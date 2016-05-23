Гётце может остаться в «Баварии»

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23 мая 2016, 17:10

Будущее полузащитника «Баварии» обрастает новыми домыслами.

Как сообщает источник, немецкий хавбек, которого СМИ активно сватали в «Ливерпуль», может продолжить карьеру в своем нынешнем клубе.

«С нетерпением жду начала нового сезона в Мюнхене. Сделаю все возможное, чтобы на первой тренировке под руководством Анчелотти быть в своей лучшей форме».

Напомним, что не так давно сообщалось, что , который с нового сезона будет руководить чемпионами Германии, посоветовал Гетце искать себе новый клуб.