке и потом в Турцию
FENNNNN
FENNNNN ответ Palex (раскрыть)
23 мая 2016 в 18:14
Если только в аренду. Таких игроков нельзя дарить за такие копейки, он не хуже Неймара того же. Пеп не давал ему времени, а как сыграл целый матч сразу же себя показал.
FENNNNN
FENNNNN
23 мая 2016 в 18:13
Швайнштайгер во время просёк фишку, что с физруком ему не выиграть Лигу Чемпионов и ушёл на 3 года в МЮ, что бы протянуть резину пока не свалит испанец. Через год ждём Швайни дома, где он и закончит карьеру.
Palex
Palex ответ FENNNNN (раскрыть)
23 мая 2016 в 18:12
Если он будет играть в Баварии-это одно,если сидеть на лавке-другое.Пусть переходит в Ливер,у Колоппа,он будет игроком основы,да и для сборной Германии,это плюс.
KaZёL
KaZёL
23 мая 2016 в 18:04
Домыслы,всё летом разрешится,хотя застой у Марио знатный в карьере,тут не поспоришь.
FENNNNN
FENNNNN
23 мая 2016 в 18:00
Не на понижение же ему идти в Ливер или ювку, пускай играет в Великом Клубе. Надеюсь его час настанет, ведь Рибери уже часто получает травмы, есть шанс показать себя.
FENNNNN
FENNNNN
23 мая 2016 в 17:58
И останется!
Фиорито
Фиорито
23 мая 2016 в 17:31
И где же логика?
Jessperknut
Jessperknut
23 мая 2016 в 17:23
Конечно нужно Гетце оставить. Будущее мирового футбола.
Супер клуб
Супер клуб
23 мая 2016 в 17:20
Конечно Гетце нужно оставить в Баварии,такими игроками как он не разбрасываются.
Не ужели руководство Баварии
одумались!
Bаrsenоga
Bаrsenоga
23 мая 2016 в 17:15
Он некому ненужен слижком слабый футболер нечего не показавший на моем камп ноу и оставшийся в тени великого месси в принцыпе как и все игроки баварии в том матче.
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